Der Chart des Tages – Der Gegenwind wird stärker Steigende Zinsen schränken das Kurspotenzial der Aktienmärkte weiter ein. Frank Heiniger

Quelle: UniCredit

Lange galt an den Finanzmärkten als ausgemacht, dass angesichts des niedrigen Zinsniveaus keine Alternative zu Aktien zu finden sei («There is no alternative», TINA). Der rapide Zinsanstieg der letzten Zeit hat die Konkurrenz aus dem Anleihensegment inzwischen aber klar erhöht – und damit das Kurspotenzial der Aktienmärkte eingeschränkt.

Wie stark die relative Attraktivität der Aktien gelitten hat, lässt sich über die Aktienrisikoprämie herleiten. Sie quantifiziert, welche Überrendite respektive Risikoentschädigung der Aktieninvestor zu Anleihen erhält.

Die Aktienrisikoprämie kann auf unterschiedliche Weise berechnet werden. Ein gebräuchlicher Weg ist die von UniCredit im obigen Chart gewählte Methode. Die Aktienrendite entspricht dabei dem Earnings Yield, dem Kehrwert des Kurs-Gewinn-Verhältnisses – im obigen Fall auf Basis des geschätzten Überschusses der kommenden zwölf Monate. Als Bondrendite werden zehnjährige US-Staatsanleihen beigezogen.

Wie der Chart illustriert, ist die Aktienrisikoprämie im S&P 500 gemäss dieser Berechnungsweise auf den niedrigsten Stand seit 2007 gefallen (rote Kurve). Das bedeutet nicht, dass ein Kurseinbruch unmittelbar bevorsteht, denn als Timing-Hilfe dient die Risikoprämie nicht. Doch Aktien entwickeln sich üblicherweise nur dann vorteilhaft, wenn sie – wie 2009, 2012 oder 2020 – eine hohe Überrendite zu Anleihen aufweisen (rot schattierte Bereiche).

Frank Heiniger schreibt seit 2008 für die «Finanz und Wirtschaft» – zuerst mit Fokus auf Technologietitel, dann im Märkteressort mit Schwerpunkt auf den globalen Aktienmärkten. Seit 2019 amtiert er als Co-Ressortleiter. Zuvor war der studierte Ökonom unter anderem als Energieanalyst tätig. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.