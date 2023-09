Der FuW-Morgen-Report vom 4. September 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu UBS, Nestlé, Burkhalter und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

Asien/Pazifik

Auch im Montagshandel stützen die am Freitag besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten und die Hoffnung auf eine Abwendung der Krise im chinesischen Immobilienmarkt die Börsen der Volksrepublik. Der Shanghai Composite gewinnt 1,1%, der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzhen, CSI 300, rückt um 1,2% vor.

In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong ist der Handel wieder aufgenommen worden. Wegen des Taifuns «Saola» war er Ende vergangene Woche unterbrochen worden. Der Hang Seng steht 2,5% im Plus.

Von Chinas Stabilisierungsversuchen zugunsten des angeschlagenen Immobiliensektors und den Bemühungen der Zentralbank gegen eine Abschwächung der Landeswährung Yuan profitieren die Börsen in Asien generell. Der japanische Nikkei 225 notiert 0,44% höher, und der breiter gefasste Topix an der Börse in Tokio steht sogar 0,69% im Plus. Südkoreas Kospi handelt 0,58% höher.

Auch in der weiteren Pazifikregion ist der Chinaoptimismus zu spüren. An der Börse in Australien notiert der S&P/ASX 200 0,49% höher.

USA

Anzeichen für eine Abkühlung des US-Arbeitsmarktes haben am Freitag die Hoffnungen auf eine Zinspause der heimischen Notenbank untermauert. Den New Yorker Börsen gab das aber keine Impulse mehr.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte am Freitag zuletzt um 0,19% auf 34’835 Punkte zu, was auf Wochensicht einen Gewinn von 1,3% bedeutete. Für den am Donnerstag ebenfalls schwächelnden marktbreiten S&P 500 ging es um 0,03% nach oben auf 4509 Punkte. Der als besonders zinssensibel geltende technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,25% auf 15’463 Zähler. Unter den drei Indizes ist er seit Jahresbeginn mit Abstand am besten gelaufen. Für die zu Ende gehende Woche stand ein Plus von 3,5% zu Buche.

Mit der Kurserholung der Tage davor, die von weiteren schwachen Daten gestützt wurde, aber schon am Donnerstag abgeebbt war, war der am Freitag veröffentlichte Arbeitsmarktbericht wohl überwiegend eingepreist.

Auf Unternehmensseite rückte Dell mit einem Kurssprung von rund 21% in den Blick. Die besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen gaben Anlass zur Hoffnung auf eine Trendwende im zuletzt tristen PC-Markt. Bei der Sportbekleidungskette Lululemon, die ebenfalls ihren Zwischenbericht vorlegte, konnten sich die Anleger dank angehobener Jahresziele über einen Kursgewinn von 5,5% freuen.

Die Aktien von Broadcom büssten hingegen 5,4% ein. Der Hersteller von Elektronikchips für Konzerne wie Apple enttäuschte mit dem Geschäftsausblick für das laufende Jahresviertel. Um 6,2% bergab ging es für Dow-Schlusslicht Walgreens Boots Alliance, nachdem die Drogeriekette den Rücktritt der Chefin Rosalind Brewer und eine tiefere Jahresprognose für den Gewinn je Aktie mitgeteilt hatte.

Die Papiere des Elektroautobauers Tesla sackten um 5,1% ab. Der Konzern senkt in China die Preise für einige seiner Modelle um teils fast ein Fünftel und setzt damit die Konkurrenz, vor allem die aus Europa, weiter unter Druck.

Futures

Bei den Terminkontrakten notiert am Montagmorgen der Future auf den Euro Stoxx 50 0,33% im Plus, der Future auf den S&P 500 zeigt sich 0,04% höher.

News Vorbörse Schweiz

UBS/CS: Die Konzernleitung von UBS prüfte bereits 2016 die Übernahme von Credit Suisse (CS). Das sagte UBS-Chef Sergio Ermotti in einem Interview mit der «SonntagsZeitung». Als Grund gab er an: «Wir sahen, dass CS ein falsches Geschäftsmodell hatte.» Zudem wollte UBS die Übernahme durch eine ausländische Bank verhindern. Lesen Sie hier mehr dazu.

