Polyester vs. Baumwolle – Der rote Faden der Nachhaltigkeit Erdölverbrauch, Pestizide, Abfallberge – die Modeindustrie ist alles andere als ­umweltverträglich. Die Wahl der Faser ist eine der Möglichkeiten, den ­ökologischen Fussabdruck des T-Shirts, der Hose oder der Jacke zu verkleinern. Ivo Ruch

Ob chemisches Polyester oder natürliche Baumwolle: Beide Fasern sind in ihrer heutigen Verbreitung umweltschädlich. Bild: FuW

Die Zukunft der Modeindustrie liegt mitunter im Tessin. Genauer in der kleinen Gemeinde Stabio. Dort hat der US-Konzern VF Corporation seinen Europahauptsitz. Mehr als tausend Mitarbeiter steuern dort nicht nur Vertrieb und Marketing, sondern auch Forschung und Entwicklung von mehreren Marken auf globaler Ebene. Die Entscheidungen, die in Stabio gefällt werden, sind weitreichend. Mit The North Face, Vans, Timberland und neun weiteren Brands erzielt VF 12 Mrd. $ Umsatz im Jahr, was sie zu einem der grössten Outdoor- und Lifestylekonzerne macht. Dementsprechend bedeutend ist ihr Einfluss auf die Kleiderbranche.