Eine Konfliktregion im Fokus – Der Nahe Osten rückt ins Flutlicht Die energiereichen Länder der Region müssen den Übergang in eine post-fossile Ära schaffen. An Kapital mangelt es nicht. Sylvia Walter

Am Sonntag wird die Fussball-Weltmeisterschaft 2022 angepfiffen. Katar hat geschätzt über 200 Mrd. $ für den Grossanlass ausgegeben. Bild: Arnaud Journois/Le Parisien/MAXPPP/Keystone

Gerade in diesen Tagen sind viele Augen auf die arabischen Staaten Vorderasiens gerichtet. Einerseits werden sie von westlichen Politikern ­umschmeichelt, die sich dank vermehrter Lieferungen aus den öl- und gasreichen Staaten eine Linderung der Energieknappheit im Winter erhoffen. Andererseits kocht die Empörung rund um den Globus hoch, je näher der Anstoss der ­erkauften Fussball-Weltmeisterschaft am kommenden Sonntag in Katar rückt.