Der FuW-Morgen-Report vom 29. August 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Flughafen Zürich, Pierer Mobility, MCH Group und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA.

Overnight

USA

In den USA haben die Börsen am Montag von guten Nachrichten aus China profitiert und sich von ihrem jüngsten Rückschlag erholt. Der Leitindex Dow Jones Industrial hat 0,6% fester bei 34'560 geschlossen, für den marktbreiten S&P 500 ist es ebenfalls 0,6% auf 4433 nach oben gegangen. An der Technologiebörse Nasdaq hat der Auswahlindex Nasdaq 100 am Ende 0,7% auf 15’052 gewonnen.

Die Regierung in Peking versucht, die schwachen heimischen Aktienmärkte zu stützen. Die Stempelsteuer auf Aktiengeschäfte wird halbiert, Aktienverkäufe von Grossaktionären sollen beschränkt werden, genauso wie die Refinanzierungsmöglichkeiten unter anderem für unprofitable Unternehmen. Auch bei Börsengängen will Peking auf die Bremse treten.

Die in New York gelisteten Anteilscheine einiger chinesischer Unternehmen haben zu Wochenbeginn positiv reagiert. Für den Online-Giganten Alibaba, den Suchmaschinenbetreiber Baidu und das Internetunternehmen JD.com ist es jeweils mehr als 2,5% nach oben gegangen. Der chinesische Elektroautobauer Xpeng (+5,3%) verstärkt sich mit dem Zukauf der Autoentwicklungseinheit des Fahrtenvermittlers Didi (+3,2%). Das Kursplus von 5,2% des Dow-Spitzenreiters 3M ist auf eine tiefer als befürchtet ausfallende Busse für mangelhafte Ohrstöpsel zurückzuführen.

Asien/Pazifik

Auch die asiatischen Märkte legen am Dienstag nach den Massnahmen der chinesischen Regierung weiter zu. Der chinesische Festlandindex Shanghai Composite legt 1,2% zu, in Hongkong notiert der Hang Seng knapp 2% höher. Die Aktien des verschuldeten Immobilienentwicklers China Evergrande, die nach einer mehrmonatigen Handelspause am Montag um fast 80% eingebrochen sind, verlieren weitere 10%.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewinnt 0,4%, der breit gefasste Topix bewegt sich in einem ähnlichen Rahmen. Demgegenüber fällt das Plus beim Strait Times in Singapur (+0,3%) etwas moderater aus. Der australische ASX 200 steigt 0,6%.

Futures

Die wichtigsten Terminkontrakte deuten weitere Kursgewinne an. Der Future auf den S&P 500 handelt 0,1% im Plus. Derjenige auf den Euro Stoxx 50 gewinnt 0,2%.

News Vorbörse Schweiz

Flughafen Zürich: Das Halbjahresergebnis des Flughafens Zürich profitiert von der Erholung im Reiseverkehr. Der Umsatz stieg stark auf 577 Mio. Fr. Auch das Betriebsergebnis hat sich deutlich erholt, auf 324 Mio. Fr., trotz höherer Personal- und Energiekosten und der Tatsache, dass das letztjährige Ergebnis noch in geringem Masse von staatlichen Subventionen profitierte. Der Reingewinn liegt bei 138 Mio. Fr. deutlich über Konsens. Die Dynamik des Flughafens Zürich bleibt hoch. Die Luftverkehrsstatistiken implizieren Aufwärtspotenzial für die Prognose 2023. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Pierer Mobility: Der Zweiradhersteller Pierer Mobility ist in den Monaten Januar bis Juni auf 1387,6 Mio. € gewachsen. Das solide Ergebnis gelingt dank der Erholung der Fahrradverkäufe, da sich die Liefersituation normalisiert hat. Im Vorjahr war es zu Komponentenengpässen und folglich weniger Auslieferungen von Motorrädern und Fahrrädern gekommen. Das Betriebsergebnis ist auch leicht gestiegen. Der Reingewinn liegt aber unter Vorjahresniveau. Die Erwartungen wurden damit nur teilweise erfüllt. Die vom Management für 2023 ausgegebene Prognose lässt Spielraum nach oben. Bis Ende Jahr strebt das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 6 bis 10% und eine Marge von 8 bis 10% an. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Investis: Die vor allem auf Wohnimmobilien im Genferseegebiet spezialisierte Investis Holding hat nach zwei Quartalen leicht mehr Umsatz erzielt, 114,8 Mio. Fr. Aufgrund von hohen Einmaleffekten resultiert ein Reinverlust. Das Ergebnis liegt über 90% tiefer als im Vorjahr. Im Ausblick erwartet das Management eine sehr gute operative Leistung beider Segmente, Vermietung Liegenschaften sowie Immobilienservices. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

LUKB: Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) hat in den ersten sechs Monaten mehr Ertrag und Gewinn erzielt. Sämtliche Geschäftsbereiche haben zum positiven Ergebnis beigetragen. Die Zahlen übertreffen die Erwartungen. Das Management erhöht den Gesamtjahresausblick. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

