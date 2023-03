Vorschau auf die Jahreszahlen – Der Motor von Partners Group stottert Der Private-Equity-Konzern hat 2022 deutlich weniger Gewinn eingefahren. Am Dienstag wird an der Zahlenpräsentation interessant sein, welche Folgen der Bankenkrise das Management erwartet. Jonathan Progin

Hauptsitz des global aktiven Investmentanbieters im zugerischen Baar. Bild: ZVG/Partners Group

Mit der Präsentation der Jahreszahlen am Dienstag wird Partners Group ein unruhiges 2022 abschliessen. Die Turbulenzen an den Kapitalmärkten gingen nicht spurlos am Zuger Private-Equity-Haus vorbei. Weil die Eckdaten zu den verwalteten Vermögen bereits Mitte Januar publiziert wurden, bleiben grosse Überraschungen wohl aus.