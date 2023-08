Der FuW-Morgen-Report vom 28. August 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Bellevue, Phoenix Mecano, Hiag und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA. FuW

Overnight

Asien/Pazifik

Nach der Ankündigung neuer Massnahmen zur Stützung der krisengeschüttelten chinesischen Märkte erholen sich die Börsen am Montag. Die Regierung in Peking kündigte an, die Stempelsteuer auf den Aktienhandel zu halbieren und weitere Massnahmen zur Unterstützung des Immobilienmarktes zu ergreifen.

Die Börse in Schanghai (SSEC) legte um 1,7% zu. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzhen (CSI300) gewann ebenfalls 1,7%. Die Aktien des hoch verschuldeten chinesischen Immobilienentwicklers China Evergrande brachen am ersten Handelstag nach siebzehn Monaten trotz positiver Nachrichten um 78,5% ein.

Evergrande hatte vor der Wiederaufnahme des Handels bekanntgegeben, den Verlust im ersten Halbjahr dank höherer Einnahmen halbiert zu haben. Evergrande steht im Zentrum der Krise im chinesischen Immobiliensektor, die seit Ende 2021 zu einer Reihe von Zahlungsausfällen geführt hat.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte 1,7% höher bei 32'151 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,3% auf 2296 Punkte. Der koreanische Kospi notierte 0,7% höher bei 2536 Punkten.

USA

Die US-Börsen haben sich am Freitag weitgehend von ihren Vortagesverlusten erholt. Die Rede von Fed-Präsident Jerome Powell während der Notenbankerkonferenz in Jackson Hole belastete nur zeitweise. Sie enthielt nichts wirklich Neues. Signale einer möglichen Zinspause im September waren nicht auszumachen.

Der Dow Jones Industrial beendete den Handel mit einem Plus von 0,7% auf 34'346,90 Punkten, was auf Wochensicht einen Verlust von einem halben Prozent bedeutet. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 0,7% auf 4405,71 Zähler hoch. Der Nasdaq 100 gewann 0,9% auf 14'941,83 Punkte. Auf Wochensicht legte er damit um 1,7% zu.

Am Freitag ging es für Nvidia um 2,4% abwärts. Nach einer Verdreifachung des Kurses allein im bisherigen Jahresverlauf sind die Anleger vorsichtiger gestimmt. US-Aktien-Chefstratege Mike Wilson von der Bank Morgan Stanley sieht angesichts dieser Entwicklung ein vorläufiges Ende des positiven Börsentrends.

Unter den weiteren Aktien zogen Boeing an der Dow-Spitze um 2,8% an. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Verweis auf Insider berichtet, bereitet der Flugzeugbauer nach vier Jahren die Wiederaufnahme von Boeing-737-Max-Lieferungen nach China vor. Analyst Ken Herbert von der kanadischen Bank RBC sieht in den kolportieren Neuigkeiten einen Treiber für die Auslieferungen und die Erwartungen an den freien Barmittelzufluss.

Ein weiterer Bericht aus Insiderkreisen sorgte für einen Kurssprung des Blackberry -Papiers um 18,1% nach oben. Die private Beteiligungsgesellschaft Veritas Capital sei interessiert, das gesamte Unternehmen zu erwerben, hiess es bei Bloomberg. Die Gespräche seien aber noch in einem frühen Stadium.

Dagegen brach die Rite-Aid-Aktie um 51% ein. Laut dem «Wall Street Journal», das sich auf informierte Personen beruft, will die Apothekenkette Gläubigerschutz nach Chapter 11 beantragen. Hintergrund seien Klagen im Zusammenhang mit dem angeblichen Verkauf von Opioiden. Eine Einigung mit den Klägern sei bisher nicht erreicht worden, hiess es.

Futures

Bei den Terminkontrakten notierte am Montagmorgen der Futures auf den Euro Stoxx 50 0,7% im Plus, der Futures auf den S&P 500 zeigte sich nahezu unverändert.

News Vorbörse Schweiz

Phoenix Mecano: Der Industriezulieferer verkauft zwei Geschäftsbereiche der Sparte Industrial Components für rund 22 Mio. € an den deutschen Branchenkollegen Kontron. Die veräusserten Aktivitäten erreichten 2022 mit 77 Mitarbeitenden rund 18 Mio. € Umsatz.

Hiag Immobilien: Das Immobilienunternehmen erzielte im ersten Halbjahr 2023 einen Reingewinn von 22,1 (Vj: 56,1) Mio. Fr. Der Liegenschaftsertrag stieg um 8,7% auf 35,3 Mio. Fr. Die Analystenerwartungen wurden damit übertroffen. Für den Rest des Jahres ist das Unternehmen zuversichtlich und will die bisherige Dividendenpolitik fortsetzen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Bellevue: Der Vermögensverwalter Bellevue bekommt per 1. Januar 2024 einen neuen CEO. Auf den acht Jahre lang als CEO amtenden André Rüegg folgt Gebhard Giselbrecht, welcher bisher beim Asset Management von Credit Suisse unter anderem COO und Head Strategy Schweiz/EMEA war. (Lesen Sie mehr dazu hier).

