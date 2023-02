Gentechnologie – Der Traum von der Wunderheilung wird wahr Die Gentechnologie hat das Potenzial, die Medizin zu revolutionieren. Einige Hürden behindern den grossen Erfolg noch. Rupen Boyadjian

Der Transport des Genmaterials in die Zellen ist eine der grossen Herausforderungen der Gentherapie. Bild: Getty Images/Westend61

Blinde, die wieder sehen, Lahme, die wieder gehen. In früheren Zeiten versetzten Erzählungen über solche Wunderheilungen das Publikum in Staunen. Heute können gezielte Eingriffe in den genetischen Bauplan des Menschen zuvor unheilbare Krankheiten stoppen. In Zukunft dürfte Gentechnik zu den medizinischen Standardinstrumenten gehören.