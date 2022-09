Der Chart des Tages – Der Fed Put wird getestet Die Renditeaufschläge von Unternehmensanleihen steigen massiv. Sylvia Walter

Quelle: BofA Global Research

Die Märkte wollen die Standhaftigkeit der US-Notenbanker einem Stresstest unterziehen. Der Blick auf die Entwicklung der Risikoprämien von Unternehmensanleihen mit Anlagequalität (CDX IG Spreads) lässt die Analysten der Bank of America zu diesem Schluss gekommen.

Diese Risikoprämie, die den Investoren als Kompensation für das eingegangene Kreditrisiko angeboten werden muss, ist bis am Montag auf 109 Basispunkte (1,09 Prozentpunkte) gestiegen. Wann immer in der Vergangenheit ein ähnlich hohes Niveau der Renditeaufschläge erreicht wurde, liessen sich die Währungshüter zu einer Abkehr von der geplanten Straffung der Geldpolitik erweichen. Somit gelten die Aufschläge als verlässlicher Indikator für allfällige Stützungsmassnahmen des Fed.

Ob diese Rechnung auch dieses Mal aufgeht, darf bezweifelt werden. Die Entschlossenheit von Fed-Chef Powell und Co., ihrem Mandat der Preisstabilität gerecht zu werden, schien selten so gross. Schliesslich hatte sich die Inflation für viele Jahrzehnte von der Bühne verabschiedet. Heutzutage sind die Herausforderungen an die Notenbanker ungleich grösser.

Sylvia Walter beschäftigt sich als Redaktorin im Ressort Märkte der «Finanz und Wirtschaft» mit volkswirtschaftlichen Themen sowie den Chancen und den Fallstricken in den globalen Finanzmärkten. Zuvor war die studierte Ökonomin lange Jahre in der volkswirtschaftlichen Abteilung eines grossen Schweizer Vermögensverwalters tätig. Mehr Infos @SylviaWalter13

