Der FuW-Morgen-Report vom 24. August 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen

Overnight

USA

Die Stimmung an den US-Börsen ist nach wie vor von Unsicherheit geprägt. Nach der jüngsten Korrekturphase hat sich Wallstreet am Mittwoch aber gefasst und leicht fester tendiert.

Auslöser dafür sind die schwächer als erwartet ausgefallenen Einkaufsmanagerdaten von S&P Global für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor im August. Nach einer Reihe robuster Wirtschaftszahlen wecken sie die Hoffnung, dass die Notenbank von weiteren Zinsschritten absehen könnte.

So hat der Dow Jones Industrial am gestrigen Mittwoch 0,5% auf 34'473 angezogen. Der breit gefasste und mehr technologieabhängige S&P 500 hat mit einem Plus von 1,1% auf 4436 geschlossen, während der technologielastige Nasdaq Composite zum Handelsende 13'721 angezeigt und damit 1,6% über Vortag geschlossen hat.

Aktien aus dem Technologiebereich haben überdurchschnittlich gut abgeschnitten. Hervorzuheben sind etwa Nvidia, die zum Börsenschluss 3,2% höher notiert haben, nach der Publikation ihres Berichts nachbörslich dann aber weiter gestiegen sind. Microsoft haben als weiteres Beispiel 1,4% gewonnen und sind nachbörslich ebenfalls weiter avanciert.

Herbe Rückschläge gibt es dagegen aus dem Sportbereich zu vermelden. Foot Locker sackten 28% ab, nachdem der Sportschuhhändler sein Gewinnziel zusammengestrichen und und die Dividende ausgesetzt hatte. Die Rede von einem nach wie vor «schwierigen Umfeld» liess auch Nike 3% sinken.

Rund 23% nachgegeben haben ausserdem die Titel des Sportgeräteherstellers Peloton – der Ausblick hat enttäuscht, und ein Produktrückruf wird teurer als gedacht.

Asien/Pazifik

Nach den freundlichen Vorgaben von Wallstreet sind heute die Kurstableaus auch im asiatisch-pazifischen Raum überwiegend grün eingefärbt – nahezu alle Märkte verzeichnen im heutigen Donnerstagshandel Avancen.

Unter den asiatischen Leitmärkten notiert der Nikkei 225 in Tokio im heutigen Nachmittagshandel 0,6% über dem Schlussstand von gestern. In ähnlicher Grössenordnung hat sich der breit gefasste Topix (+0,4%) befestigt.

In Hongkong bewegt sich der Hang Seng (+1,7%) über Vortagesschluss. Verhaltener steigt im Vergleich dazu der Festlandindex Shanghai Composite (+0,5%).

Während der Straits Times (+0,2%) in Singapur etwas abfällt, verzeichnet der Kospi (+1%) in Seoul ein ansehnliches Plus. Der australische ASX 200 (+0,5%) bewegt sich im Hauptfeld.

Futures

Die Terminkontrakte auf US-Indizes zeigen durchweg Gewinne. Der Future auf den S&P 500 handelt 0,7% im Plus. Ebenfalls höher, und zwar 0,6%, notiert der Terminkontrakt auf den Euro Stoxx 50. Der Future auf den SMI zeigt gar eine Steigerung um 0,9%.

News Vorbörse Schweiz

Evolva: Das Biotech-Unternehmen Evolva hat für das erste Halbjahr einen fast halbierten Umsatz von 4,5 Mio. Fr. und ein negatives Betriebsergebnis (Ebitda) von –6,3 Mio. Fr. ausgewiesen. Ein Umsatzrückgang und ein Verlust sind erwartet worden. Ende Juni verfügte das Unternehmen noch über liquide Mittel von 4,4 Mio. Fr., nach 5,1 Mio. Fr. Ende 2022. Die Umsatzerwartung wird auf einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag gesenkt. Die Mittelfristziele seien erreichbar, falls der Fortbestand gesichert werden könne. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Evolva: Von grösserer Bedeutung als die kommunizierten Zahlen ist für das Biotech-Unternehmen Evolva die um 11 Uhr stattfindende ausserordentliche Generalversammlung, bei der das bedingte Kapital erhöht werden soll. Dieser Erhöhung kommt grösste Bedeutung zu. Höchste Priorität hat bei Evolva momentan die Sicherung der Liquidität.

