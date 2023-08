Der FuW-Morgen-Report vom 23. August 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Autoneum, Sensirion, Orior und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA. FuW

Overnight

USA

Die Stimmung an den US-Börsen hat sich am Dienstag leicht eingetrübt. Mit Spannung wird bereits auf den Mittwoch gewartet. Dann wird nach Börsenschluss der vom Boom bei künstlicher Intelligenz (KI) profitierende Halbleiterkonzern Nvidia sein Zahlenwerk vorlegen. Im Mai hatte er nach einem starken Ausblick noch für Begeisterung gesorgt. Das Interesse der Anleger richtet zudem auf das alljährliche Notenbankertreffen, das von Donnerstag bis Samstag in Jackson Hole (Wyoming) stattfindet. Nach der Veröffentlichung des US-Notenbankprotokolls in der vergangenen Woche werden nun konkretere Hinweise darauf erhofft, ob sich die US-Notenbank Fed doch noch in der Pflicht sieht, die Leitzinsen weiter anzuheben. In diesem Umfeld verlor der Dow Jones Industrial 0,51% auf 34’289 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,3% auf 4388 Zähler. Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq 100 büsste 0,2% auf 14’909 Punkte ein.

Unter den Einzelwerten erholten sich die Aktien des Elektroautobauers Tesla um 0,8%. Die Titel des Pharmaspezialisten Moderna legten 4,7% zu. Nachdem der Covid-Impfstoffhersteller bislang ein schwieriges Jahr hatte, könnte sich das im Herbst bessern. Ein Regierungsbeamter forderte die Amerikaner auf, ihre Coronaimpfung auffrischen zu lassen. Auch BioNTech, CureVac und Novavax erholten sich kräftig.

Der Softwarekonzern Microsoft startet einen neuen Anlauf, um die Übernahme des Videospielekonzerns Activision Blizzard bei britischen Wettbewerbshütern durchzubekommen. Die Microsoft-Aktien zogen 0,2% an, während es für Activision 1% nach oben ging. Zum neuen Plan gehört es, die Cloud-Gamingrechte für fünfzehn Jahre an den Spielekonzern Ubisoft abzutreten.

Die Anteilscheine von Baidu rückten 2,8% vor. Der chinesische Suchmaschinenbetreiber steigerte seinen Umsatz im abgelaufenen Quartal überraschend stark. Er gehört zu den grössten Internetunternehmen Chinas, die wieder auf Wachstumskurs sind, nachdem die Regierung in Peking ihren Einfluss auf den Privatsektor gelockert hatte, um die stockende Wirtschaft anzukurbeln. Um 14,1% sackten dagegen die Titel von Macy’s ab. Zwar übertraf der Umsatz auf vergleichbarer Fläche die Analystenschätzungen, doch der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr zeigt, dass sich die Kaufhauskunden inzwischen wieder zunehmend mit Käufen zurückhalten. Im Sog dieser Entwicklung gaben auch die Aktien der Sportartikelhersteller Nike, Under Armour und Lululemon nach.



Asien/Pazifik

In Asien zeigen sich die Aktienmärkte eher freundlich. In Tokio steigt der Nikkei 225 um 0,1%, und der breiter gefasste Topix dreht 0,1% ins Plus. Auf dem chinesischen Festland verliert der CSI 300 dagegen 0,7%, und der Shanghai Composite gibt 0,5% ab. Der Hang Seng steigt 0,4%, der koreanische Kospi tendiert 0,5% schwächer. In Australien legen der ASX 200 und der ASX 300 je 0,6% zu.

Futures

Eine klare Richtung geben die Futures vor. Die Terminkontrakte auf den Euro Stoxx 50 notieren 0,2% höher, diejenigen auf den S&P 500 tendieren 0,3% höher.

