Investieren in Holz – Der Holzweg ist nicht immer rentabel Das Naturprodukt Holz hat viele Einsatzbereiche und erlebt steigende Nachfrage. Für die Kapitalanlage bieten sich schweizerische wie internationale Unternehmen an. Alexander Saheb

Nach winterlichen Schneefällen im Sarganserland spaltet Arnold Kohler Holzscheite in der Nähe von Vättis/SG. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Der Holzpreis, gemessen am Terminkontrakt der Rohwarenbörse in Chicago, war in den vergangenen Jahren extrem volatil. Zuerst sorgte die Coronapandemie für Spitzenwerte, weil plötzlich die Renovation des Eigenheims hoch im Kurs stand. Die Preise kamen danach sehr deutlich zurück, die Nachfrage blieb aber hoch.