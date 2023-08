Der FuW-Morgen-Report vom 18. August 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Novartis, Emmi, U-Blox und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA.

An den US-Börsen ist es am Donnerstag weiter abwärtsgegangen. Neben den Wirtschaftsproblemen in China kommen wieder Zinsängste auf. Starke Konjunkturdaten legen nahe, dass die US-Notenbank Fed noch Zinsspielraum hat, um die Inflation zu bekämpfen.



Der Dow Jones Industrial schloss 0,84% tiefer bei 34’475 Punkten. Seit Anfang August, als das höchste Niveau seit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine erreicht wurde, hat er 3,4% verloren. Der breiter gefasste S&P 500 sank am Donnerstag 0,77% auf 4370 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 büsste sogar 1,1% auf 14’716 Punkte ein. Weil Tech-Werte für gewöhnlich als besonders sensibel für Zinsperspektiven gelten, hatte er am Vortag schon besonders stark nachgegeben, weil die US-Notenbank Fed die Tür für weitere Zinserhöhungen weiter offen liess.



Cisco war die überzeugendste Aktie im Dow mit einem Plus von 3,3%. Der IT-Ausrüster hat einen soliden Jahresabschluss geliefert. Auch der Quartalsbericht des Einzelhandelsriesen Walmart ist ansprechend und zeigt gemäss einem Analysten, dass die US-Verbraucher weiter bereit seien, Geld auszugeben. Doch der Walmart-Kurs rutschte aufgrund von Gewinnmitnahmen um 2,2% ab.

Die Aktien von Apple haben 1,5% verloren, nachdem der Analyst Dan Ives von Wedbush Research ein mögliches Interesse des Technologiekonzerns am Sportsender ESPN kolportiert hatte. Das könne locker 50 Mrd. $ kosten. Die Disney-Titel verloren 0,5%.



Besonders grosse Verluste haben die Valoren des Pharmaeinzelhändlers CVS Health mit –8,1% erlitten. Sie sackten ab, nachdem der Versicherer Blue Shield of California den Plan angekündigt hatte, einen Grossauftrag für eine CVS-Sparte aus Spargründen auf mehrere Anbieter zu verteilen. Die Aktien des Rivalen Cigna büssten daraufhin 6,4% ein.



Asien/Pazifik

An den chinesischen Börsen dominiert immer noch die Sorge um die heimische Wirtschaft das Geschehen. Möglicherweise weiter steigende Zinsen in den USA schlagen den asiatischen Investoren ebenfalls aufs Gemüt. Der Immobilienentwickler Chinas Evergrande hat am Donnerstag bei einem US-Konkursgericht Gläubigerschutz beantragt und die Angst vor einer sich verschärfenden Krise im chinesischen Bausektor verstärkt.

Der Leitindex der Börse in Schanghai, der Shanghai Composite, gab nur leicht um 0,2% nach, der CSI 300 büsste 0,3% ein. In Hongkong lag der Hang Seng mit –1,3% hingegen deutlich im Minus. Der japanische Nikkei 225 verlor 0,7% und lag im Wochenverlauf etwas mehr als 3% im Minus. Der breite Topix sank um 0,9%.

Der koreanische Kospi war mit –0,8% ebenso im roten Bereich. Einzig der australische All Ordinaries Index notierte einigermassen gehalten auf Vortagesniveau (–0,1%).



Futures

Die Investoren sehen der weiteren Börsenentwicklung weiter skeptisch entgegen, nimmt man die Futures-Kurse als Indikator. Der Septemberkontrakt auf den Euro Stoxx 50 gibt am Freitagmorgen mit 0,3% etwas deutlicher nach als der September-Future auf den S&P 500 mit –0,1%.

News Vorbörse Schweiz

Novartis/Sandoz: Der Pharmakonzern Novartis teilte mit, seine Generikatochter werde am 4. Oktober separat an die Börse kommen. Für fünf Novartis-Aktien erhalten die Aktionäre ein Papier von Sandoz.

Emmi: Der Milchverarbeiter Emmi hat den Umsatz im ersten Halbjahr 4,3% auf 2,1 Mrd. Fr. erhöht. Organisch betrug das Wachstum 6,5%. Das Betriebsergebnis stieg 27,5% auf 138,5 Mio. Fr. Unter dem Strich blieb ein 25% höherer Gewinn von 97,8 Mio. Fr. Mit den Zahlen hat Emmi die Erwartungen der Analysten teilweise deutlich übertroffen.

U-Blox: Der Chipentwickler U-Blox hat die Erwartungen im ersten Halbjahr mehr als erfüllt. Indessen reduzierte er die Prognose für das Gesamtjahr wegen der Umrechnung von Dollar in Franken. Neu soll der Umsatz 6% niedriger oder unverändert ausfallen. Die Prognose für die Ebitda-Marge wurde von 21 bis 24% auf 18 bis 22% gekappt. Die Ebit-Marge könnte statt 14 bis 18% nur 10 bis 14% erreichen.

