Porträt: Hein Schumacher – Ein Eigengewächs kehrt heim zu Unilever Der neue CEO des britisch-niederländischen Lebensmittelkonzerns hat bei den Aktionären vieles gutzumachen.

Hein Schumacher ist ein Food-Mann mit viel Erfahrung. Bild: ZVG/Unilever

Er hat den Duft von Unilever im wahrsten Sinne des Wortes eingeatmet. Als Hein Schumacher (51) nach seinem Studium der Politologie und der Ökonomie an der Universität von Amsterdam bei Unilever Deutschland begann, arbeitete er zuerst in einer Seifenfabrik in Mannheim, in der Dove hergestellt wurde. Er wohnte auf dem Fabrikgelände. «An manchen Tagen habe ich den Duft von Dove-Seife den ganzen Tag über eingeatmet. Ich roch richtig danach», erinnert er sich.