Lindt & Sprüngli: Der Schokoladenhersteller hat mit Nicole Uhrmeister eine neue Personalchefin ernannt, die auch Mitglied der Geschäftsleitung wird. Uhrmeister hat mehr als fünfzehn Jahre HR-Managementerfahrung, etwa bei Capri Sun oder Coca-Cola, gesammelt.

Swatch: Die Übernahme des Uhren- und Schmuckhändlers Bucherer durch Rolex wird von Swatch Group positiv bewertet. Der Kauf sei voraussehbar gewesen, hiess es seitens Swatch Group und die Übernahme sei im Interesse der Schweizer Industrie.

Suburban: Der Immobilienfonds Suburban erzielte im ersten Halbjahr höhere Mieteinnahmen, doch auch der Aufwand nahm zu. So verblieb ein Gesamtverlust von 0,1 (Vj: Gewinn 1,6) Mio. Fr. Für den Rest des Jahres wird ein stabiler Geschäftsverlauf erwartet.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 28. August 2023

Schweiz

07:00 Hiag: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr)

12:00 Tessiner KB: Ergebnis H1

International

07.00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Q3-Zahlen (9.30 h Online-Pk)

10:00 DEU: LBBW, Halbjahreszahlen

Konjunktur

07:00 JPN: Frühindikatoren 6/23 (endgültig)

10:00 EUR: Geldmenge M3 7/23

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 7/23

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 8/23

Sonstige Termine:

11:00 DEU: Pk Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) zu amtlichem Erntebericht 2023

14:00 DEU: Bahngewerkschaft EVG gibt Ergebnis der Urabstimmung über den Schlichtervorschlag bekannt

USA/CHN: US-Handelsministerin Raimondo besucht China (bis 30.8.)

Hinweis: GBR: Feiertag, Börse geschlossen

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

Die Makrowoche in Europa startet am Montag mit der Geldmenge M3 und der Anzahl vergebener Kredite. Am Dienstag erfahren wir mehr über das deutsche GfK-Konsumklima, das französische Konsumentenvertrauen und das schwedische Q2-BIP. Am Mittwoch erscheinen der Economic-Sentiment-Index sowie das Industrie-, Konsumenten- und Dienstleistervertrauen für die gesamte EU, die deutschen Einfuhr- und Konsumentenpreise, das italienische Unternehmens- und Konsumentenvertrauen und die spanischen Konsumentenpreise. Am Donnerstag wird die Zusammenfassung der EZB-Ratssitzung vom 27. Juli publiziert, zusammen mit der EU-Arbeitslosenquote und den EU-Konsumentenpreisen, dem Detailhandelsumsatz und der Arbeitslosenquote in Deutschland, den französischen und italienischen Konsumentenpreisen sowie den Q2-BIP für Frankreich, Portugal, Dänemark, Finnland und Belgien. Den Wochenabschluss am Freitag machen die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe in der EU sowie in einzelnen Mitgliedstaaten und die zweite Veröffentlichung des italienischen Q2-BIP. Am Mittwoch werden in der Schweiz der CS-CFA-Index sowie das Kof-Konjunkturbarometer für den August publiziert. Am Donnerstag erfahren wir mehr über die Detailhandelsumsätze im Juli sowie über die aktuelle Schätzung des Bundesamts für Statistik (BFS) zur Nominallohnentwicklung. Am Freitag publiziert die BWO ihren Hypo-Referenzzinssatz und das BFS informiert über die Dienstleistungsumsätze im Juni sowie den Landesindex der Konsumentenpreise im August.

Das Vereinigte Königreich veröffentlicht am Freitag den Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. In den USA stehen diese Woche folgende Makroindikatoren auf dem Programm: am Dienstag der Case-Shiller- sowie der FHFA-Hauspreisindex, der JOLTS-Report zu der Anzahl offener Stellen und das Konsumentenvertrauen, am Mittwoch der ADP-Beschäftigtenreport und die zweite Veröffentlichung des Q2-BIP, am Donnerstag die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, der Deflator des privaten Konsums, die persönlichen Einnahmen, die privaten Konsumausgaben und der Chicago-Einkaufsmanagerindex.

Über die Arbeitslosenquote in Japan erfahren wir am Dienstag mehr. Am Donnerstag erscheinen die Zahlen zur Industrieproduktion.

In China publiziert CFLP am Donnerstag die Einkaufsmanagerindizes. Am Freitag folgt der Caixin-PMI für das verarbeitende Gewerbe.