PSP Swiss Property: Die zweitgrösste Immobiliengesellschaft der Schweiz, PSP Swiss Property, hat den Liegenschaftserfolg 3,5% auf 163,3 Mio. Fr. gesteigert. Der Betriebsgewinn sank 3% auf 150,5 Mio. Fr. Neubewertungen eingeschlossen, schrumpfte der Gewinn zwei Drittel auf 77 Mio. Fr. Die Markterwartungen wurden gleichwohl übertroffen. Zudem hob PSP die Jahresprognose an.

Mobilezone: Der Telecomspezialist Mobilezone hat im ersten Semester einen 5,2% geringeren Umsatz von 474 Mio. Fr. verbucht. Der Betriebsgewinn fiel knapp ein Fünftel auf 28,1 Mio. Fr., der Überschuss ebenso auf 20,9 Mio. Fr. Die Markterwartungen wurden verfehlt, die Vorgaben für das Gesamtjahr reduziert.

CFT: Der Finanzbroker Compagnie Financière Tradition (CFT) hat Details zu seinem im Mai angekündigten Aktienrückkaufprogramm veröffentlicht. So will er maximal 300'000 Inhaberaktien zurückkaufen oder höchstens 3,91% des Aktienkapitals. Die Rückkäufe starten am nächsten Montag und dauern bis längstens 29. Mai 2026.

Nebag: Die Beteiligungsgesellschaft Nebag hat im ersten Halbjahr einen Gewinn von 0,3 Mio. Fr. erwirtschaftet. Im Vorjahressemester war ein Verlust von mehr als 2,1 Mio. Fr. entstanden. Zu den strategischen Beteiligungen zählen Engagements in Plaston Holding und Thurella Immobilien.



Wichtige Ereignisse vom 18. August 2023

Schweiz

06:00 Nebag: Ergebnis H1

06:30 Mobilezone: Ergebnis H1 (Webcast 09.15 Uhr)

07:00 Emmi: Ergebnis H1 (Analyst Call 09.30 Uhr)

07:00 PSP Swiss Property: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.30 Uhr)

07:00 U-blox: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr)

08:30 BFS: Erste Angaben zum Konsum im Q2

08:30 BFS: Industrieproduktion Q2



Sonstige Termine

Swiss: Zwischenbilanz Sommersaison (MK 15.00 Uhr)

Moody's: Ratingergebnis Schweiz

International

07:30 FRA: Estee Lauder, Q4-Zahlen

11:00 DEU: Volkswagen AG Konzern, Auslieferungen 7/23

USA: Deere & Co, Q3-Zahlen

Konjunktur

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 08/23

01:30 JPN: Verbraucherpreise 07/23

08:00 DEU: Baugenehmigungen 06/23

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten) 06/23

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 07/23

08:30 CHE: Industrieproduktion Q2/23

09:00 AUT: Verbraucherpreise 07/23 (endgültig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 07/23 (endgültig)

Ausblick – Unternehmen

Die nächste Woche steht ganz im Zeichen der spätsommerlichen Berichtssaison. Vor allem am Donnerstag stehen zahlreiche Unternehmensabschlüsse an.

Zuerst machen aber Aluflexpack und Epic den Auftakt. Beide präsentieren am Montag die Halbjahreszahlen.

Am Dienstag folgen die Semesterabschlüsse von Intershop, Skan und Arbonia. Bei Arbonia ist allerdings seit Mitte Juli bekannt, dass der Bauzulieferer einen Umsatzeinbruch von 10% in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres erlitten hat. Zusätzlich wurde ein umfangreiches Sparpaket angekündigt. Gleichentags publiziert das Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit (BAZG) die Uhrenexport-Statistik für vergangenen Juli. Und das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) bringt neue Resultate zu Arbeitsbedingungen/Gesundheit im europäischen Vergleich.

Zur Wochenmitte werden Halbjahreszahlen von Autoneum, Orior, Raiffeisen, Sensirion, Kuros und dem Immobilienunternehmen Peach Property erwartet. Die UBS präsentiert in einer Medienkonferenz um 9 Uhr morgens ihre Studie Kantonaler Wettbewerbsindikator 2023.

Gleich neun Unternehmen legen am Donnerstag ihre Zahlensets zum ersten Halbjahr vor. Das sind namentlich Evolva, Kudelski, Molecular Partners, SoftwareOne, SPS, Valartis, Alpiq, Hochdorf und die Liechtensteinische Landesbank LLB. Besonders interessieren dürfte dabei SoftwareOne, allerdings nicht wegen der operationalen Kennzahlen. Vielmehr werden die Äusserungen des neuen CEO Brian Duffy hinsichtlich der strategischen Richtung mit Spannung erwartet. Dabei wird sich womöglich auch zeigen, was dies für die Offerte von Bain Capital bedeuten könnte. Bei Evolva steht zusätzlich noch eine ausserordentliche GV an. Ausserdem noch im Kalender: Schweiz Tourismus hält ihre Halbjahres-Medienkonferenz ab. Und das Bundesamt für Statistik publiziert Resultate zur Arbeitsproduktivität und zur volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 2022.

Am Freitag geht es vergleichsweise ruhig zu und her. Mit den Semesterausweisen von Zug Estates, Cham Group und Vetropack endet die Börsenwoche. Das Bundesamt für Statistik präsentiert zudem das Beschäftigungsbarometer und Zahlen zur Parahotellerie für das zweite Quartal 2023.

