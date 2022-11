Die USA vor der Wahl – Der Markt liebt den Stillstand Nach der Kongresswahl dürften sich Republikaner und Demokraten in den kommenden zwei Jahren blockieren. Warum das US-Aktien hilft. Valentin Ade aus New York

Ein Demokratischer Präsident und ein gespaltener oder Republikanischer Kongress – das war für den Aktienmarkt in der Vergangenheit die beste Mischung. Bild: Jim LoScalzo/EPA/Bloomberg

Für die meisten Amerikaner fühlt es sich an, als befinde sich die ­US-Wirtschaft bereits in der Rezession. Das bedeutet nichts Gutes für die in Washington regierenden ­Demokraten. Gemäss der Wahlforschungsplattform FiveThirtyEight dürften die oppositionellen Republikaner die Mehrheit in einer der beiden Kongresskammern – dem Repräsentantenhaus – übernehmen, die am 8. November neu gewählt werden.