Der FuW-Morgen-Report vom 5. September 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Novartis, Partners Group, GAM und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien.

Overnight

USA

Die Börsen in New York blieben am Montag wegen eines Feiertags geschlossen. Kurz vor dem Wochenende verstärkte ein positiver US-Arbeitsmarktbericht für August die Erwartungen an ein Ende der Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed.

Analysten schätzen, dass die Leitzinserhöhung im Juli die letzte in diesem Zyklus gewesen sein könnte. Die deutlich gestiegene Arbeitslosenquote in den USA und das Abebben des Booms am Jobmarkt lassen Börsianern zufolge dem Fed Spielraum für eine Zinspause.

In dieser Woche werden sich noch mindestens sieben Fed-Vertreter vor der nächsten Sitzung der Notenbank am 19. und 20. September äussern.

Asien/Pazifik

Die asiatischen Börsen zeigen leichte Verluste. Dies, obwohl es erste Entspannungssignale in Bezug auf die Immobilienkrise in China gibt.

In China notiert der Shanghai Composite 0,54% tiefer, der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzhen, CSI 300, handelt um 0,53% tiefer. In Hongkong verliert der Hang Seng um 1,44%.

In Japan steht der 225 Werte umfassende Nikkei 225 0,13% im Plus, und der breiter diversifizierte Topix an der Börse in Tokio schwächt um 0,15% ab. Südkoreas Kospi handelt 0,17% tiefer. An der Börse in Australien notiert der S&P/ASX 200 0,31% tiefer.

Futures

Die Futures auf westliche Aktienmärkte deuten leichte Kursverluste an. Der auf den S&P 500 steht 0,14% im Minus, der auf den Euro Stoxx 50 notiert ebenfalls 0,14% tiefer.

News Vorbörse Schweiz

Novartis: Der Pharmakonzern Novartis bestätigt, der Börsengang von Sandoz werde am oder um den 4. Oktober stattfinden. Die Jahresprognose für die Generikatochter wurde ebenfalls bekräftigt.

Partners Group: Der Vermögensverwalter Partners Group hat den Ertrag im ersten Semester 19% auf 1,05 Mrd. Fr. gesteigert. Der Betriebsgewinn Ebit nahm 13% auf 644 Mio. Fr. zu, der Überschuss fast ein Fünftel auf 551 Mio. Fr. Damit wurden die Markterwartungen übertroffen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

BKW: Die Energiegruppe BKW hat die Gesamtleistung von Januar bis Juni 6% auf 2,4 Mrd. Fr. erhöht. Der Ebit kletterte von 330 auf 425 Mio. Fr., während der Gewinn von 71 auf 340 Mio. Fr. sprang. Für das zweite Halbjahr rechnet BKW mit einem deutlich kleineren Handelsergebnis. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

GAM: Der Vermögensverwalter GAM teilt mit, die Aktionärsgruppe NewGAMe werde einen Nachtrag zum Übernahmeangebot veröffentlichen. NewGAMe plant, bei der Finma Beschwerde gegen eine UEK-Verfügung einzulegen.

Accelleron: Die im vergangenen Oktober von ABB abgespaltene Accelleron hat den Halbjahresumsatz 17% auf 449 Mio. $ ausgedehnt. Der Turboladerspezialist steigerte den Ebitda 11,6% auf 108 Mio. $. Der Gewinn sank 30% auf 47 Mio. $. Darin enthalten sind allerdings ausserordentliche Kosten von 49 Mio. $. Die Jahresprognose wurde bestätigt. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Helvetia: Der Versicherer Helvetia und der Immobilienvermittler MoneyPark legen den Vertrieb zusammen. Dabei baut Helvetia 25 bis 30 Stellen ab, rechnet aber mit jährlichen Kostenersparnissen von 6 bis 8 Mio. Fr. Im Halbjahresergebnis wird eine Wertberichtigung von 27 Mio. Fr. auf der Beteiligung an MoneyPark vorgenommen.

