Porträt: Roman Studer – Der Quereinsteiger von der UBS Er ist das neue Gesicht vom Finanzplatz Schweiz: Ex-UBS-Manager Roman Studer leitet seit Anfang Monat als CEO die Schweizerische Bankiervereinigung. Der 46-jährige Luzerner will mit Leidenschaft das Swiss-Banking-Modell verteidigen. Notker Blechner

Ex-UBS-Mann Roman Studer ist neuer Cheflobbyist der Bankbranche. Bild: ZVG/Schweizerische Bankiervereinigung

Der Terminkalender von Roman Studer ist prall gefüllt. In den ersten Wochen in seinem neuen Amt muss er zwischen den vier Geschäftsstellen der Bankiervereinigung in Basel, Zürich, Bern und Genf viel umherpendeln. Für eines bleibt da wenig Zeit: das Velofahren. Früher radelte er häufig rund um den Vierwaldstättersee und andere Regionen der Schweiz. «In unserem Dorf gab es nichts ausser einem Veloclub.» Bis zu den Junior-Meisterschaften führte seine Velokarriere.