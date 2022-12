Stadt vs. Land, Teil 1 – Der Stadt-Land-Graben in Politik und Wohnen Seit der Entstehung der Schweiz wird das Verhältnis zwischen Stadt und Land kritisch beäugt. Das bringt Herausforderungen für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Beatrice Bösiger

Kennen Sie den? Kommt eine aus­ländische Kundin in eine Bank in Zürich und flüstert: «Guten Tag, ich würde gerne eine Million auf mein Konto einzahlen.» Darauf der Bankangestellte: «Sie können ruhig lauter sprechen. Reichtum ist in Zürich kein Grund, sich zu schämen.» Zugegeben, der Witz hat eine gewisse Patina angesetzt. Heute würden Bankkunden bei Bargeldtransaktionen eher aus Geldwäschereigründen flüstern, und mit einer Million fühlte man sich früher wohl reicher.