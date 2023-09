Der FuW-Morgen-Report vom 6. September 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Swiss Life, Barry Callebaut, Idorsia und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

Die US-Börsen haben am Dienstag nach dem verlängerten Feiertagswochenende keine klare Richtung gezeigt. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank um 0,35% auf 34’717 Punkte, und für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,3% nach unten auf 4502 Punkte. Dagegen drehte der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 ins Plus und gewann zuletzt 0,14% auf 15’513 Zähler.

Schwachen Konjunkturdaten aus China und Europa steht die Hoffnung gegenüber, dass der US-Wirtschaft eine Rezession in naher Zukunft erspart bleiben sollte. Die nachlassende Inflation und der weiter widerstandsfähige Arbeitsmarkt deuten darauf hin, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen nicht weiter anheben muss. Die Währungshüter der weltgrössten Volkswirtschaft entscheiden am 20. September über ihre weitere Geldpolitik.

Unter den US-Einzelwerten legten am Dienstag die Aktien von Oracle dank einer positiven Analystenempfehlung um 2,4% zu. Der Softwarekonzern hat nach der britischen Investmentbank Barclays eine viele Jahre andauernde Wachstumsstory vor sich.

Die Papiere der Investmentgesellschaft Blackstone gewannen 4,2%, die des Online-Marktplatzes für die Vermietung und die Buchung von Unterkünften Airbnb 8,1%. Nach dem grossen Verfallstermin vom 18. September werden sie beide im S&P 500 vertreten sein.

Die in New York gelisteten Anteilsscheine des englischen Fussballvereins Manchester United sackten hingegen aufgrund von Medienspekulationen über ein Delisting um 19% ab.

Die Aktien des Chipherstellers Nvidia sanken nach den Verlusten vom Freitag um weitere 0,2%. Das vor knapp zwei Wochen erreichte Rekordhoch von 502.66 $ bleibe damit aber immer noch in Reichweite, so die Kapitalmarktstrategen von Goldman Sachs.

Bei Lululemon stand trotz einer Hochstufung durch das US-Analysehaus Bernstein Research ein Kursrückgang um 0,5% zu Buche. Offenbar nahmen einige Anleger Gewinne mit, nachdem die Papiere des Yogabekleidungsherstellers am Freitag den höchsten Stand seit April 2022 erreicht hatten.

Asien/Pazifik

Die meisten asiatischen Börsen bewegen sich weiter im Minus, nachdem am Vortag vielerorts eine Talfahrt eingesetzt hat. In China enttäuschten die Daten des Wirtschaftsmagazins Caixin zum Dienstleistungssektor im August. Die Entwicklung lässt auf eine anhaltend schwache Binnenkonjunktur schliessen.

Der Shanghai Composite handelt um 0,23% tiefer, der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzhen, CSI 300, notiert sogar 0,58% tiefer. In Hongkong verliert der Hang Seng um 0,52%.

In Japan steht der 225 Werte umfassende Nikkei 225 0,61% im Plus, und der breiter diversifizierte Topix an der Börse in Tokio gewinnt um 0,45%. Südkoreas Kospi handelt 0,65% tiefer. An der Börse in Australien notiert der S&P/ASX 200 0,79% tiefer.

Futures

Die wichtigsten Terminkontrakte deuten weitere Kursverluste an. Der Future auf den S&P 500 handelt 0,11% im Minus. Derjenige auf den Euro Stoxx 50 verliert 0,42%.

News Vorbörse Schweiz

Swiss Life: Der Versicherungskonzern hat den Gewinn im ersten Halbjahr 12% auf 630 Mio. Fr. gesteigert. Die annualisierte direkte Anlagerendite ist auf 1,4% gestiegen. Die Zahlen sind allerdings nur bedingt mit der Vorjahresperiode vergleichbar, da Swiss Life erstmals vollumfänglich nach dem Rechnungslegungsstandard IFRS 17/9 rapportiert. Im Geschäft mit Finanzberatungen, das von der Umstellung kaum betroffen ist, haben die Kommissionen 3% auf 1,2 Mrd. Fr. zugenommen, der Gewinn ist um 4% gesunken. Lesen Sie hier mehr dazu.

