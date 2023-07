Aufgefallen in China – Der Fall des verschwundenen Ministers Der dynamisch auftretende Aussenminister Qin Gang sollte China auf dem weltpolitischen Parkett eigentlich neuen Einfluss sichern. Nun ist er seit über drei Wochen nicht mehr aufgetaucht. Alexander Trentin , Schanghai

Chinas Aussenminister Qin Gang ist seit über drei Wochen nicht mehr öffentlich in Erscheinung getreten. Bild: Jade Gao/Pool Photo via AP, File/Keystone

Als Vertrauter von Präsident Xi Jinping hat er eine steile Karriere in der chinesischen Politik hingelegt: Der 57-jährige Qin Gang ist seit Dezember Aussenminister der Volksrepublik. Doch seit drei Wochen wurde er nicht mehr in der Öffentlichkeit gesichtet. Über die Gründe kann man nur spekulieren. Wobei vielen Chinesen wegen der Internetzensur die Abwesenheit Qins noch nicht aufgefallen ist.

Offiziell hat das Aussenministerium vergangene Woche unbestimmte «Gesundheitsgründe» für das Verschwinden des Ministers angeführt. Wobei diese Aussage auf einer Pressekonferenz in Peking von der ausländischen Presse erst erfragt werden musste.

Von sich aus wurde keine Stellungnahme veröffentlicht. Und die Aussage wurde danach aus dem Protokoll auch noch gestrichen. Und am Donnerstag heisst es von der Sprecherin des Ministeriums auf die Frage, wann Qin wieder seine Funktionen ausüben werde, dass «ich keine Informationen für Sie habe».

Aussage verweigert

Vor seiner Ernennung zum Aussenminister amtierte Qin zwei Jahre lang als Botschafter in Washington. Sein Nachfolger auf diesem Posten, Xie Feng, wurde am Mittwoch auf einer Konferenz in den USA aus dem Publikum gefragt, wohin denn sein Chef abgetaucht sei. Doch Xie wollte nur auf die Stellungnahme des Ministeriums verweisen. «Danke für Ihre Anteilnahme», meinte er dann noch glucksend.

Angesichts der restriktiven Informationspolitik ist gut möglich, dass Qin nicht krank ist, sondern bei Xi Jinping in Ungnade gefallen ist. Wenn hohen Parteikader in China ein Vergehen vorgeworfen wird, schreitet die «Zentrale Disziplinarkommission» ein. Dann kommt es regelmässig zum «Shuanggui». Wörtlich heisst das «doppelt bestimmt»: Der Parteigenosse muss sich zu einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit einfinden. Dort wird er dann von den Parteiinspektoren verhört.

Solch ein Shuanggui läuft ausserhalb des regulären Rechtssystems ab. Aber man darf sich das nicht als Gulag oder dunkle Verhörzelle vorstellen. Für Kader kann dies beispielsweise in einem bequemen Gästehaus stattfinden. Zuletzt war im Februar der bekannte Milliardär Bao Fan plötzlich verschwunden.

Ob man Qin nun tatsächlich etwas vorwirft, erfährt die Öffentlichkeit wohl erst nach den Untersuchungen. Wobei sich die diplomatische Verlegenheit für China mit jedem weiteren Tag ohne Aussenminister vergrössert. Zuletzt hatte sich Qin Gang mit Vertretern Russlands, Sri Lanka und Vietnam getroffen. Das war am 25. Juni.

Diplomatische Offensive stockt

Der dynamisch auftretende Chefdiplomat war dazu auserkoren worden, Peking in den spannungsgeladenen Beziehungen mit den USA zu vertreten. Ausserdem befindet sich China auf einer Charmeoffensive, um den «globalen Süden» – also Schwellen- und Entwicklungsländer – als Verbündete zu gewinnen. Und man zeigt sich auf der diplomatischen Bühne als Friedensstifter, etwa mit einem eigenen Plan, den Ukrainekrieg zu beenden, oder dem erfolgreichen Abkommen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien.

Qin Gang hätte daher eigentlich einen übervollen Terminkalender. Nun werden hektisch die Aufgaben dem Vize Ma Zhaoxu und dem Vorgänger Wang Yi zugeteilt. Damit hat Qin die Konferenz des asiatischen Länderverbunds Asean in Jakarta versäumt und wird am Treffen der Brics-Aussenminister in Südafrika nächste Woche wohl ebenfalls fehlen.

Wang Yi musste auch einspringen, um US-Aussenminister Anthony Blinken zu treffen. Ein geplanter Besuch des EU-Chefdiplomaten Joseph Borell wurde kurzfristig abgeblasen. Und auch der britische Aussenminister wird nicht wie geplant nach Peking reisen.

Aus der Spekulationsküche macht nun ein Gerücht in Hongkong und Taiwan die Runde, warum Qin für seinen politischen Ziehvater Xi Jinping möglicherweise nicht mehr haltbar ist. Er soll eine Affäre mit der bekannten Fernsehjournalistin Fu Xiaotian vom Fernsehsender Phoenix TV am Laufen haben.

Doch die Indizien dafür sind mager. So wird von Internetnutzern auf ein von der 40-jährigen Fu kokett geführtes Interview im März vergangenen Jahres hingewiesen. Im November hat Fu dann einen Sohn bekommen. Auch die Ansagerin soll länger nicht mehr aufgetaucht sein. Der letzte Post auf Twitter von Fu im April zeigt einen Privatjet, ein Bild von dem Interview mit Qin und ein Bild von ihr und ihrem Sohn.

Alexander Trentin ist Redaktor der «Finanz und Wirtschaft». Er berichtet regelmässig aus der chinesischen Metropole Schanghai. Er hat spannende Unternehmen und wichtige wirtschaftliche Entwicklungen in Asien im Blick. Der studierte Ökonom arbeitete bei UBS und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Mehr Infos @FreeAndOpenMind

