US-Konjunktur – Der US-Gewerbebau kommt nach Durststrecke wieder auf die Beine Die Ausgaben der US-Unternehmen für Wirtschaftsbauten sind im vierten Quartal kräftig gestiegen. Die Zeichen stehen auf Trendwende, was auch das Kreditgeschäft stabilisieren könnte. André Kühnlenz

Die Unternehmen steigerten Ende 2022 ihre Ausgaben für den Wirtschaftsbau erstmals seit der Pandemie wieder deutlich. Bild: Saul Martinez/Bloomberg

Als die Statistiker in den USA vergangene Woche die neuesten BIP-Zahlen präsentierten, fiel eine Zahl besonders auf. Die Ausgaben der Unternehmen für den Gewerbebau sind nach den neuesten Zahlen kräftig gestiegen, und zwar um 3,7% im Vergleich zum dritten Quartal. Wie in Amerika üblich, wird dabei das Plus noch auf das Jahr hochgerechnet, konkret auf 15,8%. Dies bedeutet aber nur, dass die Ausgaben vier Mal jeweils um 3,7% im Quartal wachsen müssten, damit am Ende in Plus von 15,8% gegenüber dem Stand im dritten Quartal stehen bleibt.