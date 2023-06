Kampf um GAM – «Der Verkauf von GAM an Liontrust wird scheitern» Die Aktionärsgruppe NewGAMe will die Kontrolle über den Asset-Manager GAM übernehmen. Der Genfer Vermögensverwalter Antoine Spillmann, den NewGAMe als neuen VRP installieren will, ist zuversichtlich, dass sie sich durchsetzt. Christopher Gilb

GAM-Sitz im Prime Tower in Zürich. Bild: Gaëtan Bally/Keystone

Am Freitag ist es so weit. Dann wird der Angebotsprospekt zum Liontrust-Angebot für die Aktionäre des angeschlagenen Zürcher Asset-Managers GAM publik gemacht. Das Angebot läuft vom 26. Juni bis zum 21. Juli. Liontrust bietet gemäss früheren Angaben 0,0589 eigene Aktien je GAM-Aktie. Aufgrund des letzten Kurses der in London gehandelten Liontrust-Aktie entspricht dies Stand heute gut 53 Rp. je Aktie. Die Übernahme durch Liontrust ist die bevorzugte Lösung des Verwaltungsrats von GAM.