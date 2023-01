Die Diskussionen über die makroökonomischen Aussichten in den Industrieländern konzentrieren sich auf die Frage, ob eine sanfte Landung gelingt, wie weit die Zinsen steigen und wie es mit der hohen Staatsverschuldung weitergehen wird. All das sind zwar berechtigte Bedenken. Doch es gibt andere, sehr reale Risiken, die allerdings schwieriger zu erkennen sind.

Derzeit machen wir uns Sorgen darüber, wie sich das Ende von Chinas gescheiterter Null-Covid-Politik auswirken wird, und über die Folgen der Geschehnisse in der Ukraine. Die Kombination aus einem schnellen Aufschwung in China und dem Ende der Lieferungen von russischem Öl und Gas an den Westen könnte eine neue Energiekrise auslösen, die zudem mit einem Anstieg der Rohstoffpreise einhergeht und die Inflation ausgerechnet dann verschärft, wenn wir hoffen, dass sie nachlässt.

Für die Notenbanken wäre das eine schwierige Situation. Auf einen reinen Angebotsschock sollten sie an und für sich gar nicht reagieren. Es wird ihnen aber schwerfallen, den Strategiewechsel zu erklären, wenn sie einem neuen Inflationsschub seinen Lauf lassen, weil er vorübergehend sei. Die Regierungen, die bemüht waren, schwache Bürger und Unternehmen zu schützen, würden sich veranlasst sehen, die Haushaltsdefizite weiter zu erhöhen. Die toxische Mischung aus steigenden Zinsen und Staatsschulden würde dem sich derzeit verfestigenden Eindruck, das Schlimmste liege bereits hinter uns, den Garaus machen.

Höhere Zinsen für längere Zeit

Und was, wenn sich das amerikanische Repräsentantenhaus weigert, die Schuldenobergrenze anzuheben, was zu einem Zahlungsausfall führt? Vielleicht steht uns ein Höllenritt bevor – oder auch nicht. Die starke Nachfrage aus China könnte für eine sanfte Landung sorgen. Russlands Öl und Gas könnten mit der Hilfe Indiens, der Türkei und anderer Embargobrecher weiterhin billig in den Westen fliessen.

«Wie sehr sich die Aufsichtsbehörden auch bemühen, sie werden der Entstehung innovativer Finanzinstrumente immer hinterherhinken.»

Sorgen macht mir etwas anderes. Ich gehe davon aus, dass die Zinsen höher steigen werden als derzeit erwartet, dann eine ganze Weile auf diesem Niveau bleiben werden und nicht auf die niedrigen Werte des vergangenen Jahrzehnts zurückkehren. Selbst Larry Summers (ehemaliger Chefökonom der Weltbank, US-Finanzminister und Nationaler Wirtschaftsberater unter Präsident Obama) gibt mittlerweile zu, dass die säkulare Stagnation vorbei ist. Nun müsste er auch den nächsten Schritt machen und eingestehen, dass es sie nie gegeben hat. Die Zinsen waren historisch niedrig – und selbst diese Behauptung ist umstritten –, weil die Zentralbanken sie viel zu lange zu niedrig gehalten haben. Und genau hier liegt die Gefahr.

Viele Jahre lang suchten Investoren nach Möglichkeiten, trotz niedriger Zinsen eine hohe Rendite zu erwirtschaften. Dafür gingen sie grosse Risiken ein, wie die Risiko-Rendite-Kurve belegt. Und an Erfindungsreichtum mangelte es ihnen nicht. Das Ergebnis ist, dass die unzähligen innovativen Anlagestrategien nun zu einer sehr riskanten Wette auf die Fortsetzung der von den Zentralbanken versprochenen Niedrigzinspolitik werden. Übermässige Risikobereitschaft zieht zwangsläufig hohe Verluste nach sich, wenn die optimistische Wette nicht aufgeht. Die Frage ist, was dann passiert.

Vorgeschmack in Grossbritannien

Dass einzelne Anleger alles verlieren, braucht uns keine Sorgen zu bereiten – solange keine systemrelevante Bank betroffen ist. Wenn nun manche die Erkenntnis wiederentdecken, dass das Eingehen von Risiken im Totalverlust enden kann, ist das nichts als eine nützliche Erinnerung an grundlegende Finanztheorie und -praxis. Derzeit versuchen viele noch, weiszumachen, der Kampf gegen die Inflation sei gewonnen, die Zentralbanken brauchten die Zinsen deshalb nicht weiter zu erhöhen.

