Der FuW-Morgen-Report vom 21. August 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Aluflexpack, Epic Suisse, BB Biotech und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA.

FuW

Overnight

Asien/Pazifik

Die asiatischen Börsen starten am Montag uneinheitlich in die neue Handelswoche. Chinas Probleme mit dem heimischen Immobiliensektor wirken fort. Die Notenbank senkt am Montag die einjährige Prime Rate von 3,55 auf 3,45%, um den Kreditsektor zu unterstützen. Sie belässt allerdings den fünfjährigen Leitzins, der vor allem die Hypothekarsätze betrifft, unverändert auf 4,2%, wohl damit sich die Landeswährung nicht abwertet.

Der Hang Seng in Hongkong fällt 1,4%. Schwächer sind auch die chinesischen Festlandbörsen: Der CSI 300 sinkt 0,5%, der Shanghai Composite gibt 0,4% nach.

In Tokio hält der Nikkei 225 dagegen seine anfänglichen Kursgewinne und notiert 0,6% höher. Der marktbreite Topix avanciert 0,4%. Der südkoreanische Leitindex Kospi gewinnt 0,3%. In Taiwan notiert der Taiex 0,1% niedriger. In Australien gibt der S&P/ASX 200 0,3% nach.

USA

Der Dow Jones Industrial hatte am Freitag knapp 0,1% höher auf 34’501 geschlossen. Der marktbreite S&P 500 notierte unverändert auf 4370. Der technologielastige Nasdaq Composite verlor 0,2% auf 13’291.

Die Sorge über die hohen Zinsen prägte den Handel, auch wenn zehnjährige Treasury-Anleihen mit 4,25% etwas niedriger rentierten als am Vortag (4,3%). Mega-Cap-Titel wie Alphabet (–1,9%) und Tesla (–1,7%) litten.

Futures

Die Terminkontrakte deuten auf einen verhaltenen Börsenstart hin. Der Future auf den S&P 500 handelt am Montagmorgen 0,03% höher, der Future auf den Euro Stoxx 50 liegt minimale 0,02% im Plus.

News Vorbörse Schweiz

Aluflexpack: Der Verpackungsspezialist Aluflexpack hat im ersten Halbjahr den Umsatz stark auf 190,8 Mio. Fr. steigern können. Das Wachstum ist vor allem durch eine robuste Geschäftsentwicklung in den Endmärkten Pharmazeutika, Molkereiprodukte und andere Lebensmittel gestützt worden. Eine erneut starke Umsatzdynamik wurde erwartet. Das Betriebsergebnis stieg jedoch nur leicht auf 24,8 Mio. Fr. Die Marge reduzierte sich deshalb auf 12,7% und fällt verhalten aus. Die Margenreduktion ist dem um rund 20% tieferen Preis von Aluminium geschuldet, der unmittelbar an die Kunden durchgereicht werden muss, obwohl der bei Aluflexpack liegende Aluvorrat noch zu höheren Einstandspreisen gekauft wurde. Weiter belasten die Anlaufkosten des neuen Werks in Drnis in Kroatien. Unter dem Strich blieb ein deutlich tieferer Gewinn von 1,3 Mio. Fr. Die Zahlen liegen unter den Markterwartungen. Die Prognose für das Gesamtjahr wird bestätigt. Demnach rechnet Aluflexpack für 2023 weiterhin mit einem Nettoumsatz zwischen 390 und 430 Mio. € und einem um Sondereffekte bereinigten Betriebsgewinn zwischen 50 und 55 Mio. €. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Epic Suisse: Das Immobilienunternehmen Epic Suisse hat in den ersten sechs Monaten den Liegenschaftsertrag um 7,2% auf 32,9 Mio. Fr. gesteigert. Dazu beigetragen hat unter anderem die Indexierung der Mieten. Zudem konnte der Leerstand auf 4,4 – von 6,5% im Vorjahreshalbjahr – gesenkt werden. Das Betriebsergebnis (Ebitda) ohne Neubewertungseffekte beträgt 26,54 Mio. Fr. Der Reingewinn ohne Neubewertung der Liegenschaften und der Derivate liegt ebenfalls höher bei 20,9 Mio. Fr. Bei den Neubewertungen der Immobilien resultiert ein Minus von 5,89 Mio. Fr. Grund dafür sei vor allem der höhere Diskontierungssatz. Der Wert des Immobilienportfolios lag per Mitte Jahr bei 1,51 Mrd. Fr., nachdem es Ende 2022 noch 1,5 Mrd. Fr. gewesen waren. Epic begründet den leichten Anstieg mit Projektfortschritten. Der Reingewinn ging laut Epic auf 11,2 Mio. Fr. zurück, von 38,7 Mio. Fr. im Vorjahr. Mit den Zahlen hat Epic Suisse die Erwartungen der Analysten leicht übertroffen. Im Ausblick ist sie zuversichtlich. 2023 soll ein Wachstum der Nettomieteinnahmen von 4 bis 6% möglich sein. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

