Saubere Energie – Der sehr steile Weg zu grünem Wasserstoff Hunderte Projekte versprechen den Einstieg in die klimaneutrale Wasserstoffwirtschaft, doch nur sehr wenige sind schon finanziert. Die Aufgaben sind gewaltig, und die Zeit drängt. Rainer Weihofen

Im indischen Solarpark Bhadla sind auf einer Landfläche von 60 Quadratkilometern Solarmodule mit 2,2 Gigawatt Leistung installiert. Tausende Gigawatt werden gebraucht. Bild: Sajjad Hussain / AFP

Grüner Wasserstoff (GH₂) soll helfen, dem Klimawandel Einhalt zu gebieten. Die Internationale Agentur für regenerative Energien, Irena, erwartet, dass GH₂ bis 2050 rund 12% des weltweiten Energiebedarfs decken und in die Chemie-, Stahl- und Zementindustrie, in Brennstoffzellen für Elektrofahrzeuge oder in die Verbrennungsmotoren des Luft- und Schwerlastverkehrs fliessen wird.