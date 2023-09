Der FuW-Morgen-Report vom 1. September 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Roche, Plazza, Tradition, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

In New York hat der Dow Jones 0,5% tiefer bei 34'722 Punkten geschlossen. Die Augen in den USA richten sich auf den Arbeitsmarktbericht, der im Laufe des Freitags veröffentlicht werden wird. Zu starke Zahlen wären ein Hinweis auf höhere Löhne und damit eine länger erhöht bleibende Inflation, was Folgen für die Zinspolitik der Notenbank Fed hätte. Den gesamten August beendete der Leitindex mit einem Minus von 2,4%.

Der breite S&P 500 schloss am Donnerstag 0,2% tiefer auf 4508 Punkten. Der Tech-Index Nasdaq 100 ging indessen 0,25% fester auf 15'501 Zählern aus dem Handel. Auf Monatssicht büsste er aber 1,6% ein.

Das Softwareunternehmen Salesforce gewann im Handel bis zu 3%, nachdem es gute Zahlen und einen optimistischen Ausblick vorgelegt hatte. Marge und freier Cashflow überzeugen auch die Analysten. Der Aktienkurs von Intel stieg um 1,8%, nachdem Konzernchef Pat Gelsinger in Aussicht gestellt hatte, dass das Chipunternehmen die Ziele für das laufende Quartal erreichen werde.

Dank einer Analystenempfehlung und wegen einer Kooperation mit Amazon katapultierte es die Aktie des E-Commerce-Dienstleisters Shopify um 10,8% nach oben. Das Datenanalyseunternehmen Palantir hingegen rutschte beim Börsenwert um 8,3% ab. Analysten von Morgan Stanley sind der Ansicht, dass der Hype um die künstliche Intelligenz den Kurs zu sehr nach oben getrieben habe. Sie stuften den Titel daher nach unten.

Um 11 bis 28% steigen die Kurse von Cannabis-Unternehmen wie Green Thumb Industries, Canopy Growth, Verano Holdings, Cresco Lab und Cureleaf. Grund ist die Aussicht auf eine Lockerung des Cannabis-Gesetzes auf Bundesebene in den USA.

Asien/Pazifik

Chinas Stabilisierungsversuche zugunsten des angeschlagenen Immobiliensektors und Bemühungen der Zentralbank gegen eine Abschwächung der Landeswährung Yuan stützen die Börsen in Asien tendenziell.

Der japanische Nikkei 225 notiert 0,5% höher, während der Shanghai Composite um 0,3% im Plus liegt. Für den Hang Seng gibt es keinen aktuellen Handelskurs: In Hongkong ist der Handel wegen eines nahenden Taifuns unterbrochen worden.

Südkoreas Kospi handelt 0,4% höher. In der weiteren Pazifikregion verfängt der Chinaoptimismus weniger. An der Börse in Australien notiert der ASX200 0,3% tiefer.

Futures

Die Terminkontrakte handeln eine Spur fester. Sowohl beim S&P 500 wie auch auf dem Euro Stoxx 50 notieren die Kurse 0,1% fester.

