Der FuW-Morgen-Report vom 25. August 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Novartis, Vetropack, Zug Estates und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA. FuW

Overnight

USA

Die US-Börsen haben am Donnerstag schwach geschlossen. Ein weiterer starker Geschäftsbericht des Chipkonzerns Nvidia gab der technologielastigen Nasdaq-Börse nur kurzfristig Auftrieb. Rasch bröckelte das Plus ab. Ähnlich sah es an der Wallstreet aus: Die frühen Gewinne nach einem verhaltenen Start erwiesen sich nicht als beständig. Im Detail robuste Konjunkturdaten weckten neue Zinssorgen. In den USA war die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erneut und überraschend gesunken. Das dürfte als ein weiteres Indiz für die Widerstandskraft des US-Arbeitsmarktes gesehen werden und Sorgen hinsichtlich der Inflationsentwicklung bereiten, denn ein knapper Arbeitsmarkt geht in der Regel mit steigenden Löhnen einher.

Der Dow Jones Industrial büsste letztlich 1,1% auf 34’099 Punkte ein und beendete den Tag auf dem tiefsten Stand seit Mitte Juli. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,4% abwärts auf 4376 Zähler. Der Nasdaq 100 verlor 2,2% auf 14’816 Punkte.

Unter den Einzelwerten zogen die Aktien von Nvidia die grösste Aufmerksamkeit auf sich. Kurzzeitig übersprangen sie die Marke von 500 $, bevor Gewinnmitnahmen sie belasteten. Mit einem Plus von 0,1% auf 472 $ beendeten sie den Handel. Der Boom bei Anwendungen auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) liess das Geschäft von Nvidia im vergangenen Quartal explosiv wachsen. Andere Valoren aus der Chipbranche wie Intel, AMD, ASML und NXP Semiconductors gaben dennoch spürbar nach.

Im Dow stand das Papier des Flugzeugbauers Boeing im Fokus und war mit –4,9% Schlusslicht. Erneut belasteten Berichte über Produktionsprobleme bei seinem besonders gefragten Modell 737 Max. So soll Boeings grösster Zulieferer Spirit Aerosystems unsachgemäss Löcher in ein Bauteil gebohrt haben, das für die Aufrechterhaltung des Luftdrucks in der Kabine wichtig ist. Nun könnten Boeings Auslieferungspläne für den Mittelstreckenjet erneut in Gefahr geraten. Die Papiere von Spirit Aerosystems sackten um fast 13% ab. In den Blick rückten auch die Anteile von T-Mobile US, die um 2,2%nachgaben. Die Deutsche-Telekom-Tochter will Tausende Arbeitsplätze im ganzen Land streichen und unter anderem durch künstliche Intelligenz ersetzen. Das Management rechnet mit einer Vorsteuerbelastung von rund 450 Mio. $.



Asien/Pazifik

In Asien zeigen sich die Aktienmärkte unfreundlich. In Tokio fällt der Nikkei 225 um 2%, und der breiter gefasste Topix dreht 0,8% ins Minus. Auf dem chinesischen Festland fällt der CSI 300 dagegen 0,5%, und der Shanghai Composite gibt 0,4% ab. Der Hang Seng fällt 1%, der koreanische Kospi tendiert 0,8% schwächer. In Australien verlieren der ASX 200 und der ASX 300 je 1%.

Futures

Keine klare Richtung geben die Futures vor. Die Terminkontrakte auf den Euro Stoxx 50 notieren 0,3% tiefer, diejenigen auf den S&P 500 tendieren 0,1% höher.

News Vorbörse Schweiz

Novartis: Die Novartis-Tochter Sandoz kann dank einer Zulassung durch die Gesundheitsbehörde FDA das Biosimilar Tyruko zur Behandlung der schubförmigen Multiplen Sklerose auf den US-Markt bringen. Die Zulassung basiert auf klinischen Studien der Phasen I und III. Tyruko hat laut FDA bei Wirksamkeit, Sicherheit und Immunogenität die gleichen Risiken und Vorteile das Referenzmedikament Tysabri von Biogen. Sandoz soll am 4. Oktober als eigenständiges Unternehmen an die Börse gehen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Vetropack: Der Verpackungshersteller schreibt im ersten Halbjahr wieder schwarze Zahlen, nachdem es im Vorjahr wegen der Zerstörung eines Werks in der Ukraine zu einem Verlust gekommen war. Der operative Gewinn (Ebit) stieg um gut 45% auf 70,1 Mio. Fr., während der Gewinn bei 50,7 Mio. Fr. zu liegen kam, nach einem Verlust in Höhe von 9,7 Mio Fr. im Vorjahr. Der Umsatz stieg trotz eines inflationsbedingt gedämpften Konsumverhaltens um 9,9% auf 477,9 Mio. Fr. Bezüglich Ausblick äussert sich das Management positiv ( lesen Sie mehr dazu hier ).

