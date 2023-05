Genuss: Zopf – Der Sonntagszopf oder eine Berner Geschichte Seit beinahe sechshundert Jahren wird in der Schweiz Zopf gegessen. Ins Ausland hat es die Berner Erfindung jedoch nicht geschafft. Mara Bernath

Schmeckt frisch aus dem Ofen am besten: der Zopf. Bild: Alain Intraina/iStockphoto/Getty Images

Ohne ihn ist der Sonntagszmorge nicht komplett: der Zopf. Das goldgelbe Backwerk wird gemäss dem Interessenverband Schweizer Brot von drei Fünfteln der Schweizer Bevölkerung regelmässig konsumiert, noch häufiger als Croissants.



Anders als die Herkunft des Gipfeli, bei dem sich die Österreicher und die Franzosen streiten, wer es denn nun erfunden habe, ist die des Zopfs klar: Er ist ein Berner. Den Nachweis dafür hat der mittlerweile verstorbene Brotforscher (das ist tatsächlich sein Titel) Max Währen geliefert, ebenfalls ein Berner. Er hat in den Papieren der Berner Bäckerszunft, der Gesellschaft zu Pfistern, den ersten Nachweis gefunden. Züpfe, wie das Gebäck in der Hauptstadt bis heute genannt wird, wird das erste Mal im Jahr 1430 namentlich erwähnt.

Damals war Weissmehl – vor allem in Kombination mit Butter, Milch, Hefe, Salz und Zucker – ein Luxusgut, weshalb es gesetzlich vorgeschrieben war, dass der Zopf nur zwischen dem Thomastag am 21. Dezember und dem Dreikönigstag am 6. Januar gebacken und gegessen werden durfte. Das Gebäck war deshalb auch ein beliebtes Festtagsgeschenk. Erst im 17. Jahrhundert wurde diese Bestimmung auf Drängen der Bäckerszunft gelockert, und seither darf jeden Tag Zopf gegessen werden – obwohl die meisten Bäckereien ihn auch heute nur am Wochenende im Sortiment haben.

Währen hat in seiner Brotforschung auch eine alte Legende als Märchen entlarvt, die dem Zopf einen – je nach Perspektive – romantischen oder brutalen Ursprung zuschreibt. Demnach musste eine Witwe ihrem verstorbenen Ehemann symbolisch in den Tod folgen. Zu diesem Zweck schnitt sie sich ihre Haare, geflochten zu einem Zopf, ab und legte sie dem Verstorbenen mit ins Grab. Dieses Ritual ist in altgriechischer Literatur beschrieben. Nicht nachgewiesen ist laut Währen die Legende, dass die Witwen nach und nach statt die eigenen Haare Teig zu einem Zopf flochten und ihn ihren Männern als gebackenen Liebesbeweis mit ins Jenseits gaben.

Es waren also die Berner Bäcker und nicht trauernde Witwen, die den Zopf erfunden haben. Mittlerweile gehört er zum Standardsortiment von Bäckereien und Grossverteilern in der ganze Schweiz, wobei die Form leicht variiert: In der Region Bern ist der Zopf eher breit und stumpf, in der Zentralschweiz flacher, aber ebenfalls breit, während die Ostschweizer ihn lang und dünn flechten.

Die Schweizer sind nicht allein mit ihrer Vorliebe für geflochtenes Hefegebäck. Auch in unseren Nachbarländern und in Tschechien werden Zöpfe gebacken und gegessen. Die Österreicher nennen sie Striezel, die Bayern Zipfl und die Tschechen Vánočka. Äusserlich kaum von der Schweizer Version zu unterscheiden, enthalten sie jedoch deutlich mehr Zucker als die Berner Variante und sind deshalb vom Geschmack und von der Konsistenz her eher mit dem Schweizer Dreikönigskuchen als mit dem Sonntagszopf vergleichbar. Den Dreikönigskuchen hat kein Bäcker, sondern Brotforscher Währen erfunden. Er hat damit den fast vergessenen Brauch des Bohnenkönigs wieder aufleben lassen.

Deutlich weniger süss und sowohl optisch als auch geschmacklich näher am Zopf ist Challah, benannt nach dem hebräischen Wort für die Steuer, die den Priestern zusteht. Sie wird in der aschkenasischen Tradition für den Schabbat und jüdische Feiertage gebacken und ist mit bis zu acht Flechtsträngen deutlich komplizierter zuzubereiten als der Schweizer Zopf. Zudem enthält traditionelle Challah keine Butter – denn das Brot soll zu allen Gerichten gegessen werden können, auch Fleisch.

Wen also ausserhalb der Schweiz das Verlangen nach einem buttrigen, nicht zu süssen Hefezopf packt, dem bleibt nichts anderes übrig, als selbst einen zuzubereiten – denn die Berner Erfindung ist jenseits der Grenze kaum bekannt. Traditionalisten sagen, dass ein echter Schweizer Zopf dadurch definiert wird, dass dem Weissmehl noch 15% Dinkelmehl beigemischt sein müssen. Doch Betty Bossi, die fiktive Köchin, die der Schweiz seit den Fünzigerjahren das Kochen beibringt, erlaubt in ihrem Rezept nicht nur Zopf-, sondern auch Weissmehl. Andreas Caminadas Rezept nimmt aufgrund des Vorteigs sehr viel mehr Zeit in Anspruch als das von Betty Bossi, aber der Spitzenkoch setzt ganz auf Weissmehl. E Guete!

