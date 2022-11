Der Derivatus – Der Hebel für Risiko oder Sicherheit Das Schimpfwort Leverage, das auch seine formidable Seite hat.

Das Schimpfwort laute Hebeleffekt: «Leverage is the dirty word.» Das sagte Horace «Woody» Brock vom Think Tank Strategic Economic Decisions im FuW-Interview 2012, im Rückblick auf die Finanzkrise. Die Theorie des endogenen Risikos zeige: Mit einem Fehler und massivem Leverage ergebe zwei plus zwei nicht vier, sondern 64. «Der grösste Fehler war, dass wir alle glaubten, die Immobilienpreise könnten höchstens 10% fallen – doch sie fielen 40%.» Und «wir hatten den höchsten Leverage der Geschichte».