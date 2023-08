Der FuW-Morgen-Report vom 30. August 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Allreal, Implenia, Stadler Rail und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

Am Dienstag war die Stimmung an den US-Börsen überwiegend positiv. Grund waren paradoxerweise schlechter als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten: Das Konsumentenvertrauen wie auch die Zahl offener Arbeitsplätze sind zurückgegangen, was auf frühere Senkungen des Leitzinses hoffen lässt.

Die Benchmark Dow Jones Industrial (+0,85%) kletterte auf 34'852,67 Punkte. Der S&P 500 (+1,45%) schloss auf 4497,63 Punkten. Der Tech-Index Nasdaq 100 (+2,15%) sprang auf 15'376,55 Punkte.

Gute Quartalszahlen und ein positiver Ausblick helfen dem Kurs des Elektronikhändlers Best Buy (+3,9%).

Der Onlinehändler PDD Holdings (+15,4%) ist der stärkste Titel im Nasdaq 100, nachdem seine Plattform Pinduoduo einen rapiden Anstieg des Umsatzes im vergangenen Quartal erzielen konnte.

Eine Entscheidung der US-Börsenaufsicht SEC, keine Bitcoin-ETF zu erlauben, wurde gekippt. Das hilft den Titeln der Kryptoplattform Coinbase (+14,9%).

Der Mischkonzern 3M (+1,4%) einigt sich mit dem US-Militär auf einen Vergleich wegen fehlerhafter Ohrstöpsel. Die Zahlungen von 6 Mrd. $ bis 2029 fallen tiefer als die Erwartungen aus.

Der chinesische Elektroautobauer Nio (–1,2%) hat im vergangenen Quartal weniger verkauft und schreibt einen Verlust. Gesucht waren dagegen seine Wettbewerber Tesla (+7,7%) und Rivian (+8,7%).

Asien/Pazifik

Die asiatischen Märkte notieren am Mittwochmorgen tendenziell höher. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (+0,4%) und der breiter gefasste Topix (+0,5%) gewinnen. Der chinesische Festlandindex CSI 300 (–0,2%) steht leicht tiefer, in Hongkong handelt der Hang Seng (+0,3%) höher. Auch der koreanische Kospi (+0,5%) und der Taiex (+0,6%) in Taiwan avancieren.

Der australische ASX 200 (+1,2%) gewinnt deutlich.

Futures

Die Futures auf westliche Aktienmärkte zeigen leichte Gewinne an. So handeln die Terminkontrakte auf den S&P 500 (+0,1%) wie auch auf den Euro Stoxx 50 (+0,2%) im Plus.

News Vorbörse Schweiz

Stadler Rail: Der Zugbauer Stadler Rail weist für die ersten sechs Monate einen leichten Umsatzrückgang auf 1288,6 Mio. Fr. aus. Überraschend ist es nicht, die für Stadler typische Umsatzsaisonalität war nach der Pandemie etwas verzerrt, wobei das erste Halbjahr 2022 39% des Gesamtjahresumsatzes ausmachte und nicht wie üblich ein Drittel. Die Auftragslage ist solide. Stadler Rail kann einen Auftragseingang von 4663,7 Mio Fr. über Erwartungen vorweisen. Auch der Reingewinn von 25,8 Mio. Fr. liegt über dem Konsens. Stadler Rail stellt für 2023 einen Umsatz von 3,7 bis 4 Mrd. Fr. in Aussicht. Ziel für den Auftragseingang ist es, das Eineinhalbfache des Umsatzes zu erreichen und einen starken, mehrjährigen Auftragsbestand zu halten. Die Marge soll mit 5,5% auf einem vergleichbaren Niveau wie letztes Jahr liegen. Als Dividende sollen 60% des Reingewinns ausgeschüttet werden. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Allreal: Die Immobiliengesellschaft Allreal hat im ersten Halbjahr leicht mehr Mietertrag von 108,5 Mio. Fr. und deutlich weniger Gewinn von 44,3 Mio. Fr. erzielt. Die Leerstandsquote bleibt mit 1,7% jedoch sehr niedrig und liegt eindeutig unter dem Durchschnitt der Vergleichsunternehmen. Überrascht haben die Zahlen den Markt damit allerdings nicht. Das Ergebnis des ersten Halbjahres ist durch schwierige Vergleichszahlen wegen positiver Einmaleffekte in der Vorjahresperiode sowie einer vorübergehenden Wachstumsverlangsamung in den Mieteinnahmen und dem Ertrag aus dem schwankungsanfälligen Projekt- und Entwicklungsgeschäft beeinträchtigt. Zumindest die Mieteinnahmen werden sich mit der Fertigstellung der Bellerivestrasse in Zürich im zweiten Halbjahr voraussichtlich deutlich beschleunigen. Die Prognose für das Gesamtjahr bleibt aber unverändert vorsichtig. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Burkhalter: Der Elektroinstallateur Burkhalter hat eine weitere Kapitalerhöhung abgeschlossen. Sie dient der Finanzierung eines Teils des Kaufpreises für das Klimatechnikunternehmen Riggenbach. Burkhalter hatte sich verpflichtet, einen Teil des Kaufpreises in kotierten Namenaktien der Burkhalter Holding zu bezahlen. Inzwischen ist die entsprechende Kapitalerhöhung durch Ausgabe von insgesamt knapp 148'800 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je 0.04 Fr. aus dem bestehenden Kapitalband abgeschlossen worden. Das Aktienkapital der Gesellschaft beläuft sich damit neu auf 424'885 Fr., aufgeteilt in 10,62 Mio. Namenaktien mit einem Nennwert von je 4 Rappen. Der erste Handelstag der neuen Titel ist am 30. August.

