Ausblick Aktienmarkt – Der finale Ausverkauf rückt näher Es gibt zwar erste Lichtblicke, aber für die Börse überwiegen weiterhin die negativen Faktoren – auch die angelaufene Berichtssaison wird kaum helfen. Susanne Toren Alexander Trentin

Die Händler an Wallstreet zeigen sich weiterhin ratlos. Bild: Michael Nagle/Bloomberg

Die Erholungsbewegung an den Aktienmärkten vergangene Woche hatte nur einen kurzen Atem. Seitdem konsolidieren die Kurse. Der US-Leitindex S&P 500 hat seit Anfang Jahr rund 25% verloren – das ist die drittmiserabelste Bilanz während dieses Zeitraums seit 1931. In Franken gerechnet zeigen sich der Swiss Performance Index und der S&P 500 ähnlich schlecht (vgl. Grafik unten). Europäische Titel notieren – gemessen am Stoxx Europe 600 und aus Sicht von Frankenanlegern – weiterhin deutlich tiefer als vor der Coronapandemie.