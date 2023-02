Aufgefallen in Nigeria – Der Streit über Reis Eine Frage, die Westafrika spaltet: Welches Land in der Region kocht den besten Jollof-Reis? Mara Bernath , Lagos

Wird oft als Beilage zu Fisch oder Fleisch serviert, kann aber auch als eigenständiges Gericht genossen werden: Jollof-Reis. Bild: Getty Images/iStockphoto

Eine der ersten Fragen, die Nigerianer an Besucher ihres Landes richten, lautet: Was ist dein nigerianisches Lieblingsessen? Denn die Bürger des westafrikanischen Staates mit 250 Ethnien und ungefähr doppelt so vielen Sprachen und Dialekten sind geeint in ihrem Stolz auf die kulinarische Vielfalt ihrer Heimat. Seien es Suya aus dem Norden, gegrillte Fleischspiesse, der Gemüseeintopf Efe Riro aus der Küstenregion oder Egusi aus dem Südwesten, eine nahrhafte Suppe, zu deren Hauptzutaten Melonenkerne gehören.

Alle diese Gerichte haben eine Gemeinsamkeit: Sie sind scharf auf eine Art und Weise, die zuerst köstlich schmeckt, sich jedoch mit jedem Bissen akkumuliert, bis ein Punkt erreicht wird, an dem die meisten Europäer nicht mehr wei­teressen können.

Will man dem lokalen Gastgeber ge­genüber nicht zugeben, dass die eigenen Geschmacksnerven zu schwach sind, um die Vielfalt der lokalen Küche zu kosten, so beantwortet man die Frage nach dem nigerianischen Lieblingsessen am besten mit Jollof. Dabei handelt es sich um Reis, der in einer Sauce aus Tomaten, Scotch Bonnet Chilis, Peperoni, Zwiebeln, Tomatenpüree, Bouillon und weiteren Gewürzen so lange gekocht wird, bis sie vollständig aufgesogen wurde. Dadurch erhält der Reis eine rote Farbe und einen reichhaltigen Geschmack – der zwar ebenfalls Schärfe enthält, aber weitaus moderater als im Falle der anderen Gerichte.

Möchte man zudem den Koch freundlich stimmen, so fügt man am besten hinzu, dass der nigerianische der beste Jollof-Reis überhaupt sei. Denn der rote Reis gilt in praktisch jedem westafrika­nischen Land als Nationalgericht. Von Senegal über Liberia bis nach Kamerun beanspruchen die Bürger des jeweiligen Staates, dass ihre Version die beste sei. Besonders heftig wird die Fehde zwischen Ghana und Nigeria ausgetragen.

Es gibt YouTube-Videos zu Songs, in denen der Jollof des anderen Landes bemängelt wird, unzählige Jollof-Memes – humoristische, durch Text ergänzte Bilder oder kurze Videos – und regelmässige Auseinandersetzungen in Freundesgruppen, die aus Ghanaern und Nigerianern bestehen, wessen Land nun den besseren Jollof kocht.

Der Hauptunterschied liegt in der Reissorte: In Ghanas Küchen wird auf Jasmin- oder Basmati-Reis gesetzt, während in ­Nigeria Parboiled-Langkornreis verwendet wird. Gewisse nigerianische Köche ­bereiten den Reis zudem am liebsten über einer offenen Flamme zu, was dem Gericht eine rauchige Note verleiht. Auch bei den Gewürzen, die der Tomatensauce zugefügt werden, gibt es Unterschiede, aber sie bestehen ebenso von Haushalt zu Haushalt in derselben Stadt: Jeder Koch hat ein eigenes Rezept für den perfekten Jollof-Reis.

Zwar gilt in der Reisfrage «de gustibus non est disputandum», aber historisch ­gesehen gibt es im Jollof-Streit klare Gewinner: Senegal und Gambia. Denn die Angehörigen des Stammes der Wolof, die ab dem 14. Jahrhundert im Gebiet des heutigen Senegals, Gambias und Mauretaniens lebten, waren die Ersten, die Reis in einer Tomatensauce kochten.

Heute ist Jollof in den Ursprungs­ländern Senegal und Gambia bekannt als Benachin, was mit «ein Topf» übersetzt werden kann. Denn für die Herstellung des schmackhaften Reises reicht ein ein­ziger Topf. In Burkina Faso, Guinea, der ­Elfenbeinküste und in Benin wird der rote Reis Riz au gras genannt, während die anderen westafrikanischen Staaten ihn als Jollof kennen und lieben.

Getreu der nigerianischen Redewendung «eine Party ohne Jollof ist bloss ein Meeting» wird Jollof an Geburtstagsfesten, Hochzeiten und bei jeder anderen Ge­legenheit zum Feiern aufgetischt. Auch ­jedes Restaurant – egal, ob es sich der lokalen oder der internationalen Küche verschrieben hat – führt Jollof auf der Speisekarte. So hat man als Besucher in Nigeria zahlreiche Möglichkeiten, den besten Jollof der Welt zu essen.

