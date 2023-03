Porträt: Armin Papperger – Der Frontsänger der Waffenindustrie Am Freitagabend könnte bekannt werden, dass Rheinmetall in den Dax aufgenommen wird. Der Chef des Rüstungsunternehmens, Armin Papperger, liess nie Zweifel daran, dass er überzeugt ist von seinen Produkten — dann kam ihm «die Zeitenwende» entgegen. Christopher Gilb

Rheinmetall-Vorstandsvorsitzender Armin Papperger. Bild: Filip Singer/EPA/Keystone

Wann er begonnen habe zu überlegen, was dieser Krieg für sein Geschäft bedeute, wurde Armin Papperger 2022 in einem Interview mit dem deutschen Magazin «Focus» gefragt. Der Vorstandsvorsitzende von Rheinmetall antwortete, dass er zunächst natürlich menschlich entsetzt gewesen sei und «ich überlegte mir, welche Auswirkungen das alles für die gesamteuropäische Sicherheitsarchitektur haben wird». Erst dann fange man an, sich zu sortieren. Spricht man mit Branchenkennern, bekommt man den Eindruck von einem Mann, der sich nicht lange sortieren musste, sondern ganz genau wusste, dass nun die Stunde seines Unternehmens geschlagen hat. Und danach wohl selbst aus Sicht manches Industrievertreters etwas gar forsch vorging.