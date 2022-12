Das Logo der Privatbank Julius Bär in Zürich. Bild: Alessandro Della Bella/Keystone

Einschätzung von Jeffrey Vögeli um 09.50 Uhr

Der erneute Goodwill-Abschreiber von Julius Bär auf die Kairos-Beteiligung ist an sich kein Beinbruch. Der Reingewinn leidet zwar etwas, auf die relevanten Kapitalquoten und auf das Kerngeschäft der Bank hat die Wertberichtigung aber keinen Einfluss. Dass die langfristige Werthaltigkeit des italienischen Vermögensverwalters noch tiefer gesehen wird, zeigt jedoch einmal mehr, wie lange die überoptimistischen Zukäufe der Vergangenheit Ärger machen. Zwischenzeitlich verwaltete Kairos mehr als doppelt so viel Geld. Als die Bank 2015 die Mehrheit am Unternehmen kaufte, sprach Julius Bär noch von einem geplanten Börsengang. Anstelle des entsprechenden Reibachs hat der Zukauf seitdem Verluste und negative Presse gebracht.