Zug Estates: Bewertungs- und Sondereffekte haben den Gewinn des Immobilienunternehmens sinken lassen. Der Reingewinn ging um 93% auf 1,9 Mio. Fr. zurück. Ohne Neubewertungen und Sondereffekte stieg der Gewinn um 7,4 % auf 18 Mio. Fr. Der Liegenschaftsertrag des in der Region Zug tätigen Unternehmens stieg um 7,7% auf 32,8 Mio. Fr., was teilweise auch auf einen Zukauf zurückgeht ( lesen Sie mehr dazu hier ).

Cham Group: Das Immobilienunternehmen hat im ersten Halbjahr den Gewinn von 2,6 auf 18,6 Mio. Fr. gesteigert. Als Grund nennt es eine erfolgswirksame Übertragung von Eigentumswohnungen in den ehemaligen Papiermaschinenhallen PM1-4. Der Mietertrag erhöhte sich von 0,9 auf 3,7 Mio. Fr. Das Unternehmen war zum Bilanzstichtag schuldenfrei und äussert sich im Ausblick zuversichtlich.

Adval Tech: Lieferkettenprobleme setzen dem Autozulieferer zu. Der Ebitda sank um 32% auf 3,6 Mio. Fr. Der Ebit war leicht negativ. Unter dem Strich steht nach einer schwarzen Null im Vorjahr ein Verlust von 1,9 Mio. Fr. Die Gesamtleistung stieg hingegen leicht um 0,4% auf 91,2 Mio. Fr. Wegen der schwierigen Lage verzichtet das Management auf eine Prognose ( lesen Sie mehr dazu hier ).

Molecular Partners: Das Biotechnologieunternehmen kann mit dem aktuellen Liquiditätsbestand bis «weit ins Jahr 2026» weitermachen. Zudem hofft das Management, dass die Gesellschaft dank Entwicklungsmeilensteinen, neuen Kandidaten und potenziellen Partnerschaften Wert schaffen kann. Molecular Partners hat im ersten Halbjahr gemäss einer Mitteilung vom Donnerstagabend bislang 29,8 Mio. Fr. für ihre Geschäftsaktivitäten verbraucht. Per Ende Juni verfügte sie damit über liquide Mittel von 218,2 Mio. Fr. (Lesen Sie mehr dazu hier).

Schaffner: Die geplante Übernahme des Elektrokomponentenherstellers Schaffner durch TE Connectivity nimmt Gestalt an. Nach der Buru-Holding mit einem Anteil von 17,2% haben sich vier weitere private und institutionelle Aktionäre mit zusammen gut 20% Anteil bereit erklärt, ihre Aktien anzudienen. TE Connectivity bietet 505 Fr. pro Schaffner-Aktie. Die Angebotsfrist soll vom 13. Oktober bis zum 10. November dauern.

Clariant: Bei Clariant ist ein neuer grösserer Aktionär aufgetaucht. Die beiden Amerikaner David Winter und David Millstone halten über einen Fonds 3,05% am Spezialchemiekonzern. Winter und Millstone sind Co-CEO des Mischkonzerns Standard Industries in New York. Vor sechs Jahren verhinderten sie die geplante Fusion von Clariant mit Huntsman (lesen Sie mehr dazu hier).

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 25. August 2023

Schweiz

06:30 Zug Estates: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)

06:45 Vetropack: Ergebnis H1

07:00 Cham Group: Ergebnis H1

08:30 BFS: Beschäftigungsbarometer im Q2

08:30 BFS: Parahotellerie im Q2

14:00 Molecular Partners: Conf. Call H1

International

10:00 DEU: Verbio, ausserordentliche Hauptversammlung

Konjunktur

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 8/23

08:00 DEU: BIP Q2/23 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Maastricht-Defizitquote 1. Halbjahr 2023

08:00 DEU: Privatkonsum Q2/23

08:00 DEU: Staatsausgaben Q2/23

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex) 06/23

09:00 ESP: Erzeugerpreise 7/23

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 8/23

15:00 BEL: Geschäftsklima 8/23

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/23 (endgültig)



EUR: S&P Ratingergebnis Österreich, Nordrhein-Westfalen

EUR: Moody's Ratingergebnis Schweden, Österreich

Ausblick – Unternehmen

Die Saison für die Halbjahresberichte ist noch nicht vorbei.



