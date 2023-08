Der FuW-Morgen-Report vom 31. August 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu UBS, Dormakaba, Georg Fischer und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

Die US-Börsen haben auch im gestrigen Handel fester tendiert. Im Vergleich zu den Vortagen hat die Dynamik jedoch nachgelassen.

So hat der Dow Jones Industrial den Mittwoch mit einem Plus von lediglich 0,1% auf 34'890,2 beendet. Der breit gefasste und mehr technologieabhängige S&P 500 hat mit einem Plus von 0,4% auf 4514,9 geschlossen, während der technologielastige Nasdaq Composite zum Handelsende 14'019,3 angezeigt und damit 0,5% über Vortag geschlossen hat.

Stütze der Aufwärtsbewegung sind nach wie vor verhaltene Konjunkturdaten, derzeit solche vom Arbeitsmarkt. Sie festigen die Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen nicht weiter erhöht – was dem Aktienmarkt und vor allem Wachstumswerten mit viel Gewinn in der Zukunft zugutekäme.

Unter den Einzelaktien sind die des Computer- und Druckerspezialisten HP aufgefallen. Weil er davon ausgeht, dass die Erholung des PC-Marktes länger dauern wird als gemeint, und das Management den Gewinnausblick entsprechend gesenkt hat, haben sie 6,6% eingebüsst. Apple hat das allerdings nicht gestört. Sie haben 1,9% angezogen.

Der Biotech-Wert BioNTech ist 1,4% höher aus dem Handel gegangen, nachdem die EU-Arzneimittelagentur (EMA) den an die Sublinie Omikron XBB.1.5 angepassten Coronaimpfstoff des Mainzer Unternehmens und seines US-Pharmapartners Pfizer (–0,7%) zur Zulassung empfohlen hat.

Asien/Pazifik

Im heutigen Donnerstagshandel geben die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte ein gemischtes Bild ab. Gebremst haben vor allem Konjunkturdaten aus China. Die Produktionsaktivität ist im August zum fünften Mal in Folge gesunken, während die Expansion des Dienstleistungssektors an Elan verloren hat.

Unter den asiatischen Leitmärkten notiert der japanische dennoch merklich im Plus. Der Nikkei 225 in Tokio steht im heutigen Nachmittagshandel 1% über dem Schlussstand von gestern. Ebenfalls in ansehnlicher Grössenordnung hat sich der breit gefasste Topix (+0,8%) befestigt.

In Hongkong bewegt sich der Hang Seng (–0,2%) dagegen im Minus. Der Festlandindex Shanghai Composite handelt gar 0,5% unter Vortagesschluss.

Abgabedruck zeigt auch der Kospi (–0,4%) in Seoul, wogegen der Straits Times (+0,4%) in Singapur fester tendiert. Der australische ASX 200 bewegt sich seitwärts.

Futures

In den Terminkontrakten zeigt sich derzeit wenig Bewegung. Der auf den S&P 500 steht 0,09% im Plus. Der Future auf den Euro Stoxx 50 notiert im selben Masse höher. Der Kontrakt auf den SMI dagegen liegt mit –0,04% einen Hauch unter der Nulllinie.

News Vorbörse Schweiz

UBS: Die Grossbank hat im zweiten Quartal einen Gewinn von 28,9 Mrd. $ gemacht. Ein Buchgewinn in gleicher Höhe aus der CS-Übernahme ist darin enthalten. In der Vermögensverwaltung sind netto 16,2 Mrd. $ an Kundengeldern zugeflossen, gegenüber 12,6 Mrd. im Vorjahr. Für das zweite Halbjahr rechnet UBS mit einem Vorsteuergewinn. (Lesen Sie hier mehr.)

UBS: Das Schweizer Geschäft von CS will UBS vollständig integrieren. Der Prozess soll 2026 komplett beendet sein. Wie viele Stellen dabei verloren gehen, ist weiterhin unbekannt. Allerdings werden die angestrebten Kosteneinsparungen neu mit 10 Mrd. angegeben, 2 Mrd. mehr als zuvor. Ein ausführliches Strategie-Update will UBS mit den Jahreszahlen 2023 geben. (Lesen Sie hier mehr.)

Dormakaba: Der Schliesstechniker hat mit 2,9 Mrd. Fr. wieder mehr eingenommen. Organisch ist der Umsatz im Geschäftsjahr 2022/23 8,4% gewachsen. Der bereinigte Betriebsgewinn (Ebitda) hat um 3,4% auf 384,8 Mio. Fr. zugelegt. Die operative Marge ist stabil bei 13,5% geblieben. 2023/24 soll der Umsatz 3 bis 5% steigen.

