GAM-Übernahme – Der unbekannte Bieter: Schweizer Geschäftsmann wollte GAM sanieren Kürzlich ist bekannt geworden, dass das angeschlagene Zürcher Fondshaus von Liontrust übernommen werden soll. Doch es lag auch noch ein anderes Angebot auf dem Tisch. Christopher Gilb

GAM-Hauptsitz in Zürich. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Es wirkte wie das einzige ernsthafte Angebot für das angeschlagene Zürcher Fondshaus GAM: die Übernahmeofferte der britischen Liontrust. Konkret bietet Liontrust für jede GAM-Aktie 0,0589 Liontrust-Papiere. Was in etwa einen Wert von 0.6723 Fr. pro GAM-Titel ergibt und damit eine Marktbewertung von rund 107 Mio. Fr. Der GAM-Verwaltungsrat steht hinter der Offerte, obwohl die Valoren am 3. Mai zum deutlich höheren Kurs von 0.81 Fr. geschlossen hatten.