MCH Group: Die Messegruppe MCH hat im ersten Halbjahr den Betriebsertrag auf 218,4 Mio. Fr. und das Konzernergebnis auf 4,7 Mio. Fr. steigern können. Das Management erwartet für 2023 nach wie vor zwar eine Verbesserung des operativen Ergebnisses, es soll jedoch ein Nettoverlust im einstelligen Millionenbereich resultieren. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

TX Group: Die Mediengruppe TX Group, zu der auch FuW gehört, ist im ersten Halbjahr auf 460,5 Mio. Fr. gewachsen und hat zudem profitabler gearbeitet. Die Margen steigen zum Teil deutlich im Vorjahresvergleich. Es resultierte ein Konzernergebnis von 13,7 Mio. Fr., nach 1 Mio. Fr. im Vorjahr. Die leichte Umsatzsteigerung und gewisse Fortschritte nach dem operativ eher harzigen 2022 wurden vom Markt erwartet. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Vaudoise: Der Versicherer Vaudoise hat im ersten Halbjahr mehr Umsatz sowie Gewinn erzielt. Das Management sieht die Resultate als gute Grundlage, um das zweite Halbjahr in Angriff zu nehmen, und strebt weiteres Wachstum im Nichtlebenbereich an. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 29. August 2023

Schweiz

06:00 Luzerner KB: Ergebnis Q2 (MK 11.00 Uhr, Zürich)

06:00 TX Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr)

07:00 Flughafen Zürich: Ergebnis H1 (Webcast 11.00 Uhr)

07:00 Investis: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)

07:00 MCH: Ergebnis H1

07:00 Pierer Mobility: Ergebnis H1

07:00 Vaudoise: Ergebnis H1

10:00 Swissmem: MK H1

Sonstige Termine

Axa PK-Studie: Sicherheit der Altervorsorge (MK 09.00 Uhr)

FuW-Konferenz: Mergers & Acquisitions 2023, Zürich

Geneva Watch Days (bis 2.9.), Genf

International

07:00 DEU: Evotec, Halbjahreszahlen (detailliert) (14.00 h Pk)

07:00 LUX: Adler Group, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q2-Zahlen (detailliert)

09:30 DEU: DZ Bank, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung

11:00 DEU: Va-Q-tec, Hauptversammlung

22:05 USA: HP Inc., Q3-Zahlen

Konjunktur

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 7/23

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 9/23

08:00 SWE: BIP Q2/23

08:00 SWE: Handelsbilanz 7/23

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 8/23

09:00 CZE: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 7/23

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheidung

15:00 USA: FHFA-Index 6/23

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 8/23

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

Ausblick – Rohstoffe

Der Rückgang beim Ölpreis hat sich vergangene Woche verlangsamt. Das Fass der Nordseesorte Brent fiel zunächst von Viermonatshoch Anfang August bei knapp 88 $ auf 82.63 $ Mitte der vergangenen Woche. Am späteren Montagnachmittag notierte Brent wieder bei 84.10 $.

An den Ölmärkten schaut man diese Woche auf Hinweise zu den Produktionsmengen. Saudi-Arabien könnte Anfang September ankündigen, dass die gewollte Verknappung des Angebots im Oktober weitergehen wird. Die Lieferkürzung von 1 Mio. Fass war ein wichtiger Grund für den Ölpreisanstieg bis Anfang August. Sollten andere Länder wie Venezuela, Iran und Irak mehr Rohöl auf den Markt bringen, brächte dies den Ölpreis aber eher unter Druck.

Die Signale zur Zinspolitik der US-Notenbank Fed sind auch nach der jüngsten Rede von Chairman Jerome Powell am vergangenen Freitag in Jackson Hole ambivalent. Der Preis für Gold hat sich seit Ende der vergangenen Woche stabil gezeigt. Der Spotpreis für die Feinunze betrug am Montagnachmittag mit 1919 $ etwa gleich viel wie am Freitag. Die weiteren Aussichten für den Goldpreis hängen stark davon ab, wie die Finanzmärkte den weiteren Kurs des Fed einschätzen.

Im Lauf der Woche wird der Quartalsbericht der internationalen Kakaoorganisation über den Kakaomarkt erwartet. Die Kakaoernte ist aktuell weitgehend abgeschlossen. Das wichtigste Anbauland Elfenbeinküste hat etwas mehr Kakao produziert als erwartet, während Ghana die Erwartungen voraussichtlich nicht ganz erfüllt hat. Von den Wetterbedingungen her dürfte die im Oktober beginnende Ernte für 2023/24 gut ausfallen.

Der Kakaopreis, der im Juli auf über 3600 $ je Tonne notierte, dürfte daher wieder zurückfallen. Aktuell liegt der Preis je Tonne bei gut 3500 $.