Georg Fischer: Die Industriegruppe Georg Fischer verlängert die Angebotsfrist für die Aktien des finnischen Rohrleitungsspezialisten Uponor vom 1. September bis 31. Oktober. Mit selbst gekauften Aktien (9,5% bis 30. August) und unwiderruflichen Zusagen hält GF bereits 46,4% der ausgegebenen Titel. Für das Übernahmeangebot gilt eine Mindestannahmequote von 50% plus einer Aktie.

Romande Energie: Das Energieunternehmen hat den Umsatz auf 487 Mio. Fr. gesteigert. Der Betriebsgewinn (Ebit) hat sich fast verdreifacht, und unter dem Strich ist die Rückkehr in die schwarzen Zahlen gelungen. Für 2024 rechnet der Konzern mit einem Rückgang der Profitabilität.

Jungfraubahn: Das Bergbahnunternehmen Jungfraubahn meldet den Rücktritt des langjährigen Chefs Urs Kessler per Juni 2025. Die publizierten Halbjahreszahlen zeigen durchweg Verbesserungen. Der Betriebsertrag ist von 98,1 auf 132,5 Mio. Fr. gestiegen, der Verkehrsertrag von 62,8 auf 94,3 Mio. und der Ebitda von 38,3 auf 63,1 Mio. Für den Gewinn wird mehr als eine Verdoppelung gemeldet, von 15,3 auf 35 Mio. Fr. Im Ausblick hofft die Gruppe, 2023 den letzten Schritt Richtung Normalität zu machen.

Edisun Power: Der Solarstromproduzent hat einen Halbjahresumsatz von 9,2 Mio. Fr. erzielt, gleich viel wie im Vorjahr. Die Ebitda-Marge ist mit 72,7% allerdings gesunken. Tiefere Strompreise und neue Regulierungen haben zu Gegenwind geführt.

Varia US Properties: Hohe Bewertungskorrekturen haben dem auf US-Immobilien spezialisierten Unternehmen einen Verlust (–46,9 Mio. $) eingebrockt. Derweil haben die Mieteinnahmen in den Monaten Januar bis Juni um 8,1% auf 67 Mio. $ zugenommen. (Lesen Sie hier mehr.)

Warteck Invest: Tiefere Bewertungen belasten auch dieses Immobilienunternehmen. Der Semestergewinn ist in den ersten sechs Monaten des Jahres um 28,1% auf 10,6 Mio. Fr. gesunken. Ohne das Bewertungsergebnis liegt der Konzerngewinn bei 9,3 Mio. Fr. (+9%). (Lesen Sie hier mehr.)

Ems-Chemie: Nachdem der Spezialist für Hochleistungspolymere Ems-Chemie bereits am 14. Juli den provisorischen Halbjahresabschluss publiziert hat, legt er nun den definitiven Bericht vor. Gegenüber der provisorischen Fassung ergeben sich in der definitiven keine wesentlichen Abweichungen.

Swiss Steel: Beim Stahlunternehmen Swiss Steel hat Verwaltungsrat Svein Richard Brandtzæg seinen Rücktritt per 5. Oktober eingereicht.

Kinarus: Das Biotech-Unternehmen hat das erste Halbjahr mit einem Verlust von 2,1 Mio. Fr. abgeschlossen. Die Cash-Position hat sich per Ende Juni auf 150'00 Fr. belaufen, nach 1,3 Mio. per Ende Dezember. Die kurzfristige Liquidität ist dank einer Überbrückungsfinanzierung allerdings gesichert. (Lesen Sie hier mehr.)

Zürcher Kantonalbank: Die neu drittgrösste Bank der Schweiz hat zwischen Januar und Juni den Gewinn ein Viertel auf 677 Mio. Fr. gesteigert. Der Geschäftserfolg hat sich 54,7% auf 831 Mrd. Fr. verbessert. Der Fortschritt geht vor allem auf die starke Entwicklung im Zinsgeschäft zurück.