BB Biotech: Die Beteiligungsgesellschaft BB Biotech lässt ihre Aktien in Italien dekotieren. Der letzte Handelstag der Stammaktien im Marktsegment Euronext Star Milan ist der 4. September. Die Dekotierung hat keinen Einfluss auf die Kotierungen der Titel an der Schweizer Börse SIX sowie der Frankfurter Börse BF. Aktionäre müssen daher keine Massnahmen ergreifen.

Von Roll: Die Industriegruppe Von Roll meldet im Rahmen einer Pflichtmitteilung die Bildung einer Gruppe. Die Gruppe Clair/Elantas hat einen Anteil von 84,56%.

Mobilezone: Das Telecomunternehmen meldet den Anteil von 3,01% durch BlackRock.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 21. August 2023

Schweiz

07:00 Aluflexpack: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)

07:00 Epic: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr)

International

22:05 USA: Zoom Video Communications, Q2-Zahlen

Konjunktur

03:15 CHN: Zentralbank, Zinsentscheidung

08:00 DEU: Erzeugerpreise 07/23

08:00 DEU: Gewerbesteueraufkommen und Grundsteuereinnahmen (Realsteuereinnahmen), Jahr 2022

10:00 POL: Erzeugerpreise 07/23

10:00 POL: Industrieproduktion 07/23

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 8/23

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

Die Makrowoche beginnt in Europa am Montag mit den deutschen Erzeugerpreisen. Am Dienstag erscheinen der EU-Leistungsbilanzsaldo und das norwegische Q2-BIP. Am Mittwoch werden die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor und das verarbeitende Gewerbe veröffentlicht, jeweils für die gesamte EU und einzelne Mitgliedstaaten. Ebenfalls am Mittwoch erfahren wir mehr über das Konsumentenvertrauen in der EU. Am Donnerstag informiert Frankreich über das Geschäftsklima. Den Wochenabschluss am Freitag macht Deutschland mit der zweiten Veröffentlichung des Q2-BIP und dem Ifo-Geschäftsklima.



Am Dienstag werden in der Schweiz die Zahlen zum Aussenhandel und den Uhrenexporten im Juli publiziert, und das Seco informiert über Arbeitsbedingungen und Gesundheit in der Schweiz im europäischen Vergleich. Am Donnerstag erscheinen der Bericht zur Arbeitsproduktivität sowie die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung für 2022. Am Freitag erfahren wir mehr zum Beschäftigungsbarometer und der Parahotellerie im zweiten Quartal.



Das Vereinigte Königreich folgt weiterhin dem Publikationsrhythmus der EU und publiziert am Mittwoch ebenfalls die PMI-Zahlen.



In den USA findet von Donnerstag bis Samstag das diesjährige geldpolitische Symposium in Jackson Hole statt. Zudem stehen folgende Makroindikatoren auf dem Programm: am Dienstag der Verkauf bestehender Häuser, am Mittwoch der Flash-PMI für das verarbeitende Gewerbe und die Zahl der Neubauverkäufe, am Donnerstag der Auftragseingang für langlebige und Investitionsgüter sowie die Auslieferung von Investitionsgütern und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, am Freitag der Konsumklimaindex der Universität Michigan.



Die Konsumentenpreise für die Grossregion Tokio werden am Freitag in Japan veröffentlicht.



Aus China werden diese Woche keine Makroindikatoren erwartet.



Fehler gefunden?Jetzt melden.