Doch die Währungshüter scheinen entschlossen zu sein, bei dieser Wette dagegenzuhalten. Hoffentlich bleiben sie standhaft, es sei denn, die düstersten Vorhersagen treten ein. Dann aber sind die Anleger ohnehin nicht zu retten, und der berühmte Bereinigungsprozess dürfte seinen Lauf nehmen.

Zwei Probleme bleiben jedoch bestehen. Erstens sind das nicht alles Privatpersonen, vielfach handelt es sich um institutionelle Investoren. Einen Vorgeschmack darauf haben wir bekommen, als britische Pensionsfonds Ende September vergangenen Jahres ins Wanken gerieten, weil die Bank of England die Zinsen erhöhte und die quantitative Straffung vorantrieb. Einem kleinen Teil des Marktes ging die Liquidität aus, was eine direkte Bedrohung für die Pensionsfonds darstellte, die man aber nicht einfach bankrottgehen lassen kann.

Zweitens kann das Ausbluten einer Vielzahl von Anlegern letztlich auch die Banken in Mitleidenschaft ziehen. Das Paradebeispiel ist die globale Finanzkrise von 2008, als sich herausstellte, dass in den Büchern kleiner wie grosser Banken lauter – vermeintlich clevere – hypothekenbasierte Wertpapiere lagen, die auf Subprime-Krediten beruhten. Die feine Trennlinie zwischen systemrelevanten und nicht systemrelevanten Banken war ausradiert.

Tail Risks sind immer möglich

Neue Regulierungen wurden etabliert, um die Widerstandsfähigkeit der systemrelevanten Institute zu stärken. Den meisten Beobachtern erscheint die Sicherheit von Banken heute gewährleistet, weil sie grosse Verlustabsorptionskapazitäten aufgebaut haben. Doch wie gross müssen diese sein, um als sicher genug zu gelten? Mit einem aussergewöhnlich grossen Schock dürfte selbst das widerstandsfähigste Institut überfordert sein. Tail Risks sind eine Gefahr, die immer im Bereich des Möglichen liegt.

Hier kommen die Finanzaufsichtsbehörden ins Spiel. Mit Tail Risks kennen sie sich heute gut aus. Zu hoffen ist, dass sie wissen, was in den Bilanzen von Banken, Pensionsfonds und anderen möglicherweise systemrelevanten Finanzinstituten schlummert. Dazu müssen sie die Finanzinnovationen des vergangenen Jahrzehnts besser überblicken als ihre Vorgänger die Subprime-Papiere und in jüngster Zeit die von britischen Pensionsfonds genutzten Liability-Driven-Instrumente. Es ist wie mit dem Hund, der nicht bellt, dann aber zubeisst.

Ein Patentrezept gibt es leider nicht. Wie sehr sich die Aufsichtsbehörden auch bemühen, sie werden der Entstehung innovativer Finanzinstrumente immer hinterherhinken. Das Beste, was sie tun können, ist zu versuchen, potenziell toxische Instrumente aufzuspüren, wie in den Vereinigten Staaten mit den von – ebenfalls systemrelevanten – Versicherungsgesellschaften angehäuften Collateralized Fund Obligations gerade geschehen. Realistisch betrachtet, werden jedoch selbst die grössten entsprechenden Anstrengungen nicht genug sein.

Deshalb müssen wir uns auf die Möglichkeit einstellen, dass die Beendigung der Niedrigzinsphase und die quantitative Straffung nicht reibungslos verlaufen werden. Das sollte die Notenbanken nicht davon abhalten, das zu tun, was sie tun müssen, nämlich die Inflation auf ihren Zielwert zurückzuführen und die überschüssige Liquidität abzubauen, die zuvor – ob mit gutem Grund oder auch nicht – geschaffen worden war. Damit nehmen sie implizit Risiken für die Finanzstabilität in Kauf. Wie das jüngste Beispiel im Vereinigten Königreich zeigt, sollten sie aber auch bereit sein, im Notfall vorübergehend zurückzubuchstabieren, bis ein gewisses Mass an Finanzstabilität wiederhergestellt ist.

