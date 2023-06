Silvio Berlusconi, Milliardär und Politiker, im Februar 2006 an einem Parteikongress in Rom. Bild: Gregorio Borgia/AP Photo via Keystone

Silvio Berlusconi ist am Montag in einer Mailänder Klinik seiner Leukämieerkrankung erlegen. In einer Zeit, in der der Begriff des Populismus inflationären Gebrauch findet als simples Argument gegen jeden ungeliebten Gegner, führt die Erinnerung an den 86-Jährigen vor Augen, was es mit dieser besonderen politischen Strömung wirklich auf sich hat. Denn Berlusconi war der Vater des modernen politischen Populismus.

Er trat vor vier Jahrzehnten vor allem deswegen in die Politik ein, um auf die Rechtsverfahren gegen ihn direkt Einfluss nehmen zu können. In den folgenden Jahren blieb ihm tatsächlich manche Verurteilung erspart, weil eine um ihn gescharte Mehrheit im Parlament Gesetze erliess oder bestehende änderte, die spezifisch seine Situation vor der Justiz entschärften.

Möglichst simpel

Die Mehrheit seiner Wähler eroberte er mit einfachen Botschaften für komplexe Probleme. Dass er keine Lösung versprach, spielte keine Rolle. Allein auf die Kommunikation kam es an: kurze Sätze, immer gleiche Slogans und möglichst dreimal wiederholt, gab er in einem frühen Vademecum seinen politischen Mitstreitern als Erfolgsrezept mit auf den Weg.

Berlusconi inszenierte sich als Heilsbringer gegen den politischen Filz in der Hauptstadt, aber tatsächlich meinte er damit nicht Intransparenz und Vorteilsnahme zwischen Politik und Wirtschaft, von der der Medienzar des aufkommenden Privatfernsehens und reichster Italiener selbst am meisten profitierte. Seine Kampfansage richtete sich vielmehr gegen die Institutionen: das Parlament und die Justiz. All das geschah drei Jahrzehnte bevor die Amerikaner Donald Trump zu ihrem Präsidenten wählten.

Als dreimaliger Premierminister (1994 bis 1995, 2001 bis 2006 und 2008 bis 2011) blieb er erfolglos. Skandale, Lügen und Pannen überschatteten sein politisches Wirken. Italien degenerierte unter seiner Ägide fast zum Status einer Bananenrepublik. 2011, mitten in der Eurokrise, die Italien wohlgemerkt nicht erfasst hatte, versagte sein Krisenmanagement vollends. Er wurde in einem einmaligen Schulterschluss zwischen Deutschland, Frankreich und der EZB de facto als Premierminister abgesetzt. Dass hier manches nicht mit rechten Dingen zuging, lag auf der Hand. Aber Berlusconi hatte zuvor zu viel Porzellan zerschlagen, um sich wirksam dagegen wehren zu können.

Späte Ambitionen

Das Alter stimmte ihn milde. Tatsächlich vollführte der Ex-Bunga-Bunga-Premier eine Kehrtwende. Seine von ihm finanzierte Partei mutierte zur soliden EU- und Eurounterstützerin. Sie wurde sogar von Angela Merkels CDU in die christdemokratische EVP-Fraktion im Europaparlament aufgenommen.

Damit gelang es, daheim stets als Zünglein an der Waage einer Mitte-links- oder einer Mitte-rechts-Regierung zuzugehören. Berlusconi selbst verfolgte das aussichtslose Ziel, seine Karriere mit der Wahl zum Staatspräsidenten zu krönen.

Die Hoffnung, immerhin Senatspräsident zu werden, überzeugte ihn vergangenes Jahr, die Regierung Meloni zu unterstützen. Auch dieser Plan scheiterte jedoch, im letzten Herbst. Dann nahm Silvio Berlusconi den Kampf gegen seine Krankheit auf, in dem er nun unterlegen ist.

Andreas Neinhaus ist seit 1997 als Redaktor bei FuW und schreibt über Makrothemen, vor allem diejenigen, die Zinsen, Währungen und die Konjunktur betreffen. Nach dem Studium der Verwaltungswissenschaften an der Universität Konstanz und Doktorat arbeitete er im Economic Research der Credit Suisse. Er lebt in Rom. Mehr Infos

