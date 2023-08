Der FuW-Morgen-Report vom 22. August 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Arbonia, Skan und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA. FuW

Overnight

USA

Am US-Aktienmarkt verfliegt die Furcht vor weiteren Zinserhöhungen nicht. Mehr Informationen über den weiteren Kurs der Notenbank Fed erhofft sich der Markt von Chairman Jerome Powell, der am Freitag am Notenbankersymposium in Jackson Hole im Bundesstaat Wyoming eine Rede halten will. Zu den Zinssorgen gesellen sich Befürchtungen um die Konjunktur in China mit dem in eine prekäre Lage geratenen Immobiliensektor. Die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen der USA, die stets eine gewisse Konkurrenz zu Aktien bilden, stehen auf einem Siebzehnjahreshoch.

Der Dow Jones Industrial schloss den Montagshandel 0,1% tiefer bei 34’464 Punkten. Der breite S&P 500 verlor 0,7% auf 4400 Punkte, während der tech-lastige Nasdaq 100, der seit Anfang August 6% eingebüsst hat, einen Teil des Rückgangs aufholte und 1,7% bei 14’937 Punkten aus dem Handel ging.

Unter den Einzelwerten schloss die Aktie des Grafikkartenkonzerns Nvidia, die seit Monaten von der Fantasie um die künstliche Intelligenz profitiert, vor der Zahlenvorlage um 8,5% höher und glich damit den Kursknick vom August aus. Der Kurs des E-Auto-Herstellers Tesla stieg um 7,3%, liegt damit aber immer noch unter dem Kursstand von Anfang Monat.

Im Zusammenhang mit einem Regierungsaufruf in den USA an die Bevölkerung, Coronaimpfungen aufzufrischen, stiegen Impfstoffaktien deutlich. Moderna schlossen 9,3% höher, BioNTech schafften ein Plus von 6,5%, während Pfizer den Handel 1% im Plus beendeten. Alle drei Valoren haben bisher allerdings ein schwieriges Jahr an der Börse gehabt.

Eine US-Zulassung für eine höher dosierte Variante des Augenmedikaments Eylea half dem Biotechnologieunternehmen Regeneron 3,9% ins Plus. Beim IT-Sicherheitstechniker Palo Alto waren es gute Zahlen und ein positiver Ausblick, die den Kurs 14,8% in die Höhe trieben und die Titel an die Nasdaq-Spitze setzten.

Um satte 45% liessen ein Buchhaltungsfehler und damit verbunden ein nun deutlich schlechterer Zahlenausweis den Kurs von Napco Security Technologies einbrechen. Diskussionen über eine Restrukturierung im Privatkundengeschäft sorgen für einen Kursrückgang bei der Aktie von Goldman Sachs um 1%.

Asien/Pazifik

Der japanische Leitindex Nikkei 225 notiert unter anderem dank Chipwerten 0,8 % im Plus. Chinas Börse hingegen verliert leicht: Der Shanghai Composite notiert 0,5 % tiefer. Der Hang Seng in Hongkong fällt 0,2 % zurück.

Der südkoreanische Kospi liegt 0,2 % höher. Die Börse in Australien, gemessen am ASX200, notiert unverändert mit leicht negativer Tendenz.

Futures

Die Terminkontrakte in den USA und Europa notieren unterschiedlich. Der Future auf den S&P 500 liegt 0,1% im Minus, während der Future auf den Euro Stoxx 50 ein Plus von 0,5% aufweist.

News Vorbörse Schweiz

Arbonia: Nach der am 20. Juli ausgegebenen Gewinnwarnung publiziert der Gebäudezulieferer Arbonia für das erste Halbjahr nun einen Umsatzrückgang um 9,6% (organisch: 8,1) auf 570 Mio. Fr. Der Ebitda hat 14,4% auf 44,9 Mio. Fr. nachgegeben, die entsprechende Marge von 8,3 auf 7,9%. Der Ebit ist 65% auf 6,2 Mio. eingebrochen, und der letztjährige Gewinn von 11,7 Mio. Fr. hat sich in einen Verlust von 2 Mio. Fr. verwandelt. Die Ziele für das Gesamtjahr waren am 20. Juli gestrichen worden. Die Mittelfristziele für 2026 werden bekräftigt. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Skan: Die auf Reinraumtechnologie und Isolatortechnik für die Pharma- und die Biotech-Branche spezialisierte Skan meldet für das erste Semester einen Auftragseingang von 175 Mio. Fr. – nach den ausserordentlichen 263 Mio. Fr. der Vorjahresperiode hat eine Normalisierung stattgefunden. Der Umsatz ist 15,6% auf 140 Mio. Fr. gestiegen, der Ebitda 74% auf 18,6 Mio. Fr. Der Ebit hat sich auf 12,4 Mio. Fr. mehr als verdoppelt, der Gewinn im Rahmen der Erwartungen auf 8,7 Mio. vervielfacht. Im Ausblick wird davon ausgegangen, dass das zweite Halbjahr in Umsatz und Profitabilität nochmals besser wird als das erste; in der Ebitda-Marge wird unverändert mit 13 bis 15% gerechnet. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Intershop: Die Immobiliengesellschaft Intershop hat im ersten Halbjahr den Nettoliegenschaftsertrag von 33,7 auf 36,3 Mio. Fr. gesteigert. Der Ebit ist von 49,8 auf 66,4 Mio. Fr. gestiegen, der Gewinn von 36,4 auf 52,8 Mio. Die Leerstandsquote wird mit 7,9% angegeben, nach 10% Ende 2022. Unter Ausschluss der Marktwertveränderungen «geht Intershop erneut von einem erfreulichen Abschluss Jahresabschluss aus». (Lesen Sie hier mehr dazu.)

