Referenzzinssatz – Der Schweiz droht ein Mietschock Im Schnitt um 7% könnten die Mieten bis zum nächsten Frühjahr steigen. Erstmals seit 2008 dürfte diese Woche der Hypo-Referenzzinssatz angehoben werden. André Kühnlenz

In der Spitze dürften für einige Schweizer die Mieten bis zu 10% steigen. Bild: Didier Marti/Getty Images

Viele Schweizer müssen sich erstmals seit Jahren auf steigende Mietkosten für ihre Wohnungen einstellen. Bereits am Donnerstag erwarten Ökonomen, dass das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) den Hypo-Referenzzins anhebt: von 1,25 auf 1,5% – in den meisten Fällen mit Wirkung zum 1. Oktober. Der Satz ist entscheidend für die Entwicklung der Mieten in laufenden Mietverträgen. Die Fachleute rechnen entsprechend auch mit einem Anziehen der Inflation in der Eidgenossenschaft. Viele Mieter müssen bereits steigende Neben- und Energiekosten verkraften.