Wichtige Ereignisse vom 31. August 2023

Schweiz

06:30 Dormakaba: Ergebnis 2022/23 (Conf. Call 09.00 Uhr)

06:30 Jungfraubahn: Ergebnis H1

06:30 Repower: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr)

06:30 Warteck Invest: Ergebnis H1

06:45 UBS: Ergebnis Q2 (Webcast 08.30/MK 10.45 Uhr)

07:00 Edisun Power: Ergebnis H1

07:00 Kinarus: Ergebnis H1

07:00 Romande Energie: Ergebnis H1

07:00 Varia US: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr)

07:00 ZKB: Ergebnis H1

08:00 Syngenta: Ergebnis H1

08:30 BFS: Detailhandelsumsätze Juli

08:30 BFS: Schätzung Nominallohnentwicklung

18:00 EEII: Ergebnis H1

18:00 Highlight Event: Ergebnis H1

International

07:30 DEU: Mister Spex, Halbjahreszahlen (Pk 10.00 h)

09:00 FRA: Pernod Ricard, Jahreszahlen

10:00 DEU: NordLB, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Sto, Halbjahreszahlen (detailliert)

10:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Forschungs-Pk, Frankfurt/M.

22:00 CAN: Lululemon Athletica, Q2-Zahlen

Termine ohne Zeitangabe:

DEU: Helaba, Halbjahres-Geschäftsbericht

USA: Broadcom, Inc., Q3-Zahlen

Konjunktur

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 7/23

01:50 JPN: Industrieproduktion /723 (vorläufig)

03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/23

06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig)

07:00 FIN: BIP Q2/23

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 7/23

08:00 DEU: Erwerbstätigkeit 7/23

08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 7/23

08:45 FRA: BIP Q2/23 (2. Veröffentlichung)

09:00 AUT: BIP Q2/23 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 8/23

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 7/23

10:00 POL: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig)

10:00 POL: BIP Q2/23 (endgültig)

11:00 BEL: BIP Q2/23 (endgültig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 7/23

12:00 PRT: BIP Q2/23 (endgültig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 7/23

15:45 USA: MNI Chicago PMI 8/23

Sonstige Termine:

09:00 EUR: Konferenz Europäische Zentralbank (EZB) und Federal Reserve: «Inflation: Drivers and Dynamics 2023» mit eröffnenden Worten von EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel

10:00 DEU: Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht der Finanzaufsicht Bafin, Bonn + 1230 Pk mit Versicherungsaufseher Grund

ESP: Informelles Treffen der EU-Verteidigungsminister und EU-Aussenminister (bis 31.8.), Toledo

Ausblick – Zinsen und Devisen

In Europa und den USA rücken langsam die Sitzungstermine der Notenbanken in den Fokus, die ab Mitte September anstehen. Die Chefs der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Federal Reserve (Fed), Christine Lagarde und Jerome Powell, äusserten sich Ende vergangener Woche auf der Notenbankertagung in Jackson Hole in den USA jedoch wenig konkret zur weiteren Ausrichtung: Beide behielten allerdings einen Unterton bei, der nochmalige Erhöhungen der Leitzinsen nicht ausschliesst.

Denn einiges wird auch davon abhängen, wie die neusten Inflations- und Arbeitsmarktzahlen ausfallen werden. Diese Woche stehen im Euroraum (Donnerstag) und der Schweiz (Freitag) die Inflationsdaten für August an. Dabei wird im Euroraum nur ein leichter Rückgang erwartet, erst im September dürfte es wieder ein stärkeres Abklingen der Teuerung geben. Denn dann wirken sich die starken Preisanstiege aus dem Vorjahr dämpfend auf die Inflationsrate in diesem Jahr aus.

Erste Ergebnisse aus Deutschland zeigten am Mittwoch, dass die gesamte Inflationsrate zwar leicht gesunken ist, die Kernrate (ohne Nahrung und Energie) aber konstant geblieben ist. Derweil beruhigen sich die Renditen der US-Staatsanleihen wieder, waren sie in den handelsschwachen Sommerwochen doch stark gestiegen. Dies hatte vor allem damit zu tun, dass die Markteilnehmer weniger Zinssenkungen im nächsten Jahr vorwegnahmen.

Nachdem eine Umfrage am Mittwoch signalisierte, dass die Nachfrage der US-Unternehmen nach Arbeitskräften sich im September abkühlte, rutschten die Renditen nochmals ab: Auf zehnjährige Staatsanleihen sank sie auf weniger als 4,1% – vergangene Woche hatten sie noch bei mehr als 4,3% gelegen. Auch bei den zweijährigen US-Papieren ging es innerhalb einer Woche um 0,2 Prozentpunkte abwärts.

Damit fällt auch der Zinsvorsprung zum Euroraum, was dem Euro gegenüber der US-Währung einen Schub gibt. Vom Tagestief bei rund 1,078 $ am Dienstag ging es bis auf mehr 1,092 $ am Mittwoch aufwärts. Dies war also ein Plus von 1,3% innerhalb