BLKB: Die Radicant Bank, die digitale Vermögensverwaltungsbank der Basellandschaftlichen Kantonalbank, steht ab heute der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung. Nach der Testphase für einen beschränkten Kreis von Kunden sei dies ein wichtiger Schritt, heisst es vom Institut.

Perrot Duval: Die Beteiligungsgesellschaft Perrot Duval ist von der Regulierungsbehörde der Börse, der SIX Exchange Regulation (SER), wegen der Verletzungen der Vorschriften zur Ad-hoc-Publizität – der verspäteten Publikation des Jahresberichts 2021/22 – mit 25’000 Fr. gebüsst worden. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 22. August 2023

Schweiz

07:00 Arbonia: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr)

07:00 Intershop: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)

07:00 Skan: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)

08:00 BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Juli 2023



Sonstige Termine

Seco: Arbeitsbedingungen/Gesundheit im europ. Vergleich (MK 09.30 Uhr)

Klingelnberg: GV (12.00 Uhr), Zürich

International

00:30 AUS: BHP, Jahreszahlen

07:30 DEU: SFC Energy, Q2-Zahlen

18:00 DEU: Flatexdegiro, Halbjahreszahlen (detailliert)

DNK: Royal Unibrew, Q2-Zahlen

GBR: Medtronic, Q1-Zahlen

USA: Lowe's Cos, Q2-Zahlen

USA: Coty, Q4-Zahlen

USA: Macy's, Q2-Zahlen

Konjunktur

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 7/23

08:00 NOR: BIP Q2/23

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 6/23

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 7/23

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 8/23

12:00 IRL: Erzeugerpreise 7/23

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 7/23

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 8/23

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

Ausblick – Rohstoffe

Die wachsenden Sorgen um Chinas Konjunktur und insbesondere den dortigen Immobilienmarkt beschäftigen die Ölmärkte. Von einem kurz zuvor erreichten Mehrmonatshoch von knapp 88 $ fiel der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent im Lauf der vergangenen Woche auf gut 83 $.

Der Spotpreis für das Fass Brent notierte am Montagnachmittag jedoch wieder fester bei 85.90 $. Der Aufwärtstrend, den der Ölpreis nach einem Zwischentief Ende Juni bei 73 $ an den Tag gelegt hat, scheint nur unterbrochen gewesen zu sein.

Neben China wirken zwar auch weitere Faktoren wie eine tiefere Nachfrage nach Benzin in den USA auf das Gesamtbild. Doch wegen der Verknappung der Lieferungen namentlich durch die Förderländer Saudi-Arabien und Russland erwartet der Markt eine Unterversorgung. Auch in den USA sind die Ölvorräte zurückgegangen, und sie liegen jetzt unter dem Fünfjahresdurchschnitt.

Chinas Wirtschaftsprobleme haben vergangene Woche den Industriemetallen wie Kupfer und Aluminium zugesetzt. Kupfer hat sich von einem Mehrwochentief bei gut 8100 $ Anfang Woche wieder etwas erholt – auf 8300 $ pro Tonne. Die Märkte sind mit Kupfer derzeit aber überversorgt, weswegen ein erneuter Preisrutsch erfolgen könnte.

Aluminium ist innert weniger Wochen um rund 100 $ je Tonne zurückgefallen. Vom gegenwärtigen Niveau bei knapp 2100 $ kann der Preis leicht weiter fallen, denn bei Aluminium zeichnet sich eine Nachfrageschwäche ab.

Der Goldpreis notierte am Montag bei 1895 $ je Feinunze weiterhin unter der Linie von 1900 $ und bewegt sich vor dem Hintergrund hoher Anleihenrenditen im Bereich seiner Tiefstände vom März: Die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen ist mit 4,3% so hoch wie zuletzt 2007. Der Markt ist unsicher, wie sich die Leitzinsen in den USA weiterentwickeln werden. Zurzeit stehen sie bei 5,5%.

An den Goldmärkten erhofft man sich neue Hinweise auf die US-Geldpolitik während des Notenbankentreffens von Jackson Hole, das am Donnerstag beginnen wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Fed-Chairman Jerome Powell während einer für Freitag geplanten Rede für Zinssenkungen aussprechen wird, gilt als gering. Hinweise gegen weitere Zinsanhebungen dürften sich aber positiv auf den Goldpreis auswirken.