SoftwareOne: Der IT-Dienstleister SoftwareOne hat in den ersten sechs Monaten einen Umsatz von 506,8 Mio. Fr. erzielt, der aber unter den Erwartungen liegt. Die adjustierte Marge des Betriebsergebnisses von 22% entspricht den Erwartungen. Insgesamt ist das Unternehmen auf Kurs, die Jahresziele mindestens am unteren Ende zu erreichen. Die Guidance wird bestätigt. Das Unternehmen prüfe zudem strategische Optionen zur Wertmaximierung Aktionäre. Mit Spannung erwartet werden Äusserungen des neuen CEO Brian Duffy hinsichtlich der strategischen Richtung. Dabei wird sich womöglich auch zeigen, was dies für die feindliche Übernahmeofferte von Bain Capital bedeuten könnte. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Swiss Prime Site SPS: Die Immobiliengesellschaft SPS hat im ersten Semester einen minimal gesteigerten Mietertrag von 218,9 Mio. Fr. erreicht. Es resultierte ein Reingewinn von 65,9 Mio. Fr., deutlich unter den Erwartungen. Aufgrund der derzeit schwierigen Marktlage ist besonders das Ertragswachstum aus dem Asset Management schwierig. Zum Leerstand wurde am 17. Juli bereits eine verbesserte Quote von 4,1% berichtet. Ein starker Rückgang der Neubewertungseffekte und folglich des Reingewinns wurde erwartet. Im Vorjahr konnte SPS noch 167 Mio. Fr. Neubewertungseffekte verbuchen. Die Jahresguidance 2023 wird bestätigt. (Lesen Sie mehr dazu hier.)

Huber+Suhner: Die auf elektronische und optische Verbindungstechnik spezialisierte Huber+Suhner hat von HL Klemove, dem führenden koreanischen Lösungsanbieter für automatisiertes Fahren, den Zuschlag als Entwicklungs- und Produktionspartner für Radarantennen erhalten. Finanzielle Details werden keine genannt, der Produktionsbeginn ist für 2024 geplant.

Sika: Der Bauchemie- und Klebstoffspezialist Sika hat die Ausübung seiner Option bekanntgegeben, die 0,15%-Wandelanleihe 2018 bis 2025 am 25. September dieses Jahres zum Nennwert zuzüglich der bis dahin aufgelaufenen Zinsen zurückzuzahlen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Kudelski: Der Verschlüsselungskonzern Kudelski hat für das erste Semester einen leichten Umsatzzuwachs auf 339,9 Mio. $ sowie ein negatives Betriebsergebnis (Ebitda) von –3,5 Mio. $ ausgewiesen. Die Jahresguidance mit einem Ebitda über 40 bis 60 Mio. $ wird dennoch bestätigt. Der Umsatz im Kerngeschäft im TV-Bereich ist wegen Abschwächungstendenzen in Europa und Nordamerika rückläufig. Die weiteren Bereiche wachsen solide, sind aber noch kleiner und unprofitabel. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Hochdorf: Die auf die Herstellung von Nahrungsmitteln und Zutaten aus Milch und alternativen Proteinquellen spezialisierte Hochdorf hat ihre Erholung im ersten Halbjahr fortgesetzt. Der Umsatz hat sich 5,8% auf 154 Mio. Fr. erhöht. Die Bruttogewinnmarge ist von 21,3 auf 30,5% gestiegen. Der Betriebsgewinn ist mit 6,7 und 1,6 Mio. Fr. auf Stufe Ebitda und Ebit wieder positiv. Unter dem Strich ist es noch leicht rot. Das Management ist zuversichtlich, die Jahresziele zu erreichen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

SF Urban Properties: Die Immobiliengesellschaft SF Urban Properties hat für das erste Halbjahr einen Reinverlust von –1,1 Mio. Fr., nach 21,4 Mio. Fr. im Vorjahr, ausgewiesen. Der Reingewinn ist stark gesunken wegen mangelnden Erfolgs aus Neubewertungen. Schuld daran sind unter anderem die Zinswende und ein höherer Diskontsatz. Die Leerstandsquote verharrt auf einem relativ tiefen Niveau von 1,7%, nach 1,5% Ende 2022. Für 2023 werden ein positives Jahresergebnis und eine Dividende in Grössenordnung des Vorjahres in Aussicht gestellt. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Liechtensteinische Landesbank LLB: Die Liechtensteinische Landesbank LLB hat im ersten Halbjahr den Ertrag auf 267,2 Mio. Fr. und den Gewinn auf 88,7 Mio. Fr. deutlich gesteigert. Ein erfreuliches Halbjahresergebnis wurde erwartet. Die Bank erhält Rückenwind durch die gestiegenen Zinsen, Neugeldzuflüsse aufgrund der Probleme bei Credit Suisse sowie Effizienzsteigerungen. Das Management schaut zuversichtlich in die Zukunft und erwartet im Ausblick auf das Gesamtjahr ein solides Ergebnis. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Valartis: Die Finanzgruppe Valartis wiest für das erste Halbjahr einen Geschäftsertrag von 6,2 Mio. Fr. und ein negatives Nettoergebnis von 4,6 Mio. Fr. aus. Die Markterwartungen können nicht erfüllt werden. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Alpiq: Der Energiekonzern Alpiq hat nach zwei Quartalen einen hohen Gewinn von 744 Mio. Fr. geschrieben. Im Vorjahr war es aufgrund von buchhalterischen Effekten wegen der starken Turbulenzen an den Energiemärkten zu einem Verlust gekommen. Das Betriebsergebnis (Ebitda) erreichte 1 Mrd. Fr. Alpiq ist für das zweite Halbjahr optimistisch. Ein signifikanter Teil der Ergebnisverschiebung aufgrund von Rechnungslegungsvorschriften aus den Vorjahren werde sich positiv auswirken. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 24. August 2023

