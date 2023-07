Die neue UBS nach der Übernahme von Credit Suisse: Nun braucht die Schweiz ein Notfallkonzept mit Staatsgarantie, unterlegt mit einer dicken Schicht Eigenkapital. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Dieses «gewaltige Risiko hätten wir nicht verantworten können», sagte Finanzministerin Karin Keller-Sutter am Radio eine Woche nach dem historischen Sonntag im März. Wenn der Staat Credit Suisse übernommen hätte, so Keller-Sutter, lägen sämtliche Risiken der Bilanz beim Steuerzahler.

Genau das wird der Fall sein, wenn UBS dereinst – nach 2008 und 2023 vielleicht 2038, in weiteren fünfzehn Jahren – in Bedrängnis gerät. Dann bleibt nur eine explizite Staatsgarantie, eine vorübergehende Verstaatlichung, denn alle anderen Massnahmen sind noch schlechter. Faktisch trägt der Steuerzahler also ab jetzt das ganze Risiko der Bilanz. Es muss deshalb verkleinert werden, mit der verlässlichsten Massnahme: mehr Eigenkapital.

Eigenkapital hilft im Bankensturm nicht

Ein Allheilmittel ist Eigenkapital allerdings nicht. Ein dickes Polster stabilisiert Banken, wenn sie von einem gesamtwirtschaftlichen Schock getroffen werden, etwa einer Kreditkrise oder einer Pandemie. Doch vor einem Bankensturm schützt es nur bedingt.

Credit Suisse hat die Anforderungen an Eigenkapital und Liquidität bis zuletzt erfüllt, dennoch haben die Kunden ihr Geld abgehoben. Ein solcher Vertrauensverlust beruhe auch auf einem Mangel an Eigenkapital, erklären die Ökonomen Martin Hellwig vom Max-Planck-Institut in Bonn und Anat Admati aus Stanford, sie sind die Autoren des Bestsellers «Des Bankers neue Kleider». Je mehr Eigenkapital eine Bank hat, desto weniger verlieren die Kunden das Vertrauen.

Aber wenn ein Bank Run ins Rollen kommt, dann helfen auch die strengsten Regeln nicht mehr, wie der Genfer Ökonom Charles Wyplosz im FuW-Interview vom März erklärt – und die Bank steuert auf den Kollaps zu.

Alarmierend sei, dass weder Beteuerungen der Banken und Behörden noch die Hilfe der Notenbanken die jüngsten Bank Runs wirklich stoppten, schreibt der Ökonom Teodoro Cocca von der Universität Linz in der FuW am 23. Juni. Wenn sich Fehlinformation über digitale Kanäle verbreite, liefen selbst weitgehend gesunde Banken Gefahr, Opfer eines Bankensturms zu werden.

Bank Run der reichen Kunden

Sofort Geld abziehen können die sehr reichen Privatkunden, die Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI). Sie rufen ihren Bankberater am Sonntag an und geben ihm den Auftrag, das gesamte Geld am Montag früh zu einer anderen Bank zu transferieren, oder es bei Börseneröffnung in einem Geldmarktfonds anzulegen, der von einem Bankkonkurs unbehelligt bleibt.

Andere Kunden können zwar ihr Geld via E-Banking schneller abheben als früher und müssen nicht mehr vor dem Bankschalter warten. Aber die meisten dürfen das Konto nicht sofort räumen, sondern haben eine Limite. Da reicht ein Wochenende nicht, um den ganzen Betrag, der nicht durch die staatliche Einlagensicherung geschützt ist, in Sicherheit zu bringen.

Die Ultrareichen haben wohl zum Höhepunkt des Bank Runs die Hauptrolle gespielt, bei Credit Suisse ebenso wie in den USA bei Silicon Valley Bank und First Republic. Sie reagieren schneller und mit viel grösseren Summen als andere Kunden. Auch künftig werden sich die Reichsten nicht bremsen lassen wollen. Würde eine Bank, um vorzubeugen, Limiten einführen, verlöre sie das Kundensegment. Agile UHNWI sind ein Risiko, auch für UBS.

Sie ist jetzt im Vergleich zur hiesigen Volkswirtschaft die global grösste Too-big-to-fail-Bank, wie es Wyplosz ausdrückt. Die Schweiz trägt das grösste Bankrisiko der Welt.

UBS war auf CS-Übernahme vorbereitet

Da käme im Notfall eine erneute Übernahme gelegen. Die neue UBS ist auf Rang siebzehn der weltgrössten Banken. Nummer eins bis vier stammen aus China, die würden eine bedrängte UBS vielleicht gerne akquirieren. Es folgen JPMorgan aus den USA und Mitsubishi UFJ aus Japan, HSBC und BNP Paribas sind die grössten Europäer.

