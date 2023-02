Rückläufige Inflationsraten – Der Inflationsspuk verliert an Schrecken In der Schweiz ist die Teuerung im Januar zwar abrupt gestiegen, doch der Grund ist harmlos. Der Trend zu tieferen Inflationsraten bleibt intakt. Japan ist ein Spezialfall. Sylvia Walter

Der tägliche Einkauf ist auch in der Schweiz deutlich teurer geworden. Der typische Warenkorb unterlag während der Pandemie einem deutlichen Wandel. Bild: Coolpicture/Getty Images

Die Erleichterung an den Finanzmärkten ist gross: Das Schreckgespenst Inflation befindet sich in den grossen Währungsräumen auf dem Rückzug, wenn auch von sehr hohem Niveau. In den USA wurde der einstweilige Höhepunkt bereits im Juni des vergangenen Jahres erreicht. Auf dem europäischen Kontinent sorgten insbesondere die Gaspreise für einen kontinuierlichen Anstieg der Teuerung bis in den Herbst hinein, doch seither ist die Trendwende in den Zahlen unübersehbar.