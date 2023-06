Nonvaleur – Der Osten ist rot Französisch-Indochina? Eine in den 1950er Jahren endgültig versunkene exotische Kolonialidylle. Manfred Rösch

Belle Époque in Südostasien – etwa so stellte sich ein gewisser Monsieur Crabbe Französisch-Indochina vor; er hat das auffällig rote Papier gestaltet. Französisch-Indochina? Eine in den 1950er Jahren endgültig versunkene exotische Kolonialidylle, dies vor allem für die vergleichsweise wenigen Franzosen, die dort tätig und halbwegs heimisch waren, nicht so besonders für die asiatischen Reisbauern, Fischer usf. Ein Territorium, das die heutigen Staaten Vietnam, Kambodscha und Laos umfasste, insgesamt etwas grösser als das damalige «Mutterland». Das alte Imperium hat dortzulande nicht viel an dauerhaften Spuren hinterlassen. Vietnams Pater patriae, Ho Chi Minh, sprach und schrieb noch bestes Französisch – passé. Immerhin: Der vietnamesische Staatspräsident residiert im ehemaligen Sitz des französischen Gouverneurs in Hanoi, und in Vietnam wird heute das lateinische Alphabet verwendet. In der Zeit um 1860 begannen sich die Franzosen festzusetzen, nicht nur merkantil und militärisch, sondern auch missionarisch motiviert. Zunächst ganz im Süden, also im Mekongdelta und um Saigon, nunmehr Ho-Chi-Minh-Stadt. Diese Gegend nannten sie Cochinchine. Die Banque de Cochinchine hatte zum Zweck, französisches, indochinesisches und chinesisches Kapital zu sammeln und es in die regionale Landwirtschaft, die ­Industrie und den Handel zu schleusen. Die Franzosen lernten die lokalen Völker jedoch mit der Zeit als überaus widerborstig und kampfstark kennen. In der Schlacht von Dien Bien Phu 1954 besiegten die Unabhängigkeitskämpfer des Vietminh die gemäss dem überholten Festungsdenken à la Vauban und Maginot eingeigelten Franzosen. Daraufhin fand in Genf eine Indochinakonferenz statt; Vietnam wurde zweigeteilt, Frankreich zog ab. Vor dem Hintergrund des Kalten Kriegs engagierten sich zunehmend die Amerikaner, die dann ihrerseits 1975 aufgaben. Vietnam, mitsamt «Cochinchine», boomt unterdessen: kommunistische Diktatur, mehr oder weniger kapitalistische Wirtschaft. An Banken besteht kein Mangel. Die heissen heute unromantisch Vietcombank, Vietinbank, Techcombank.

