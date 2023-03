Misere in Argentinien – Der Malbec-Dollar wird das Land nicht retten Die Regierung Argentiniens gerät im Wahljahr zunehmend unter Druck. Gemäss der Rating-Agentur Fitch droht ein Zahlungsausfall. Sylvia Walter

Die schlimmste Dürre seit 60 Jahren setzt der Landwirtschaft zu. Da hilft den Weinbauern ein künstlicher, vorteilhafter Wechselkurs kaum. Bild: Cezaro De Luca/EPA/Keystone

Eine Teuerungsrate von 102% im Vergleich zum Vorjahresmonat: Selbst in Argentinien muss man lange in der Geschichte zurückgehen, um ein ähnlich destruktives Niveau der Geldentwertung anzutreffen (vgl. Grafik). Heutzutage befinden sich die Preissteigerungen nur noch im Libanon, in Syrien und in Venezuela ebenfalls im dreistelligen Bereich. Argentinien, das zweitgrösste Land Südamerikas, steckt wieder mal tief in der Wirtschaftskrise.