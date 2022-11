CS wird den strategischen Umbauplan weiterhin fortsetzen. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Einschätzung von Beatrice Bösiger um 8.30 Uhr

Die Kunden haben das Vertrauen in Credit Suisse verloren. Im Oktober und November hat diese wichtige Anspruchsgruppe rund 6% der verwalteten Vermögen auf Gruppenebene abgezogen. Von 1401 Mrd. Fr. Ende September sind das geschätzte 84 Mrd. Fr. Wie die Grossbank in einem Update vor der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung schreibt, an der eine Kapitalerhöhung um 4 Mrd. Fr. beschlossen werden soll, haben sich die Abflüsse seit damals reduziert. In der Vermögensverwaltung etwa ist es ihr aber nicht gelungen, den Trend umzukehren. Das sind nicht die besten Voraussetzungen für die neue Strategie, die eine tragende Rolle für dieses Geschäft innerhalb der Bank vorsieht. Ansonsten hält die Grossbank für den Markt nicht viel Neues bereit. Dass sie auch das vierte Quartal mit einem Verlust abschliessen wird, ist angesichts der Abflüsse im Wealth Management keine Überraschung. Der Fehlbetrag wird auf bis zu 1,5 Mrd. Fr. beziffert. Mehr als ein Drittel des Kapitals, das die Grossbank mit der Kapitalerhöhung einnehmen will, muss also dazu verwendet werden, akute Löcher zu stopfen. Umso wichtiger ist, dass die angekündigten Massnahmen auch in dem schwierigen Umfeld zügig umgesetzt werden. Das könnte die Glaubwürdigkeit der CS-Führung unter Ulrich Körner und Axel Lehmann stärken. Bis es so weit ist und Credit Suisse tatsächlich eine einfachere, fokussiertere und stabilere Bank geworden ist – wie in dem Update versprochen –, wird es aber noch lange dauern.