Fundamenta Real Estate: Die Immobiliengesellschaft Fundamenta Real Estate hat den Mietertrag im Semester von 20,2 auf 20,6 Mio. Fr. erhöht. Wegen niedrigerer Neubewertungen sank der Ebit von 15,6 auf 10,8 Mio. Fr., der Gewinn von 11 auf 5 Mio. Fr. Die Unternehmensleitung prüft «Handlungsoptionen für die Kapitalbasis». (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Immofonds: Die Immobiliengesellschaft Immofonds hat im Geschäftsjahr 2022/2023 (per 30. Juni) die Mietzinseinnahmen 3% auf 83 Mio. Fr. gesteigert. Die Ausschüttung soll unverändert 13.50 Fr. pro Anteilschein betragen.

Castle PE: Castle Private Equity weist für die ersten sechs Monate einen Gewinn von 0,8 Mio. Fr. aus. Im Vorjahreszeitraum war es ein Verlust von 15 Mio. Fr. gewesen. Der innere Wert der Aktie stieg 0,7% auf 8.34 $.

Wichtige Ereignisse vom 5. September 2023

Schweiz

06:30 Accelleron: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr)

06:45 Fundamenta: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)

07:00 BKW: Ergebnis H1 (MK 09.30 Uhr, Zürich)

07:00 Partners Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)

08:30 BFS: Logiernächte Juli 2023

Sonstige Termine:

Complementa: Risiko-Check-Up Pensionskassen 2023 (MK 10.00 Uhr)

SwissBanking: Bankenbarometer 2023 (MK 09.00 Uhr)

International

22:00 DEU: Deutsche Börse überprüft Zusammensetzung ihrer Dax-Indizes

IRL: Ryanair, Capital Markets Day

Konjunktur

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 8/23 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 8/23

06:30 AUS: Zentralbank, Zinsentscheidung

08:00 RUS: PMI Dienste 8/23

09:15 ESP: PMI Dienste 8/23

09:45 ITA: PMI Dienste 8/23

09:50 FRA: PMI Dienste 8(23 (2. Veröffentlichung)

10:00 DEU: PMI Dienste 8(23 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 8(23 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Dienste 8/23 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 7/23

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 7/23

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/23 (endgültig)

Ausblick – Rohstoffe

Die Ölpreise liegen derzeit auf Rekordständen seit Ende 2022. Die Sorte WTI erreichte bereits am Freitag den höchsten Stand seit November des vergangenen Jahres, nachdem sie die stärkste Handelswoche seit März verbuchte. Die Sorte Brent könnte kurz davor stehen, den technischen Widerstand bei 88,5 $ pro Barrel zu durchbrechen. Diese Woche rückt die Entscheidung von Saudi-Arabien bzw. der Opec+ in den Fokus der Anleger, bei der es um die Fortsetzung der Produktionskürzungen geht.

Trotz der gestiegenen Ölpreise dürfte Saudi-Arabien seine freiwillige Förderkürzung um 1 Mio. Barrel pro Tag beibehalten. Dies ist auch die Erwartung der meisten Marktteilnehmer, die zuletzt durch Äusserungen des russischen Vizeministerpräsidenten Alexander Nowak genährt wurden. Demnach habe sich Russland mit der Allianz der Förderländer Opec+ auf eine Verlängerung der Exportkürzungen im Oktober geeinigt.

Die Ölpreise könnten diese Woche allerdings unter Druck geraten, falls neue Daten aus den USA und China eine geringere Nachfrage signalisieren. Am Donnerstag wird die Zollbehörde in Peking die Rohstoffimportdaten für August veröffentlichen. Neben dem Ölbedarf steht dabei auch die Einfuhr von Kupfererzen im Blick. Beides dürfte als gutes Barometer für die Konjunkturentwicklung in der Volksrepublik dienen.

Immerhin ist die Auslastung der Stahlhochöfen im chinesischen Tangshan in der vergangenen Woche auf 74,4% gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit fast sechs Monaten. Die Stahlwerke haben aufgrund der optimistischen Erwartung einer stärkeren Inlandsnachfrage infolge der Konjunkturmassnahmen Pekings ihren Betrieb hochgefahren.

Auch die Erdgaspreise (mit Lieferung im nächsten Jahr) sind derzeit gut gestützt. Hier wirken sich zum einen die reduzierten norwegischen Gasflüsse aufgrund der laufenden Wartungsarbeiten an den Lagerstätten aus. Zudem blicken Anleger nach Australien, wo in den Flüssigerdgas-Anlagen (LNG) Gorgon und Wheatstone bereits am Donnerstag Streiks beginnen könnten.