News Vorbörse Schweiz

Plazza: Die Immobiliengesellschaft hat im ersten Halbjahr deutlich weniger Gewinn verbucht. Das ist jedoch vor allem dem Rückgang der Neubewertungen geschuldet. Operativ lief das Geschäft gut, denn der Liegenschaftsertrag stieg leicht von 13,1 auf 13,3 Mio. Fr. Der Reingewinn inklusive Neubewertungen liegt mit 9,5 Mio. Fr. jedoch 38% unter Vorjahr. Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen eine weitgehend stabile Entwicklung und ein Betriebsergebnis auf Vorjahresniveau. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Roche: Der Pharmariese hat einen Studienerfolg gefeiert. Das Krebsmedikament Alecensa hat in einer Phase-3-Studie positive Ergebnisse bei der Behandlung von Lungenkrebs gezeigt. Es reduziert den Daten zufolge das Wiederauftreten der Krankheit im Frühstadium. Die Resultate der Studie werden an die US-Gesundheitsagentur FDA und die Europäische Arzneimittelagentur EMA übermittelt. Alecensa gehört zum Portfolio von Roches US-Tochter Genentech. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Compagnie Financière Tradition: Die Westschweizer Broker-Gruppe hat im ersten Halbjahr sowohl Umsatz als auch Ergebnis gesteigert, litt jedoch unter der ungünstigen Wechselkursentwicklung. Der Umsatz stieg nach Währungseffekten 6,1% auf 513,3 Mio. Fr. Das operative Ergebnis steigt sogar 38,8% auf 60,9 Mio. Fr. Unterm Strich fällt jedoch der Gewinn wegen des schwächeren Finanzergebnisses minimal auf 51 Mio. Fr. Zu konstanten Währungen steigt er allerdings 8%. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 1. September 2023

Schweiz

06:30 CFT: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr)

06:30 Plazza: Ergebnis H1

08:00 BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz

08:30 BFS: Dienstleistungsumsätze Juni 2023

08:30 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise August 2023

09:30 Einkaufsmanager-Index (PMI) August

International: Konjunktur

01:50 JPN: Investitionen Q2/23

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/23

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/23

08:30 HUN: BIP Q2/23 (endgültig)

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/23

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/23

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/23 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: BIP Q2/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/23 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 8/23

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/23 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Bauinvestitionen 7/23

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 8/23

EUR: Moody's Ratingergebnis Brandenburg, Berlin, Nordrhein-Westfalen,

Sachsen-Anhalt, Moldawien

EUR: S&P Ratingergebnis Estland

Ausblick – Unternehmen

Am Montag, dem 4. September, wird das Installationsunternehmen Burkhalter das Halbjahresergebnis vorlegen. Bereinigt um den Poenina-Zukauf dürfte allerdings kaum organisches Umsatzwachstum zu erwarten sein. Der Flughafen Zürich wird wiederum am selben Tag den jährlichen Investorentag abhalten. Den Halbjahresbericht hatte Flughafen Zürich unterdessen bereits in der Vorwoche abgeliefert.

Am Dienstag, dem 5. September, legt das auf Turbolader spezialisierte ABB-Spin-off Accelleron die Halbjahreszahlen vor. Zuletzt korrigierten nach Accellerons überraschender Erhöhung der Umsatz- und Gewinnprognose Ende Juli die Markterwartungen scharf nach oben. Auch das Energieunternehmen BKW legt am Dienstag Zahlen vor.

Aus der Finanzbranche wird die Partners Group ebenfalls am Dienstag ihr Halbjahresergebnis präsentieren. Zahlen zu den verwalteten Geldern wurden allerdings bereits am 13. Juli vorab kommuniziert. Vor allem der Ausblick für das zweite Halbjahr sowie potenziell für 2024 dürfte damit für Anleger von Hauptinteresse sein. Schlussendlich wird auch noch der Immobilienkonzern Fundamenta Real Estate am Dienstag Zahlen vorlegen.

Am Mittwoch, dem 6. September, sind die Zahlen des Versicherers Swiss Life das wichtigste Ereignis. Das Unternehmen berichtet erstmals nach neuem Rechnungslegungsstandard. Infolge der Umstellung wird für das erste Halbjahr ein deutlich geringerer Reingewinn erwartet. Bei dem Luxusgüterkonzern Richemont wird am selben Tag wiederum die Generalversammlung abgehalten. Belimo hält einen Kapitalmarkttag ab.

Am Donnerstag, dem 7. September, berichten das Biotech-Unternehmen Santhera sowie der Versicherer Mobiliar zum ersten Halbjahr.

Am Freitag sind keine wichtigen Zahlenveröffentlichungen geplant.

