Der Chart des Tages – Der Indexeffekt verschwindet Ob eine Aktie in den wichtigsten Index der Welt aufgenommen oder daraus ausgeschlossen wird, hat kaum noch einen Effekt auf die Performance. Alexander Trentin

«Die vom Index abweichende Rendite, die mit der Aufnahme einer Aktie in den S&P 500 verbunden ist, ist von durchschnittlich 3,4% in den Achtziger- und 7,6% in den Neunzigerjahren auf 0,8% in den letzten zehn Jahren gesunken», resümieren die Ökonomen Robin Greenwood und Marco Sammon von der Harvard University in einem neuen Forschungspapier. Das bedeutet: Ob eine Aktie ausgewählt wird, in die wichtigste Benchmark der Welt aufgenommen zu werden, hat kaum noch einen Effekt auf die Performance.

Und wie die obige Grafik zeigt, gilt dies auch für Abgänge aus dem Index. Während in der Vergangenheit oftmals sehr grosse negative Performanceeffekte für Titel zu beobachten waren, die sich nicht im S&P 500 halten konnten, war und ist das in den vergangenen Jahren kaum noch der Fall.

Das ist für die Ökonomen «ein überraschendes Resultat», da wegen der grossen Nachfrage nach günstigen passiven Fonds wie ETF sich so viele Anleger wie nie für ihre Aktieninvestitionen am S&P 500 orientieren.

Die Studie identifiziert zwei Hauptfaktoren für ihre Beobachtung des verschwindenden Indexeffekts. Der erste Faktor sei, dass mehr Titel vom Index für mittelgrosse Werte, vom S&P MidCap, in den Leitindex migriert hätten. Da die passiven Investmentvehikel auf den Mid-Cap-Index invers zur S&P-500-Entscheidung hätten kaufen und verkaufen müssen, habe dies den Performanceeffekt gemildert.

Der zweite Faktor sei die höhere Verfügbarkeit von Liquidität am Markt. Dadurch könnten nicht fundamental begründete Preiseffekte durch Kauf- und Verkaufsentscheidungen wegen der Indexanpassung leichter absorbiert werden.

Nicht auszuschliessen sei ein dritter Faktor. Demnach könnten die Anpassungen im S&P 500 von Marktteilnehmern immer besser vorhergesagt werden, also schon vor der Ankündigung eingepreist werden. «Wenn also Nachfrageschocks regelmässig und wiederholt auftreten, passen sich von Wettbewerb geprägte Märkte im Laufe der Zeit an, um die Auswirkungen auf die Preise zu minimieren», postulieren die Autoren.

Alexander Trentin hat als Redaktor im Märkteressort der «Finanz und Wirtschaft» die Interessen der Anleger im Blick: Wie baut man ein Portfolio? Welche Kryptowährungen sind ein Schwindel? Welche Investmentstorys sind zweifelhaft? Der studierte Ökonom arbeitete bei UBS und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Mehr Infos @FreeAndOpenMind