Schweiz

07:00 Alpiq: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.15 Uhr)

07:00 Evolva: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr)

07:00 Hochdorf: Ergebnis H1 (Videokonferenz 10.00 Uhr)

07:00 Kudelski: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.30 Uhr)

07:00 LLB: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr)

07:00 SF Urban: Ergebnis H1 (Webcast 10:30 Uhr)

07:00 SoftwareONE: Ergebnis H1 (Webcast 09.15 Uhr)

07:00 SPS: Ergebnis H1 (MK 10.00 Uhr, Zürich)

07:00 Valartis: Ergebnis H1 (Details)

08:30 BFS: Arbeitsproduktivität im Jahr 2022

08:30 BFS: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 2022

10:15 Schweiz Tourismus: Halbjahres-MK, Zürich

22:30 Molecular Partners: Ergebnis H1 (Conf. Call 25.08., 14.00 Uhr)



Sonstige Termine:



Evolva: aoGV (11.00 Uhr, Erhöhung bed. Kapital), Basel

GAM: Zwischenergebnis Angebot Liontrust



International

07:30 DEU: Fielmann, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: CTS Eventim, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Douglas, 9Monatszahlen

08:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Halbjahreszahlen

11:00 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Halbjahreszahlen



DEU: MPC, Halbjahreszahlen

DEU: Einhell Germany, Halbjahreszahlen

USA: Intuit, Q4-Zahlen

Konjunktur

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht

08:45 FRA: Geschäftsklima 8/23

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 8/23

10:00 POL: Arbeitslosenquote 7/23

13:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheidung

14:30 USA: Chicago Fed Herstellerindex 7/23

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/23 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

Ausblick – Zinsen und Devisen

Die neusten Konjunkturdaten dieser Woche bestätigen, wie sich die USA und Europa derzeit konjunkturell auseinander bewegen. Entsprechend schlägt sich dies an den Zinsmärkten nieder. Seit Anfang August hat sich die Rendite (10 Jahre) auf US-Staatsanleihen bei mehr als 4% festgesetzt. Zuletzt etablierten sich die 4,3% als Marke, um die die Verzinsung schwankt – zeitweise warfen die Papiere so viel ab wie seit 2007 nicht mehr. Der jüngste Renditeanstieg macht seit Mitte Juni bereits mehr als einen halben Prozentpunkt aus, was mit einem entsprechenden Ausverkauf bei Anleihen einhergeht – also sinkenden Kursen.

Rund die Hälfte des Renditeanstiegs in den USA machte bis zuletzt auch die deutsche Rendite (10 Jahre) mit – bis auf 2,7% Anfang der Woche. Die Verzinsung der Eidgenossen bewegt sich dagegen bei 1% seit Wochen kaum vom Fleck. Bei deutschen Staatspapieren kam jedoch plötzlich am Mittwoch neues Interesse an Obligationen auf, was die Rendite gleich einmal um 0,1 Prozentpunkte einbrechen liess. Grund waren die extrem schwachen Ergebnisse der monatlichen Einkaufsmanagerbefragungen im Euroraum. Die entsprechenden Indizes signalisieren jetzt auch für die Dienstleister in Deutschland einen Rückgang der Geschäfte im August: Der deutsche Teilindex für den Service-Sektor brach sogar um 5 Punkte auf 47,3 Zähler ein. Wobei Werte unter 50 schrumpfende Geschäfte signalisieren. So einen starken monatlichen Rückgang hatte es bislang nur dreimal gegeben.

So dürfte dies für die Eurozone im zweiten Quartal ein leichtes Minus im Bruttoinlandprodukt (BIP) bedeuten, in Deutschland dürfte der Rückgang aber noch schlechter ausfallen. Am Freitag werden Anleger mit der neusten Schätzung der Statistiker aber erst einmal erfahren, ob die deutsche Volkswirtschaft im zweiten Quartal den BIP-Rückgang des Winters wenigstens vorübergehend unterbrochen hat. Wenige Stunden später steht am Freitag eine Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell an, die die Richtung für die Geldpolitik der nächsten Monate vorgeben dürfte.

So oder so steht der Euroraum im Sommer am Rande der Rezession. Für die USA dagegen rechnen die Anleger derzeit immer weniger mit so einem Szenario in den nächsten zwölf Monaten. Dies spricht auch bei den zweijährigen Zinsen eher dafür, dass der Zinsvorsprung der Amerikaner gegenüber den Europäern zunimmt. Genau diese Tendenz setzt den Euro allerdings bereits seit Anfang Juli gegenüber dem Dollar unter Druck. Grosse Sprünge bei der Gemeinschaftswährung sind daher vorerst nicht zu erwarten.

