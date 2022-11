Für die Entwicklung des Aussenwerts des Yens während der vergangenen Wochen lässt sich eine Reihe ökonomischer Faktoren ins Feld führen. So erklärt sich die markante Schwächung gemessen am US-Dollar aus der grossen Divergenz zwischen den beiden Ländern, wenn es um die Zinspolitik und um die Konjunkturförderung geht. Hier befinden sich das Federal Reserve und die Bank of Japan gegenwärtig in zwei verschiedenen Zeitaltern. Während der Vorsitzende der amerikanischen Notenbank, Jerome Powell, mit substanziellen Zinserhöhungen kräftig auf die konjunkturelle Bremse tritt, sieht sein Amtskollege in Tokio, Haruhiko Kuroda, nach wie vor keinen Grund, den Leitzins von seinem historischen Tief von –0,1% zu erhöhen, und hält am Kauf von Aktien und Staatsanleihen fest. Allenfalls kann man aus Seitenbemerkungen heraushören, dass sich diese Politik in der Zukunft ändern könnte.

Der japanische Notenbankgouverneur betont, dass sein Kurs mit der Regierung abgestimmt sei und dass die BoJ nach wie vor das Ziel einer nachhaltigen Inflationsrate von 2% anstrebe. Er hält sich jedoch auch die Option für einen Kurswechsel offen, sollten sich der Abwärtsdruck auf den Yen und die daraus resultierenden akuten Preissteigerungen auf Importgütern, vor allem Energieträgern, verschärfen. Selbstverständlich macht Kuroda keine Angaben dazu, welchen Kurs des Yens er für angebracht erachtet. In der Vergangenheit waren viele Experten der Meinung, dass die BoJ betreffend den Kurs zum Dollar in Zehnerschritten denkt.

Derzeit gehören vor allem die Schwergewichte in der japanischen Industrie zu den Gewinnern des schwachen Yens. Ihnen kommt zugute, dass der im Ausland erarbeitete Gewinn umgerechnet in Yen stark gestiegen ist, was es ihnen erlaubt, die Aktionäre mit einer höheren Dividende bei Laune zu halten und auch mit den Löhnen grosszügiger zu sein. Der japanische Gewerkschaftsbund Rengo, üblicherweise eine moderate Stimme, hat mit der Forderung nach 5% Lohnsteigerung ein substanzielles Begehren gestellt. Der Regierung von Ministerpräsident Fumio Kishida kommt dies gelegen, da sie seit einiger Zeit darauf drängt, die Wachstumsschwäche der Binnenwirtschaft durch vollere Lohntüten zu bekämpfen.

Starke Abhängigkeit vom Ausland

Doch die derzeitige Schwäche des Yens schafft nicht nur Gewinner, sondern auch etliche Verlierer. Die sparfleissigen Japaner sehen ihre Vermögen, die sie oft auch durch Engagements in Dollar und Auslandinvestitionen ergänzt haben, schmelzen. Auf der makroökonomischen Ebene geraten die Aussenhandels- und die Zahlungsbilanzen, bei denen Japan in der Regel Überschüsse verzeichnet, unter Druck. Dies bereitet nicht nur der Regierung grosse Sorgen, sondern auch den einfachen Bürgern. Japan ist in Bezug auf Energieträger in sehr hohem Mass von Importen abhängig. Der Bedarf an fossilen Brennstoffen muss gänzlich durch Einfuhren gedeckt werden. Japan vermag zudem nur rund 40% seines Nahrungsmittelbedarfs durch einheimische Produktion zu decken. Es ist dies auch das Resultat einer seit längerem anhaltenden Veränderung der Ernährungsgewohnheiten der Japaner.

«Immerhin ist es angesichts der gegenwärtigen Herausforderungen besonders wertvoll, dass sich Japan nicht mit populistischen Kräften herumschlagen muss.»

Mit besonderer Sorge blickt Tokio auf die geopolitischen Implikationen dieser eng vom Gang der Weltwirtschaft geprägten Auslandabhängigkeit. Wie Deutschland hat Japan während der kurzen Periode einer von den westlichen Industriestaaten geprägten Globalisierung enorm profitiert. Wie Deutschland hat auch Japan darauf gebaut, dass andere, vor allem die USA, dafür sorgen, dass die internationale Ordnung nicht aus den Fugen gerät. Wie Europa sieht sich nun auch Japan mit einer Welt konfrontiert, in der erheblich mehr Mittel, militärische, finanzielle und diplomatische, in die nationale Sicherheit investiert werden müssen.

Vor kurzem hat die japanische Regierung ein Zusatzbudget im Umfang von umgerechnet rund 200 Mrd. $ verabschiedet. Die Mittel sollen dazu dienen, die aus dem niedrigen Yenkurs resultierenden Schmerzen von Unternehmen und Privathaushalten zu schmälern. Diese Bürde gesellt sich zu den gewaltigen japanischen Staatsschulden (derzeit rund 266% gemessen am BIP). Sollte die Destabilisierung der Weltwirtschaft weitergehen, so ist noch mit zusätzlicher Verschuldung zu rechnen.

Kontinuität in der Politik

An dieser Stelle kommen jeweils die Kassandren zu Wort, die Japan ein bitteres Ende prophezeien. Selbstverständlich geht es nicht an, die Schuldensituation kleinzureden, doch ist es auch angebracht, in diesem Kontext den Sonderfall Japan zu berücksichtigen. Im Unterschied zu den meisten westlichen Industriestaaten hat Japan bis heute einen ausgeklügelten Gesellschaftsvertrag bewahrt, der auf einem ausgedehnten Pflichtenkatalog beruht. Ohne seine Berücksichtigung läuft man Gefahr, die Stärken Japans zu unterschätzen und damit den währungs- und den geldpolitischen Handlungsspielraum der Regierung und der Notenbank falsch zu bewerten.

Zu den Hauptvorteilen des Gesellschaftsvertrags gehört die Kontinuität der Politik in der Form der Liberal-Demokratischen Partei (LDP). Natürlich hat die LDP ihre Schwachstellen, die sich etwa darin manifestierten, dass sich selbst der langjährige Ministerpräsident Shinzo Abe mit seinen Reformvorhaben nicht voll durchsetzen konnte. Immerhin ist es angesichts der gegenwärtigen Herausforderungen besonders wertvoll, dass sich Japan nicht mit populistischen Kräften herumschlagen muss. Dies ermöglicht es der Regierung und der Notenbank, Kurs zu halten und auf die Duldsamkeit der Bevölkerung zu setzen, auch wenn sie schmerzvolle Massnahmen ergreifen muss.

Bis anhin finden sich Japans Bürger damit ab, dass erstmals nach langer Zeit die Preise in den Geschäften und den Restaurants substanziell steigen. Auch findet man sich mit den höheren Energiekosten ab, wobei bemerkenswert ist, wie umsichtig die Regierung in der Gewährleistung der Energieversorgung vorgeht. Sparappelle zum Stromverbrauch sind zurückhaltend und setzen auf die Vernunft der Endkunden. Vorderhand sind an der Festtagsbeleuchtung in Tokio keine Abstriche zu erkennen.

