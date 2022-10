Porträt Adalbert Lechner – Der Lindt-Goldhase hüpft auf die oberste Stufe Der neue CEO von Lindt & Sprüngli übernimmt den Schokoladenhersteller in einem exzellenten Zustand. Ivo Ruch

Adalbert Lechner ist seit fast dreissig Jahren bei Lindt & Sprüngli. Bild: PPR/Gaetan Bally

Im Lift sieht man ihn selten. Wenn immer möglich nimmt Adalbert Lechner die Treppe, um Bewegung in den Alltag einzubauen. Es gehört zu den Nachteilen des Managerlebens, dass sportliche Aktivitäten häufig zu kurz kommen. In Zukunft dürfte Lechners Agenda noch dichter werden: Er hat am 1. Oktober den CEO-Posten beim Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli von Dieter Weisskopf übernommen, der in den Verwaltungsrat wechselt.