Am Montag legt die Immobiliengesellschaft Hiag ihre Zahlen vor.



Am Dienstag folgt Flughafen Zürich. Im Juli lagen die Passagierzahlen bei 93% des Wertes von 2019. Die Gewinnzahlen sollten das Vorkrisenniveau bald auch wieder erreichen. Nicht so gut steht es um die Messegruppe MCH, die seit Corona gegen den Bedeutungsverlust von Präsenzmessen kämpft und ihr Geschäftsmodell umkrempeln muss. Der Halbjahresbericht könnte Hinweise darauf geben, ob schon in diesem Jahr die Gewinnzone wieder erreicht werden kann. Ein weiterer Halbjahresbericht kommt vom Zweiradhersteller Pierer Mobility, der in diesem Jahr seine Marktanteile weiter ausbauen und den Umsatz 6 bis 10% steigern will. Die Luzerner Kantonalbank legt ihre Zahlen vor und auch der Versicherer Vaudoise. Auch die TX Group, zu der FuW gehört, öffnet ihre Bücher. Sie ist im vergangenen Jahr in die Verlustzone gerutscht, weil die Umsätze der digitalen Marktplätze Homegate, Ricardo, Tutti.ch und Car For You 2022 nicht mehr in der Rechnung enthalten waren, da sie in die Swiss Marketplace Group (SMG) eingebracht wurden. Mit Investis legt eine weitere Immobiliengesellschaft ihre Zahlen vor. Voraussichtlich zum letzten Mal publiziert Von Roll einen Halbjahresbericht. Die Altana-Tochter Elantas will den Industriekonzern übernehmen und anschliessend dekotieren. Am 13. September stimmen die Aktionäre von Von Roll an einer ausserordentlichen Generalversammlung über das Angebot ab.



Am Mittwoch teilen sich die Immobiliengesellschaft Allreal und Stadler Rail mit ihren Halbjahresberichten die Aufmerksamkeit des Finanzmarktes. Der Zugbauer hat wiederholt die Erwartungen enttäuscht. Wohl auch deshalb hat er für 2023 eine überraschend niedrige Prognose abgegeben.



Mehr los ist wieder am Donnerstag. Im Mittelpunkt des Interesses steht der Halbjahresbericht von UBS, der die Geschäftszahlen von Credit Suisse für den Juni umfasst. Es wird erwartet, dass sich das Management zur Zukunft von CS in der Schweiz äussert. Mit ZKB veröffentlicht eine weitere Bank ihren Zahlenkranz. Das Schliesstechnikunternehmen Dormakaba befindet sich in einer Restrukturierungsphase, die ein Befreiungsschlag sein soll. Es hat ein verschobenes Geschäftsjahr und präsentiert seinen Jahresabschluss, der zeigen wird, wo sich das Unternehmen operativ befindet. Das Biotech-Unternehmen Kinarus hält sich nach einem hohen Verlust im Vorjahr mit liquiden Mitteln sowie einem Wandeldarlehen über Wasser. Sein Halbjahresergebnis wird zeigen, ob es Fortschritte gibt. Auch das Immobilienunternehmen Varia US hat zuletzt rote Zahlen gemeldet, die Folge von Bewertungskorrekturen waren. Das Management ist optimistisch. Ob zu Recht, werden die Halbjahreszahlen zeigen. Warteck Invest ist ein weiteres Immobilienunternehmen, das über das erste Semester berichtet. Im Segment Energie stehen der Versorger Romande Energie und der Solarparkbetreiber Edisun Power auf der Agenda der Halbjahresberichte. Die Jungfraubahn hat sich im vergangenen Jahr von der Pandemie erholt und ist in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Der Halbjahresbericht wird zeigen, ob die Erholung weitergegangen ist.



Die Immobiliengesellschaft Plazza und die Brokergruppe Compagnie Financière Tradition (CFT) beenden mit ihren Halbjahreszahlen am Freitag den Wochenreigen.

