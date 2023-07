Kaffee mit Giona Nazzaro – «Der Film als Event ist so stark wie nie» Der künstlerische Leiter des Locarno Film Festival verspricht ein reichhaltiges und unterhaltsames Programm ab dem 2. August am Lago Maggiore. Andreas Neinhaus

Zum 76. Mal wird das Tessin für elf Tage zum Mittelpunkt der Kinowelt. Am 2. August fällt der Startschuss für das Locarno Film Festival. Die Zuschauer erwartet ein reichhaltiges und unterhaltsames Programm, verspricht Giona Nazzaro, der künstlerische Direktor des Events.

Wir treffen uns in Rom im Park der Villa Ludovisi, eine der schönsten der Ewigen Stadt. Sie trägt den Namen ihres ersten Besitzers, einem Kardinal aus dem frühen 17. Jahrhundert, und ist heute Sitz des Schweizer Kulturinstituts. Es herrschen weit über dreissig Grad im Schatten, aber ein Espresso muss trotzdem sein. Nazzaro trinkt ihn schwarz und beginnt von der Arbeit zu erzählen, die zugleich seine Leidenschaft ist.

Den Strukturwandel beschleunigt

Das diesjährige Festival ist Nazzaros drittes. Keines war Routine. Vor allem Corona bedeutete eine Zäsur. Der 58-jährige Filmwissenschaftler nahm seine Arbeit auf, als sich das Festival nach den Coronalockdowns 2021 wieder dem Publikum öffnete, in einer Welt, die noch von Reisestopps und medizinischen Auflagen geprägt war. Die Pandemie setzte dem Kino einen schweren Schlag zu.

Schon zuvor wusste man von dem strukturellen Wandel, den Streaming-Plattformen etc., die das traditionelle Filmgeschäft veränderten. Aber Corona hat diesen Prozess beschleunigt. Nazzaro spricht von einer Entwertung des Films, der die Branche umtreibe. Festivals komme hier eine ganz neue Rolle zu. Produzenten und Verleiher konzentrierten sich auf sie, und das Publikum habe die Veranstaltungen neu entdeckt, um Kino zu erleben.

«Der Film als zweistündige Vorführung in einem Kino befindet sich in der Krise. Aber der Film als Event an einem Festival, den man persönlich miterleben kann, ist nie so stark gewesen wie heute.» Er verweist auf den neuen Film von Martin Scorsese, der später auf der Apple-Plattform gezeigt wird, und am Festival von Cannes das Hauptereignis darstellte. Nach der Pandemie habe die Anziehungskraft von Festivals stark zugenommen. Und dieser Event-Charakter sei ein wichtiger Bestandteil für die wirtschaftliche Bewertung eines Films.

Der traditionelle Kinofilm ist auch einer grossen Konkurrenz durch Serien ausgesetzt. Nazzaro versteht diese aber nicht als Gefahr. Tatsächlich hätten sie das Kino schon einmal befruchtet. In einer Phase, in der US-Spielfilme dramaturgisch uninteressant geworden seien, setzten TV-Serien wie «Westwing» neue Akzente. Sie seien hervorragend geschrieben und handelten von interessanten, vielschichtigen Charakteren, etwas, was das traditionelle Kino Anfang des Jahrtausends aus den Augen verloren hatte.

Kino als Leben

«Es gab keine Phase meines Lebens ohne Film», sagt Nazzaro, der in Dübendorf und Bülach aufwuchs. Die Liebe zum Kino begann als Jugendlicher. Nazzaro erzählt von einer Epoche, in der das Fernsehen die Zuschauer noch bildete und die Klassiker des Kinos ausstrahlte. So habe er Bergmann, Buñuel und andere Künstler entdecken können. Gleichzeitig ging er ins Kino, um den «Superman» im Orion in Dübendorf oder «Star Wars» im Zürcher Kino ABC zu sehen.

Zuletzt im Kino hat er den neuen Spiderman geschaut. «Ein Wahnsinnsfilm», kommentiert er mit einem Schmunzeln. Welcher Regisseur hat den tiefsten Eindruck hinterlassen? Roberto Rossellini, antwortet Nazzaro sofort, der grosse Regisseur des italienischen neorealistischen Films der Nachkriegszeit.

Nazzaro wendet sich gegen Schubladen im Kopf. «Ich hoffe, dass ich eine andere Einstellung zum Kino nach Locarno gebracht habe», sagt er. Es sei weiterhin ein ambitiöses Festival, aber darüber hinaus auch ein Festival, das bewusst das Gespräch mit dem Publikum sucht. «Film soll nicht nur eine intellektuelle Erfahrung sein, sondern auch Genuss; es soll Vergnügen bereiten und ein Gefühl des Zusammenseins schaffen.» Das können US-Blockbuster erreichen, aber auch Dokumentarfilme. Entscheidend sei, neugierig zu sein und sich auf eine Reise mit neuen Eindrücken einlassen zu wollen.

Als junger Mann hat ihn «Medea» von Pier Paolo Pasolini begeistert. «Ich habe nichts verstanden, aber ich bin mit dem Gefühl aus dem Kino gegangen, dass meine Welt auf den Kopf gestellt worden ist», erzählt er. «Ich setzte mich damit auseinander. Man muss nicht immer alles erklärt bekommen.» Man gehe ins Kino, um eine neue Erfahrung zu machen, und nicht, um etwas Bekanntes noch einmal sehen zu können. Die höchste Form von Vergnügen sei, schockiert zu werden oder zu Tränen gerührt zu sein, sich zu ärgern oder sich mit dem Film zu engagieren. Was Filme besser nicht sollten, sei, die Zuschauer zu schützen.

Denen verspricht Nazzaro ein spannendes Programm in Locarno. Die gesamte Spannweite des zeitgenössischen Films werde in siebzehn Wettbewerbsbeiträgen abgedeckt, vom Autorenfilm über Komödien, Actionfilme und Experimentalfilme. Und auf der herrlichen Piazza Grande werden grosse Filme von anderen Festivals dabei sein sowie zahlreiche aussergewöhnliche und interessante Entdeckungen. Man darf sich freuen.

Andreas Neinhaus ist seit 1997 als Redaktor bei FuW und schreibt über Makrothemen, vor allem diejenigen, die Zinsen, Währungen und die Konjunktur betreffen. Nach dem Studium der Verwaltungswissenschaften an der Universität Konstanz und Doktorat arbeitete er im Economic Research der Credit Suisse. Er lebt in Rom. Mehr Infos

