Der Chart des Tages – Der Schweizer Stromspeicher Die Stauseen sind überdurchschnittlich voll für Dezember – richtig knapp wird das Wasser erst im Frühjahr. Mara Bernath

Quelle: Energiedashboard Schweiz, Bundesamt für Energie

Die Schweizer Stauseen sind gut gefüllt – zumindest im Wallis und in Graubünden. In beiden Regionen betrug der Wasserstand Anfang Dezember mehr als 85%. Das ist mehr als in den vergangenen fünf Jahren um die gleiche Zeit. Gesamtschweizerisch gesehen liegt die in den Stauseen enthaltene Energiemenge leicht tiefer, bei 83% (dunkelblaue Linie). Den Schnitt nach unten drückt das Tessin, dort beträgt die Füllmenge 66%, was dem Mittelwert der vergangenen fünf Jahre entspricht.



Knapp wird das Wasser allerdings erst im Frühjahr, wenn die Pegelstände massiv zurückgehen. Das erklärt auch die Logik hinter der Wasserreserve: Die minimale Füllmenge von 9% (dunkelbraune Linie) plus die gesetzlich vorgeschriebene Wasserkraftreserve ergibt einen Füllstand 14% (hellbraune Linie). So viel Wasser müssen die Kraftwerke, die sich dazu verpflichtet haben, zurückhalten – allerdings nur bis 15. Mai, denn ab dann steigen die Pegel spätestens wieder, wie die historischen Daten zeigen.

Mara Bernath schreibt am liebsten über Rohstoffe, Handel, Wirtschaftspolitik und alles andere, was die Märkte gerade bewegt. Sie hat einen Masterabschluss in Internationalen Beziehungen der Universität St. Gallen und war vor dem Wechsel zum Märkteressort 2019 bei Bloomberg tätig. Mehr Infos @MaraBernath

Fehler gefunden?Jetzt melden.