Implenia: Beim Baukonzern Implenia hat sich Grossaktionär Norbert Ketterer von einem Grossteil seiner Aktien getrennt. So hat UBS im Auftrag für Ketterer am Dienstag nach Handelsschluss rund 1,3 Mio. Titel bei institutionellen Investoren platziert. Das entspricht einem Anteil von 6,9% des ausstehenden Kapitals. Gemäss Angaben der SIX Swiss Exchange hielt der deutsche Investor davor noch einen Anteil von 10,004% an Implenia. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Kudelski: Der Verschlüsselungsspezialist Kudelski ist eine Partnerschaft mit der US-Gesellschaft 2G Digital Post eingegangen. Sie bietet Lokalisierungsdienste an. Gemeinsam mit Kudelski-Produkten könnten Kunden Produktpiraterie zurückverfolgen. Finanzielle Details des Deals wurden nicht genannt.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 30. August 2023

Schweiz

06:00 Allreal: Ergebnis H1 (MK 10.15 Uhr, Zürich)

06:45 Stadler Rail: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)

09:00 Kof Konjunkturbarometer August

10:00 CS-CFA Index August

International

06:50 LUX: Aroundtown, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Halbjahreszahlen (detailliert)

09:00 DEU: Bertelsmann, Halbjahreszahlen

22:05 USA: Salesforce, Q2-Zahlen

DNK: Lego, Halbjahreszahlen

Konjunktur

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden

07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 8/23

08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 7/23

09:00 ESP: Verbraucherpreise 8/23 (vorab)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 8/23

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 8/23

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 8/23

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/23 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 8/23

12:00 IRL: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig)

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 8/23

14:30 USA: BIP Q2/23 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Lagerbestände Grosshandel 7/23 (vorläufig)

14:30 USA: Privater Konsum Q2/23 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 7/23

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

Ausblick – Neue derivative Produkte

Leonteq lanciert Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Adecco, Novartis, Roche und Swisscom …

Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Adecco, Novartis, Roche und Swisscom zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 8% p.a. und wird quartalsweise ausgezahlt.

Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach zwölf Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.

Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 1. September 2025 die Barriere von 50% des Kurses bei Emission, und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.

Die Valorennummer lautet 117 179 542. Das Börsenkürzel ist XSZLTQ. Die Liberierung findet am 8. September statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).

… sowie Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Richemont, Partners Group und UBS

Leonteq begibt 2000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Richemont, Partners Group und UBS zum Nominalwert von 5000 Fr. Der Coupon beträgt 10% p.a. und wird quartalsweise ausgezahlt.

Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.

Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 3. März 2025 die Barriere von 49% des Kurses bei Emission, und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.

Die Valorennummer lautet 117 179 544. Das Börsenkürzel ist XTBLTQ. Die Liberierung findet am 11. September statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).