Eine solch riskante Übernahme lässt sich aber nicht aus dem Stand an einem Wochenende arrangieren. Man habe das Szenario über Jahre immer wieder analysiert, sagt ein ehemaliges Mitglied des UBS-Verwaltungsrats, das nicht namentlich genannt sein will. Für den VR laute die offensichtlichste Frage, was zu tun sei, falls der grösste Wettbewerber auf dem Platz in Probleme gerate. Es wäre nicht haltbar, am Freitag zu verlangen, der VR solle ohne Vorbereitung bis Sonntag zustimmen – in einem Gerichtsfall würde gefragt, wo die Due-Diligence-Prüfung geblieben sei. UBS habe Credit Suisse nur übernehmen können, weil sich der VR vorbereitet habe.

Vielleicht bereiten sich ja die Verwaltungsräte in China, den USA und Europa darauf vor, was im UBS-Notfall zu tun sei. Aber will die Schweiz ihre Grossbank in der nächsten Krise wirklich ins Ausland verkaufen?

Internationale Dominobranche

Alternativen sind rar. Die ursprüngliche Variante einer «Abwicklung» – eine Grossbank zu sanieren und teilweise in Konkurs zu schicken – ist zu riskant. Das hat der Fall Credit Suisse gezeigt, und eigentlich auch schon die Pleite von Lehman Brothers 2008. Banken sind eine Dominobranche. Wenn eine fällt, kippen die anderen mit, über Landesgrenzen hinweg. Eine internationale Abwicklung durch die verschiedenen lokalen Behörden würde viel zu lange dauern – trotz Koordinationskonzept des Financial Stability Board FSB, des internationalen Fachgremiums der Finanzmarktregulatoren.

Es geht also darum, im Notfall Zeit zu gewinnen, und das erreicht nur eine explizite Staatsgarantie. 2008 nahm der SNB-Stabilisierungsfonds der UBS toxische Papiere für 39 Mrd. $ ab, darunter verschachtelte drittklassige US-Hypotheken (Subprime).

Im Fall eines künftigen Bank Runs muss der Bund die ganze Grossbank übernehmen, um einen Weg mit Sanierung, Verkauf oder Konkurs zu finden. In den USA tut dies die Federal Deposit Insurance Corporation FDIC. Sie agiert in einer Krise wie eine staatliche Grossbank, die notleidende Banken übernimmt und dann verkauft oder abwickelt – mit sämtlichen Risiken in der Bilanz.

Das Bankrisiko und die Inflation

Ein glaubwürdiger, mit Staatsgarantie unterlegter Notfallplan für UBS ist auch wichtig für die Nationalbank. Um die Inflation im Zaum zu halten, muss die SNB frei sein, den Leitzins zu erhöhen. Damit bremst sie aber nicht nur die Teuerung, sondern erhöht auch die Risiken im Finanzsystem. Zuletzt erfahren hat das die US-Notenbank mit Silicon Valley Bank und First Republic.

Gefahren drohen in jedem Zinserhöhungszyklus, getreu dem Börsenspruch: «Das Fed erhöht die Zinsen so lange, bis etwas zerbricht.» Was im Finanzsystem kaputtgeht, und wie sich dies in der Dominobranche auswirkt, weiss man im Voraus nie. Doch eine Grossbank ohne realistisches Notfallkonzept ist allzu anfällig.

Die Eidgenossenschaft soll UBS kein Geschäftsmodell vorschreiben – was einen Bank Run ohnehin nicht ausschlösse. Aber sie muss die Steuerzahler schützen. Bern sollte die Grossbank verpflichten, viel Eigenkapital zu halten, viel mehr als amerikanische Banken. Diese werden von den USA leichter getragen – ganz anders als in der Schweiz mit dem grössten Bankrisiko der Welt.

Eigenkapital wie vor 1934

Wie viel Eigenkapital ist nötig? Es gilt abzuwägen, je mehr, desto besser für die Steuerzahler, aber einschneidender für die Bank. Statt rund 5%, wie vorhanden, fordern Hellwig und Admati mindestens 20%. Das hatten die Schweizer Grossbanken vor dem Bankengesetz von 1934, wie der Basler Finanzprofessor Heinz Zimmermann in einem Vortrag von Anfang Juni erklärt. Auch er sagt, mit Blick auf Risikoszenarien, unsere Bank sei nicht tragbar für das kleine Steuersubstrat.

Wir hoffen, dass «alle stolz sein können» auf die neue UBS, wie CEO Sergio Ermotti verspricht. Wie das in fünfzehn Jahren aussieht, weiss niemand. Statt Hoffnung braucht es einen Notfallplan mit Staatsgarantie, gesichert durch eine dicke Schicht Eigenkapital.