News Vorbörse Schweiz

Orior: Der Nahrungsmittelkonzern spürt die gedämpfte Konsumlust und wächst im ersten Halbjahr nur wenig. Der Export von Convenienceprodukten schwächelt, während die Reisegastronomie boomt. Der Gewinn von 12,9 Mio. Fr. liegt leicht unter Vorjahr. Trotzdem hält Orior am bisherigen Ausblick fest. (Lesen Sie hier mehr.)

Autoneum: Dem Autozulieferer gelingt ein auf allen Ebenen besseres Ergebnis als erwartet. Die Markterholung in Europa und Nordamerika sowie eine Übernahme lassen den Umsatz um ein Viertel auf 1102,6 Mio. Fr. steigen. Das Konzernergebnis klettert um 70.6 Mio. auf 57,8 Mio. Fr. (Lesen Sie hier mehr.)

Roche: Der Pharmakonzern meldet ein Datenleck bei einem Forschungsprogramm. Er ist auf eine unbeabsichtigte Veröffentlichung der zweiten Zwischenanalyse einer Studie mit seinem Krebstherapeutikum Tiragolumab aufmerksam gemacht worden.

Sensirion: Eine generell schwache Nachfrage hat den Sensorhersteller praktisch den ganzen Gewinn gekostet. Er reduziert die Prognose ein weiteres Mal. Der Umsatz ist mit 123,2 Mio. Fr. ein Viertel tiefer als im Vorjahr, der Ebitda ist in den ersten sechs Monaten von 48,9 auf 10,7 Mio. eingebrochen. (Lesen Sie hier mehr.)

BKW: Der Energiekonzern BKW verpasst sich per 1. November eine neue Organisationsstruktur. Neu sind alle drei Geschäftsfelder Energie, Netze und Dienstleistungen in der Konzernleitung vertreten. Damit gehen verschiedene Personalwechsel einher. (Lesen Sie hier mehr.)

Peach Property: Das hauptsächlich in Deutschland tätige Immobilienunternehmen hat die Mieteinnahmen weiter gesteigert. Doch die Zinswende belastet die Bewertungen. Der Betriebsgewinn (Ebit) rutscht mit –92,1 Mio. € tief in den negativen Bereich. (Lesen Sie hier mehr.)

Graubündner Kantonalbank: Die Bündner Kantonsregierung hat das Bankratsmandat von Martin Gredig und Fulvio Bottoni um vier weitere Jahre verlängert.

Genfer Kantonalbank: Der ehemalige langjährige CS-Banker Nicolas Krügel wird per 6. März 2024 Vorsitzender der Geschäftsleitung der BCGE. Krügel war bei Credit Suisse Schweiz zuletzt als Chief Credit Officer tätig.

Arundel: Die Beteiligungsgesellschaft hat den Londoner Standort ihrer britischen Tochtergesellschaft verkauft. Der Verkaufspreis wird exklusive Mehrwertsteuer mit 14,2 Mio. £ angegeben.

Alpine Select: Die Beteiligungsgesellschaft hält am 21. September eine ausserordentliche Generalversammlung ab, um über eine ausserordentliche Dividende abzustimmen.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 23. August 2023

Schweiz

06:00 Orior: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)

06:30 Raiffeisen: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)

06:30 Sensirion: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)

07:00 Autoneum: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr)

07:00 Peach Property: Ergebnis H1 (Webcast 11.00 Uhr)

15:00 Kuros: Conf. Call zu H1-Zahlen



International

13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen

22:20 USA: Nvidia, Q2-Zahlen

DEU: IVU Traffic Technologies, Q2-Zahlen

DEU: Dekabank, Halbjahreszahlen

USA: Kohl's Corp, Q2-Zahlen

USA: Autodesk, Q2-Zahlen

Konjunktur

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/23 (2. Veröffentlichung)

06:30 NLD: Verbrauchervertrauen Indikator 8/23

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 7/23 (endgültig)

08:00 DEU: Frühindikator für den Aussenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse), 07/23

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/23 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/23 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/23 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/23 (1. Veröffentlichung)

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/23 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Neubauverkäufe 7/23

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/23 (vorläufig)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Industrieproduktion 7/23