Nestlé: Der Nahrungsmittelmulti Nestlé verkauft Palforzia, ein Mittel zur Behandlung von Erdnussallergien, an das Biotech-Unternehmen Stallergenes Greer. Finanzielle Angaben wurden keine geliefert. Palforzia gehörte bislang zur Division Nestlé Health Science. Lesen Sie hier mehr dazu.

Burkhalter: Der grösste Elektroinstallateur der Schweiz, Burkhalter, weist nach der Übernahme von Poenina für das erste Semester deutlich höhere Zahlen aus. Der Umsatz stieg von 277 auf 526 Mio. Fr., der Betriebsgewinn Ebit verdoppelte sich auf 26 Mio. Fr., der Gewinn auf 21 Mio. Fr. Wegen der gestiegenen Anzahl Aktien nahm der Gewinn je Titel nur 13% zu. Lesen Sie hier mehr dazu.

Flughafen Zürich: Das Management des Flughafen Zürich betont am heutigen Investorentag, die Strategie habe sich bewährt und werde mit wenigen Anpassungen fortgesetzt. Weiterhin rechnet die Gesellschaft damit, dass die Zahl der Passagiere 2025 das Niveau von vor der Pandemie wieder erreicht. Bis dann strebt sie einen Betriebsgewinn an, der 100 Mio. Fr. höher liegt als 2019. Lesen Sie hier mehr dazu.

Cosmo: Das Biopharmaunternehmen Cosmo und Dr. Falk Pharma haben ihre Lizenzvereinbarung für das Antibiotikum Rifamycin SV MMX in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. Angaben zu Gründen, kommerziellen oder finanziellen Konsequenzen wurden nicht gemacht.

Wichtige Ereignisse vom 4. September 2023

Schweiz

07:00 Burkhalter: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr)

09:00 Seco: BIP Q2 2023

International

10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang im Maschinenbau Juli 2023

Konjunktur

08:00 DEU: Handelsbilanz 7/23

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 8/23

10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 9/23

Sonstige Termine:

DEU: Auto- und Verkehrsmesse IAA Mobility- Pressetag, München

DEU: Fortsetzung der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin

Hinweis:

USA: Feiertag, Börse geschlossen

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

Die Makrowoche in Europa startet am Montag mit dem Sentix-Konjunkturindex für die gesamte EU und der Warenausfuhr und -einfuhr in Deutschland. Der Dienstag steht im Zeichen des Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor, sowohl für die gesamte EU und einzelne Mitgliedstaaten. Zudem erscheinen die EU-Erzeugerpreise. Der Auftragseingang in der Industrie Deutschlands wird am Mittwoch veröffentlicht, zusammen mit dem EU-Detailhandelsumsatz und dem griechischen Q2-BIP. Am Donnerstag erfahren wir mehr über die Zahl der Erwerbstätigen im Euroland, die deutsche Nettoproduktion und die dritte Veröffentlichung des EU-Q3-BIP. Den Wochenabschluss am Freitag machen die deutschen Konsumentenpreise und die Zahlen zur Industrieproduktion für Frankreich und Spanien.

In der Schweiz informiert das Seco am Montag über das Q2-BIP. Am Dienstag werden die Logiernächte im Juli publiziert. Am Donnerstag erscheinen die Arbeitsmarktdaten sowie die SNB-Devisenreserven für den August.

Das Vereinigte Königreich publiziert am Dienstag den Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor.

In den USA stehen diese Woche folgende Makroindikatoren auf dem Programm: am Dienstag der Auftragseingang in der Industrie, am Mittwoch der Handelsbilanzsaldo, der ISM-Dienstleistungsindex und das Fed Beige Book, am Donnerstag die Lohnstückkosten, die Produktivität ausserhalb des Agrarsektors und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, am Freitag die Konsumentenkredite.

Der Caixin-PMI für den Dienstleistungssektor in China wird am Dienstag publiziert. Am Donnerstag werden die Devisenreserven und der Handelsbilanzsaldo offengelegt.

In Japan stehen am Freitag die zweite Veröffentlichung des Q2-BIP an sowie die Publikation des Leistungsbilanzsaldo an.