Barry Callebaut: Der Schokoladenhersteller will die Kosten um 250 Mio. Fr. senken. Er kündigt zudem ein strategisches Investitionsprogramm über 500 Mio. Fr. in zwei Jahren an. Am 1. November gibt er ein strategisches Update mit neuer Mittelfristprognose ab. Auf dasselbe Datum wird Peter Vanneste CFO. Lesen Sie hier mehr dazu.

Idorsia: Das Biotech-Unternehmen kündigt eine Entflechtung von Lizenzpartner Janssen (gehört zu Johnson & Johnson) an. Für bis zu 306 Mio. Fr. kauft es die Rechte am Blutdrucksenker Aprocitentan zurück, vorbehaltlich seiner Zulassung in den USA und der EU. Zudem wird die Vereinbarung zur Aufteilung der Einnahmen aus dem Multiple-Sklerose-Mittel Ponesimod aufgehoben. An der Börse dürfte diese Entwicklung als weiterer Rückschlag aufgefasst werden, zumal Idorsias Finanzlage nicht rosig ist. Lesen Sie hier mehr dazu.

Novartis: Pharmachefin Marie-France Tschudin verlässt den Konzern per Mitte September. Neuer President International soll Patrick Horber werden, derzeit Senior Vice President und President Immunology bei AbbVie. Er werde seine Tätigkeit «im Laufe des Jahres» aufnehmen. Interimistisch wird Mukul Mehta, Chief Financial Officer International, den Bereich leiten. Lesen Sie hier mehr dazu.

Roche: Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat den Zulassungsantrag für das Medikament Crovalimab akzeptiert. Es wird zur Behandlung der lebensbedrohlichen Bluterkrankung PNH (paroxysmale nocturnale Hämoglobinurie) eingesetzt.

Richemont: Der Uhren- und Schmuckkonzern beruft Swen Grundmann und Boet Brinkgreve in die Geschäftsleitung. Ferner schlägt er Gary Saage zur Wahl in den Verwaltungsrat vor. Grundmann wird Director of Corporate Affairs zusätzlich zu seinem derzeitigen Job als Group Company Secretary. Brinkgreve wurde für die neu geschaffene Rolle CEO Laboratoire de Haute Parfumerie et Beauté ernannt.

GAM: Die Aktionärsgruppe NewGAMe schlägt neue Verwaltungsräte vor, darunter den GAM-Mitbegründer Jeremy Smouha. Verwaltungsratspräsident soll Antoine Spillmann werden. Lesen Sie hier mehr dazu.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 6. September 2023

Schweiz

07:00 Swiss Life: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr)

Sonstige Termine:

SRV: Reisebranche nach Corona (MK 10.00 Uhr), Zürich

Swiss Green Economy Symposium (inkl. 7.9.), Winterthur

Belimo: Capital Markets Day (10.00 - 14.00 Uhr), Hinwil

Richemont: GV (10.00 Uhr), Genf

International

22:00 USA: Align Technology, Investor Day

Konjunktur

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 7/23

08:00 FIN: Handelsbilanz 7/23 (vorläufig)

08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 7/23

08:00 DEU: Stromerzeugung nach Energieträgern (einschl. Stromim- und -exporte)

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich, 1. Halbjahr und Juni 2023

09:30 DEU: IfW, Konjunkturprognose

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 7/23

11:00 GRC: BIP Q2/23

14:30 USA: Handelsbilanz 7/23

15:45 USA: PMI Dienste 8/23 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Index Dienste 8/23

20:00 USA: Fed Beige Book

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

Ausblick – Neue derivative Produkte

Die Basler Kantonalbank lanciert Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Roche, Sika, Swisscom und Zurich Insurance…

Die Basler Kantonalbank begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Roche, Sika, Swisscom und Zurich Insurance zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 8% p.a. und wird vierteljährlich ausgezahlt.

Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach zwölf Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.

Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis am 15. September 2025 die Barriere von 59% des Kurses bei Emission und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.

Die Valorennummer lautet 126 161 223. Das Börsenkürzel ist BGYBKB. Die Liberierung findet am 22. September statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).

… sowie Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf EMS-Chemie, Straumann und VAT Group

Die Basler Kantonalbank begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf EMS-Chemie, Straumann und VAT Group zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 10% p.a. und wird vierteljährlich ausgezahlt.

Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.

Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis am 13. März 2025 die Barriere von 55% des Kurses bei Emission und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.

Die Valorennummer lautet 126 161 243. Das Börsenkürzel ist BHBBKB. Die Liberierung findet am 20. September statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).

