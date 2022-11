Energiekrise – Der Strommangel ist abgesagt Der Bund gibt Entwarnung und hält Unterstützungsmassnahmen für unnötig. Für kleine Grossverbraucher wird es noch ungemütlicher. Sylviane Chassot

Speicher voll: In der Schweiz macht die Wasserkraft einen Strommangel diesen Winter unwahrscheinlich. Zudem sind die europäischen Gasspeicher gefüllt. Bild: Cédric Hasdemir/EyeEm/Getty Images

Die Gefahr einer Strommangellage ist in der Schweiz vorerst gebannt. Der Bundesrat publizierte am Mittwoch Szenarien der nationalen Netzgesellschaft Swissgrid für diesen Winter. Selbst im «Kernkraftausfallszenario», in dem die Schweizer Atomkraftwerke Leibstadt und Beznau 1 und 50% der französischen Anlagen ausfallen, wäre die Versorgung gewährleistet, teilte der Bundesrat mit.